David Kershenobich obtiene ingresos por más de 3 millones de pesos entre la Secretaría de Salud, consultorías y asesorías en la UNAM. (RS)

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El Gobierno de México prevé que 6,710 consultorios del Servicio Universal de Salud estén listos en enero de 2027, como parte de una red nacional cuya meta llega a 12,750 unidades para ampliar la atención primaria en el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el modelo inicia con servicios que podrán atenderse en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e IMSS-Bienestar, sin que la derechohabiencia sea un impedimento para recibir consulta en los espacios de primer contacto.

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La primera etapa se concentra en las 24 entidades donde opera IMSS-Bienestar. En esos estados se han realizado 5,325 asambleas para integrar los comités ciudadanos que administrarán los recursos destinados a la adecuación de los consultorios.

La cifra representa un avance de 93.78% en la conformación de estos mecanismos comunitarios. En las reuniones han participado cerca de 200,000 personas, de acuerdo con el balance presentado por la Secretaría de Bienestar.

Las comunidades administran recursos para adecuar los espacios

Los consultorios se habilitan mediante el esquema de La Clínica es Nuestra, con el que vecinas y vecinos eligen en asamblea a las personas encargadas de vigilar y administrar los recursos asignados a cada unidad.

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Hasta ahora se han entregado 3,292 tarjetas del Banco del Bienestar a los comités. Las tesoreras responsables de manejar los recursos son mujeres, según la información presentada durante el informe sobre el avance del programa.

Avanzan consultorios del Servicio Universal de Salud (Gobierno de México)

El dinero podrá usarse en trabajos de mantenimiento y adecuación. Entre ellos están la aplicación de pintura, impermeabilizante, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como la construcción de rampas, barandales, guías de accesibilidad, techumbres, bardas y cercos.

Los comités también podrán destinar recursos a climatización y a mejoras en los espacios exteriores de cada consultorio. El objetivo es que las unidades cuenten con condiciones similares para atender a la población desde el primer nivel de salud.

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Sheinbaum señala que los espacios tendrán un médico responsable o una enfermera con licenciatura, según la disponibilidad de personal en cada localidad. Las unidades formarán parte de una red de atención que contempla apoyo telefónico y herramientas digitales para pacientes y personal médico.

“Todo esto va a iniciar en enero con el Servicio Universal de Salud”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al explicar que la estrategia buscará coordinar servicios entre las tres instituciones públicas de salud.

Cada consultorio tendrá 44 equipos y mobiliario homologado

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que cada consultorio del SUS contará con 44 tipos de equipo y mobiliario homologados.

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La lista incluye escritorio, computadora, mesa de exploración, espejo y otros materiales para la consulta. Las unidades también tendrán señalética propia del Servicio Universal de Salud para identificar que brindan atención a personas afiliadas al IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar.

El plan contempla la instalación de internet y una computadora en cada espacio para operar el expediente médico electrónico desde el inicio de actividades. También se prevé el suministro de 91 tipos de medicamentos para padecimientos de primer contacto.

A ello se sumarán cerca de 30 insumos de material de curación. El personal podrá contar con gasas y otros artículos necesarios para atender procedimientos básicos dentro de los consultorios.

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La meta de enero representa poco más de la mitad del objetivo nacional. Las 6,710 unidades previstas equivalen a alrededor de 52.6% de los 12,750 consultorios que el Gobierno de México busca habilitar en los próximos meses.

Avanzan consultorios del Servicio Universal de Salud (Gobierno de México)

Más de 4,000 profesionales ya tienen una unidad asignada

La convocatoria para integrar al personal de los consultorios sigue abierta en la página www.sus.gob.mx/convocatoria. El registro ha reunido a 82,000 profesionales de la salud interesados en participar.

Del total de personas inscritas, 4,310 ya fueron asignadas a un consultorio del Servicio Universal de Salud. El grupo incluye médicos, médicas, enfermeras, enfermeros y personal técnico que comenzará a operar las unidades cuando entren en funcionamiento.

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Clark señaló que las personas asignadas ya iniciaron su proceso de capacitación. La formación comienza en línea y después continuará de manera presencial para preparar al personal en el modelo de atención de primer contacto.

La convocatoria mantiene vacantes en distintos turnos y consultorios de las 24 entidades incorporadas a IMSS-Bienestar. El portal muestra las plazas disponibles y las condiciones para registrarse en el proceso de selección.

Los médicos seleccionados recibirán un apoyo económico cercano a 20,000 pesos, además de cobertura del IMSS. El esquema también está abierto a personal jubilado, que podrá participar sin perder el pago de su pensión.

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Las personas que ya trabajen en otra institución de salud podrán registrarse si encuentran un turno compatible con su jornada. La asignación de personal, la entrega de mobiliario y la adecuación física de los espacios avanzan en paralelo para que los 6,710 consultorios previstos inicien operaciones durante enero de 2027.