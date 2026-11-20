La silueta de Elon Musk y el logotipo de SpaceX se aprecian en esta ilustración tomada el 11 de junio de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo

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SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, rechazó este jueves 19 de noviembre las denuncias de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sobre daños generalizados por residuos de Starship en playas de Tamaulipas, luego de que la institución mexicana exigiera a la compañía hacerse responsable de los fragmentos hallados en Playa Bagdad.

En un comunicado difundido en la red social X, la empresa aseguró que mantiene comunicación con el gobierno de México y que sus socios en el terreno “han encontrado muy pocos escombros en sus recorridos por la playa, y que no está claro que lo poco que han hallado provenga de operaciones de SpaceX”.

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El pronunciamiento llega después de que la organización Conibio Global reportara la recolección de más de 1,500 fragmentos en la costa de Matamoros, cifra que la compañía estadounidense no reconoce en su versión de los hechos.

SpaceX califica de invenciones las denuncias

Profepa localiza basura espacial en playa Bagdad, Tamaulipas (@Profepa)

La compañía sostiene que la mayoría de las publicaciones en redes sociales que hablan de escombros y daños generalizados en territorio mexicano “son completamente falsas o deliberadamente engañosas”.

La postura contrasta con los reportes de Profepa, que informó que sus inspectores recolectaron fragmentos del recubrimiento interno del propulsor directamente en la arena de Playa Bagdad. La dependencia trabajó en conjunto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de Marina y Conibio Global para identificar y resguardar los materiales encontrados.

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SpaceX no ofreció una cifra propia de los fragmentos localizados por sus equipos ni detalló los puntos exactos de la costa donde realizó sus recorridos.

La organización ambientalista se manifiesta este fin de semana en el Golfo de México, en Matamoros, durante el lanzamiento 13 de SpaceX, y pide la intervención de Claudia Sheinbaum ante un posible riesgo humano y ecológico

SpaceX detalló que durante el vuelo 15 de Starship el propulsor Super Heavy realizó una interrupción segura al regresar para intentar ser capturado por los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento. La maniobra concluyó con un amerizaje frente a la costa de Starbase, en el sur de Texas.

La compañía señala que después de ese amerizaje sus equipos de recuperación acudieron de inmediato para asegurar el área, mientras especialistas de Salud y Seguridad Ambiental trabajaron para recuperar cualquier fragmento que pudiera llegar a la orilla de Boca Chica.

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El lanzamiento del 13 de noviembre correspondió a la decimoquinta prueba de Starship, en la que SpaceX logró por primera vez atrapar la etapa superior del cohete con los brazos mecánicos de la torre, tras un vuelo de 22 horas y media. Cuatro días después, el 17 de noviembre, alrededor de las 7:30 horas, comenzaron a aparecer fragmentos en las costas de Tamaulipas.

Esperan petición formal de México; descartan riesgo toxicológico

La empresa indicó que, al recibir los primeros reportes sobre posibles residuos en territorio mexicano, movilizó especialistas para colaborar en su identificación y encabezar las labores de limpieza necesarias.

Basura espacial de Space X en Tamaulipas

“Continuamos en contacto con el gobierno mexicano y estamos en espera para enviar apoyo si las autoridades en México nos indican que realmente es necesario”, señala la compañía en su comunicado.

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SpaceX agregó que aplicó un procedimiento similar en la playa de Boca Chica tras el mismo vuelo de prueba, donde sus propios equipos realizaron la recuperación de materiales en territorio estadounidense.

Sobre las posibles afectaciones ambientales, SpaceX asegura que pruebas independientes realizadas a los materiales de Starship y del propulsor Super Heavy, incluidos análisis de toxicidad, “confirman que no representan riesgos químicos, biológicos o toxicológicos”.

Antes del comunicado de SpaceX, la Profepa había informado que solicitaría a la compañía “hacerse responsable” de los residuos localizados en Playa Bagdad y pidió a la población no manipular los fragmentos que encuentre en la zona.

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La dependencia habilitó los canales 800-PROFEPA, el teléfono 834-312-8663 de su representación en Tamaulipas y el correo denuncias@profepa.gob.mx para que se reporten nuevos hallazgos relacionados con la basura espacial.