Los actores Julián Gil y Marjorie de Sousa figuran en una composición fotográfica con retratos individuales. (@marjodsousa @juliangil)

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Julián Gil cuestiona al programa Despierta América por no interrogar a Marjorie de Sousa sobre la falta de convivencia con su hijo Matías, luego de que la actriz hablara de maternidad sin mencionar el conflicto que mantiene con el actor desde hace casi una década.

La controversia estalla este 19 de noviembre, un día después de que Marjorie de Sousa acudiera al programa de Univision para promocionar la telenovela Infinito amor, protagonizada por Livia Brito y Gonzalo García Vivanco.

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Durante la entrevista, transmitida el 18 de noviembre, la actriz habló de los retos de combinar su carrera con la crianza de su hijo como madre soltera. No se abordó el distanciamiento con Gil.

Marjorie de Sousa habla de “sacar fuerzas de donde no te imaginas”

La actriz venezolana comparte que, desde que se convirtió en madre, admira más a las mujeres que sacan adelante a sus hijos por su cuenta. “Una saca fuerzas de donde no te imaginas y espacio de donde no lo tienes porque, a veces, dejo de dormir para poder estar con mi hijo y poder cumplir como mamá”, dice en el programa.

Esa declaración provoca la reacción de Julián Gil, quien desde hace casi diez años reclama la posibilidad de convivir con Matías, nacido en enero de 2017.

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Julián Gil pregunta por qué a ella nadie le cuestiona lo mismo

El actor responde en los comentarios de Instagram de Despierta América y cuestiona que los conductores no le preguntaran a su expareja por qué él no puede ver al menor.

El actor fue diagnosticado con cáncer de piel Credito:cuartoscuro

“¿Por qué Julián no puede ver a Matías? Esa es la pregunta que todos deberían hacerle a ella, así como me la hacen a mí frente a las cámaras, detrás de ellas y hasta en los pasillos de los canales. Yo siempre la contesto. ¿Y por qué ella no la contesta? Porque nadie se la hace”, escribe el actor.

Gil califica la entrevista como “condicionada” y “a modo”. También rechaza la etiqueta de madre soltera que usa su expareja. “Criar a Matías sin mí ha sido decisión de ella. Han pasado casi diez años y yo sigo acá, esperando que ella permita que Mati y yo nos conozcamos”, expresa.

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El comentario lleva una advertencia del propio actor: “Ojalá no me borren este comentario”, escribe antes de su reclamo.

Valeria Marín acusa a Marjorie de Sousa de victimizarse

Valeria Marín, esposa de Julián Gil y conductora deportiva, se suma a la polémica en la misma publicación y rompe la distancia que había mantenido con el conflicto hasta ahora.

La periodista deportiva generó polémica luego de su salida de TUDN. (IG Valeria Marín)

“Ir con la bandera de madre ‘soltera’ es una falta de respeto a las verdaderas madres solteras; pensión hay. La decisión de maternar sola ha sido exclusivamente de ella”, escribe Marín.

La conductora señala que a Gil se le cuestiona constantemente por el tema, mientras que a Marjorie de Sousa “ni se acercan tantito” con esas preguntas. “Uno trata de quedarse callado, pero es mucho descaro. Es un insulto a todos”, añade.

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Marín recuerda respuestas previas de la actriz sobre la convivencia con Matías, como “tiempo al tiempo” o “ya supérenlo”, frases que califica de incongruentes. “Que poca congruencia, no querer hablar del tema pero sí victimizarse e ir con una bandera que ni al caso”, escribe.

El programa publica ambos comentarios en primera línea

(Captura de pantalla)

A diferencia de ocasiones anteriores, Despierta América no elimina los mensajes de Gil y Marín. El programa los comparte como publicación individual en su perfil de Instagram.

“No entendería que volvieran a borrar este comentario. La entrevista la podrán condicionar, los comentarios no”, agrega Marín sobre la decisión del programa de dar visibilidad a su postura.

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Hasta el momento, Marjorie de Sousa no ha ofrecido una respuesta pública a los señalamientos de Gil y Marín.

El distanciamiento se remonta a abril de 2017

Julián Gil rompe el silencio tras denunciar a Marjorie de Sousa por violencia doméstica: “Se le maltrata al hombre también” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Julián Gil y Marjorie de Sousa terminan su relación en abril de 2017, pocos meses después del nacimiento de Matías. Desde entonces mantienen diferencias públicas por la convivencia con el menor.

El actor ha insistido en que su ausencia en la crianza de su hijo no responde a una decisión voluntaria, mientras que la actriz se ha mantenido en la postura de no permitir la convivencia.