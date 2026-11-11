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SOMOS formaliza denuncia contra Claudia Sheinbaum y acusa injerencia presidencial rumbo a 2027: “Saque las manos de las elecciones”

El partido de oposición anunció que también denunciaría a otros integrantes del gobierno federal

El partido SOMOS presenta una queja ante el INE contra la presidenta Claudia Sheinbaum e integrantes del Gobierno Federal.
El partido SOMOS presenta una queja ante el INE contra la presidenta Claudia Sheinbaum e integrantes del Gobierno Federal. (@SomosMxMexico)
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El partido SOMOS presentó este miércoles una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la presidenta Claudia Sheinbaum al considerar que ha utilizado espacios y recursos públicos “para meterse en temas electorales”. La denuncia, según explicaron integrantes del partido frente a las instalaciones del INE, también contempla a otros funcionarios federales, como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

La organización solicitó al órgano electoral el dictado de medidas cautelares para que la presidenta y los demás servidores públicos señalados se abstengan de abordar asuntos electorales desde sus cargos. La dirigencia de SOMOS sostuvo que estas intervenciones vulneran la equidad de la contienda rumbo a los comicios de 2027.

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Carlos Ferrer, representante legal del partido, aseguró que la queja se basa en presuntas violaciones al artículo 134 constitucional. De acuerdo con su posicionamiento, la presidenta habría abordado temas electorales en al menos tres conferencias matutinas.

El partido también señaló que al menos 12 gobernadores y una integrante del gabinete federal se habrían pronunciado sobre asuntos vinculados con el proceso electoral. Para SOMOS, esos mensajes forman parte de una campaña que, afirmó, busca crear condiciones de inequidad.

“La Constitución les prohíbe pronunciarse a favor de partido alguno y también les prohíbe manifestarse en contra. No vamos a permitir la normalización en contra. No vamos a permitir la normalización de la violación sistemática de la Constitución”, expresaron integrantes del partido.

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El partido Somos acusa que “Ley Antimemes” fue avalada por temor de Morena a perder elecciones en 2027 y 2030. (Foto: Somos)
El partido Somos acusa que “Ley Antimemes” fue avalada por temor de Morena a perder elecciones en 2027 y 2030. (Foto: Somos)

SOMOS pide frenar intervenciones en contra desde La Mañanera del Pueblo

Frente a las instalaciones del INE, Ferrer dijo que la Constitución prohíbe a las personas servidoras públicas usar recursos, instituciones o espacios oficiales para influir en las elecciones. “Eso es precisamente lo que ha hecho la presidenta de la República”, sostuvo durante la presentación de la denuncia, frente a medios de comunicación.

El representante jurídico afirmó que las referencias de Sheinbaum a temas electorales no pueden justificarse por preguntas durante sus conferencias. Según expuso, la titular del Ejecutivo federal vuelve a incidir en el proceso cada vez que responde sobre partidos, actores políticos o disputas electorales.

“Vamos a solicitar en esta queja el dictado de medidas cautelares para que el INE analice el caso y ordene que se abstengan en lo subsecuente de meterse en el proceso electoral”, dijo Ferrer.

Por su parte, Emilio Álvarez Icaza, representante del partido ante el INE, afirmó que la denuncia forma parte de una serie de acciones legales, políticas y sociales que SOMOS prevé presentar en los próximos meses. Señaló que el partido no permitirá la “normalización” de lo que considera violaciones a la Constitución.

“Saquen las manos de las elecciones”, exigió Álvarez Icaza. Sostuvo que los funcionarios públicos no pueden manifestarse a favor o en contra de partidos desde sus responsabilidades institucionales.

CIUDAD DE MÉXICO, 10NOVIEMBRE2026.- Diputados del PRI sostienen una pancarta con el mensaje “Morena es Taddei” durante la sesión ordinaria de reservas del Presupuesto de Egresos de la Federación en la Cámara de Diputados. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 10NOVIEMBRE2026.- Diputados del PRI sostienen una pancarta con el mensaje “Morena es Taddei” durante la sesión ordinaria de reservas del Presupuesto de Egresos de la Federación en la Cámara de Diputados. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

Edmundo Jacobo cuestiona a Guadalupe Taddei y al Consejo General

Por su parte, Edmundo Jacobo afirmó que SOMOS busca construir una alternativa política desde sectores que participaron en la llamada marea rosa —el movimiento que se opuso a la reforma electoral promovida por el entonces expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El exfuncionario electoral señaló que el movimiento pretende defender a las instituciones democráticas y cuestionó la conducción actual del INE.

Jacobo reprochó que desde Palacio Nacional se haya señalado a exintegrantes de la autoridad electoral por su participación en un proyecto partidista. Dijo que quienes dejaron sus cargos y cumplieron los plazos legales tienen derecho a participar en política como ciudadanos.

También lanzó críticas contra la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Aseguró que el INE requiere recuperar la confianza de todas las fuerzas políticas y pidió a la Cámara de Diputados atender el próximo relevo en la presidencia del organismo.

Álvarez Icaza afirmó que faltan cerca de 200 días para las elecciones y consideró que el país necesita un árbitro electoral que actúe con imparcialidad. “Un árbitro confiable nos sirve a todos”, dijo.

El dirigente sostuvo que SOMOS buscará que el Consejo General deje de ser “omiso y sumiso” frente a presuntas campañas anticipadas y actos de intervención de servidores públicos. Añadió que, si las autoridades electorales no atienden la queja, el partido valorará acudir a otras instancias.

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