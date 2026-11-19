Sofía tenía 19 años, fue a dar a luz a su bebé en hospital del IMSS en Monterrey pero murió en el parto, a su familia le entregaron su cuerpo sin órganos y piden investigar el motivo Foto: Facebook

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La familia de Sofía Calderón denunció que el IMSS entregó el cuerpo de la joven de 19 años sin varios órganos y tejidos tras su muerte durante una cesárea en el Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23 de Monterrey, Nuevo León. Los familiares exigieron esclarecer las causas del fallecimiento, el procedimiento practicado después de su muerte y el destino de las piezas anatómicas.

Sofía, originaria de Guerrero, ingresó al hospital el 19 de julio para dar a luz mediante cesárea. Su bebé sobrevivió, pero la intervención se complicó y la joven murió mientras recibía atención médica.

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Patricia Juárez, madre de Sofía, relató que ella y el padre de la joven, Emilio Calderón, solicitaron una autopsia clínica para conocer la causa del deceso. La mujer firmó el documento que le presentó el hospital, aunque sostuvo que la autorización no contemplaba el retiro de órganos ni una donación.

“Yo leí lo que decía, pero nunca decía que le fueran a quitar algún órgano”, declaró Juárez. La familia afirmó que los estudios médicos previos indicaban que el embarazo evolucionaba con normalidad, aunque les habían advertido que el bebé “venía grande”.

Al recibir el cuerpo para los servicios funerarios, los familiares fueron informados de la presunta ausencia del corazón, hígado, páncreas, intestino delgado y córneas. Según la madre, personal de la funeraria advirtió que faltaban piezas anatómicas al manipular los restos.

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El IMSS afirmó que los órganos quedaron bajo resguardo en Patología

El IMSS en Nuevo León reconoció deficiencias en la información proporcionada a la familia, pero negó que los órganos de Sofía hubieran sido desechados o utilizados para trasplantes. La institución sostuvo que las piezas extraídas durante la autopsia clínica permanecían identificadas y resguardadas en el Servicio de Patología de la unidad médica.

También aseguró que no se realizó ninguna intervención en los ojos de la joven ni se extrajeron sus córneas. Esta versión contrastó con el relato de Patricia Juárez, quien afirmó que, al pedir explicaciones en el hospital, recibió inicialmente información de que los órganos habían sido colocados en bolsas amarillas y desechados después de realizarles estudios.

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La dependencia se comprometió a entregar una copia del expediente clínico a la familia y a conservar los órganos hasta que concluyeran las investigaciones. El Instituto admitió que no informó de manera oportuna sobre el protocolo aplicado después de la autopsia ni sobre el destino de los tejidos analizados.

La joven tenía 19 años y no presentaba enfermedades previas, sólo le indicaron que el bebé "venía grande", tras complicarse el parto murió Foto: Facebook

Los familiares presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por posibles irregularidades en la atención médica y por el presunto manejo indebido del cuerpo. La querella fue interpuesta durante agosto, después de que la joven murió en julio.

El vicefiscal de Ministerios Públicos, Luis Enrique Orozco Suárez, informó que la Fiscalía estatal no tuvo conocimiento del caso en el momento del fallecimiento. Por esa razón, la autoridad no participó en diligencias relacionadas con el cuerpo ni realizó una autopsia ministerial.

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La Fiscalía de Nuevo León analizó enviar el expediente a la FGR

La Fiscalía de Nuevo León recibió la denuncia y abrió un análisis para determinar si debía declararse incompetente y remitir el expediente a la FGR. La posibilidad fue considerada porque los posibles involucrados serían trabajadores de una institución federal.

Orozco Suárez indicó que las indagatorias debían establecer tanto las causas de la muerte como las circunstancias en que fueron retirados, identificados y resguardados los órganos. La Fiscalía estatal carecía de un dictamen propio sobre el fallecimiento y sobre los procedimientos médicos cuestionados por los familiares.

La denuncia incluyó señalamientos por posibles malas prácticas médicas que habrían contribuido a la muerte de Sofía durante la cesárea. Esas acusaciones no representaban una conclusión judicial sobre la responsabilidad de personal médico o administrativo del hospital.

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Los padres de la joven promovieron una demanda contra quien resultara responsable y solicitaron que se investigara quién autorizó la autopsia, qué órganos fueron extraídos y bajo qué procedimiento quedaron bajo custodia. La familia también reclamó explicaciones sobre la información que recibió antes de que el IMSS reconociera fallas de comunicación.

Patricia Juárez y Emilio Calderón quedaron al cuidado de Santiago, el hijo de Sofía, quien tenía casi cuatro meses de edad cuando se dio a conocer el caso. El IMSS señaló que los órganos permanecerían resguardados mientras avanzaran las indagatorias, para que posteriormente la familia decidiera sobre su entrega.

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