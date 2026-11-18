Imagen de archivo de un tren de la compañía Ferromex antes de iniciar su ruta, en Ramos Arizpe, México. 20 de septiembre de 2023. REUTERS/Daniel Becerril

Guardar

La noche del martes 17 de noviembre se registró un descarrilamiento de un tren de carga de Ferromex —parte del conglomerado Grupo México—, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, alrededor de las obras de construcción del Tren Interurbano México-Querétaro, sin embargo, de acuerdo a la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAP) informó que no se registró ningún daño.

El incidente ocurrió a unos 60 metros de las obras para las nuevas vías de tren de pasajeros, a la altura del “Viaducto Apaseo el Grande”, sin embargo, según un comunicado de la ATTRAP, las obras no fueron impactadas.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que un tren del concesionario Ferromex sufre un incidente. El pasado 2 de octubre, un tren de carga se descarriló en la comunidad de Tenexcamilpa, en Jalisco, dejando como saldo a dos elementos de la Guardia Nacional muertos y tres lesionados, los cuales viajaban en la unidad junto a otros 10 elementos para brindar seguridad al convoy.

Antes de ello, el pasado 26 de julio, otra unidad de Ferromex se descarriló en Sonora, incidente que, si bien no dejó lesionados, sí ocasionó un derrame de sustancias químicas que, de acuerdo a autoridades ambientales, dañarán el suelo y contaminarán el suelo y los mantos acuíferos de la zona.

PUBLICIDAD

Ferromex registr otro incidente, autoridades descartan daños

Obras de Tren México-Querétaro no fueron dañadas tras incidente

La unidad que sufrió el incidente, quedó aproximadamente a 60 metros del área donde se construye el viaducto, no obstante, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado afirmó que la zona de obra cumple con los protocolos y requisitos de seguridad vigentes.

El descarrilamiento ocurrió fuera del perímetro inmediato de los trabajos, por lo que la autoridad descartó afectaciones directas a la estructura en construcción y a las labores relacionadas con las nuevas vías.

El punto donde ocurrió el incidente se ubica en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato. La zona forma parte del trazo donde avanzan obras ferroviarias para conectar a la Ciudad de México con Querétaro mediante trenes de pasajeros.

PUBLICIDAD

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado indicó que las condiciones de seguridad de la obra se mantienen, asimismo, el reporte establece que el incidente no alcanza las instalaciones en construcción.

Ferromex inicia maniobras para restablecer la circulación

Personal técnico de Ferromex se encuentra en el sitio para realizar las maniobras necesarias y encauzar la unidad. De acuerdo a la ATTRAP, la empresa busca reanudar la circulación ferroviaria en el tramo afectado tras el descarrilamiento.

La agencia sostiene que no se registran personas lesionadas ni fallecidas, de acuerdo con el reporte entregado por Ferromex. La empresa realizará una investigación para determinar las causas del descarrilamiento. La investigación deberá establecer cómo ocurrió el hecho y si serán necesarias acciones adicionales sobre la infraestructura utilizada por los trenes de carga.

PUBLICIDAD