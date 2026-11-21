El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

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El Ajusco es un referente para alpinistas, excursionistas y amantes de la naturaleza. Su geografía impone desafíos de seguridad, cambios abruptos de clima y senderos que se bifurcan entre la vegetación. Recorrerlo exige conocimiento, disciplina y, sobre todo, respeto por la montaña.

Esa misma complejidad natural plantea una pregunta central: ¿cómo proteger un territorio cuya extensión y condiciones geográficas dificultan la instalación de sistemas convencionales de videovigilancia?

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Lejos de las redes tradicionales de energía eléctrica y telecomunicaciones, este territorio agreste incorpora ahora un modelo de videovigilancia autónoma. Su implementación requirió replantear los esquemas urbanos de seguridad y desarrollar soluciones tecnológicas capaces de adaptarse a las condiciones geográficas y ambientales de la montaña.

Después de meses de trabajo en mesas técnicas y recorridos de validación con la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, así como con autoridades ejidales, el C5 incorporó 34 nuevos Sistemas Tecnológicos de Videovigilancia (STV) de última generación.

En conjunto, la infraestructura suma 179 cámaras con visión de 360 grados y tres sensores de reconocimiento de placas vehiculares, con los que se refuerza la vigilancia de los accesos, se monitorean los flujos de tránsito y se agiliza la búsqueda de personas en tiempo real.

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La principal innovación radica en la autonomía de esta infraestructura. Cada poste instalado a lo largo del Circuito Ajusco funciona como una estación tecnológica autosuficiente en medio del bosque. Los paneles solares proporcionan la energía necesaria para mantener los equipos en operación, mientras que los enlaces satelitales permiten transmitir información sin depender de las redes convencionales de telecomunicaciones.

El Ajusco incorpora un sistema de videovigilancia autónoma con cámaras de 360 grados, paneles solares y enlaces satelitales para fortalecer la seguridad y la atención de emergencias en esta zona boscosa de la Ciudad de México

Esta combinación tecnológica supera una de las principales barreras para extender la videovigilancia a zonas remotas: la ausencia de servicios básicos indispensables para el funcionamiento de la infraestructura urbana.

A estas capacidades se suman altavoces para difundir la alerta sísmica, botones de auxilio e intercomunicación directa con el C2 Sur. De esta manera, cada punto deja de ser únicamente un dispositivo de observación y se convierte en una plataforma integral de comunicación y respuesta ante emergencias.

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha destacado la convergencia entre tecnología, sostenibilidad y seguridad. El valor de esta innovación consiste precisamente en adaptar los avances tecnológicos a las condiciones particulares del territorio y ponerlos al servicio de las comunidades.

Esta apuesta coloca al Ajusco en la conversación internacional sobre el uso de tecnología para proteger territorios boscosos y de difícil acceso.

En California, el programa ALERTCalifornia utiliza más de mil 300 cámaras para observar incendios y otros desastres en zonas remotas. En Chile, la Reserva Nacional Lago Peñuelas incorporó cámaras panorámicas, sensores y sistemas de comunicación satelital para fortalecer la detección temprana de incendios.

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Aunque cada proyecto responde a necesidades y condiciones particulares, todos comparten un principio: aprovechar la innovación tecnológica para ampliar las capacidades de prevención, vigilancia y respuesta en entornos naturales.

Así, el Ajusco trasciende su condición de cumbre emblemática del alpinismo capitalino. Su incorporación a un modelo de videovigilancia autónoma demuestra que la tecnología puede superar las limitaciones geográficas y convertirse en una herramienta para proteger tanto a las personas como al patrimonio natural. La montaña se suma, de esta manera, a los desafíos globales de innovación, sostenibilidad y seguridad.