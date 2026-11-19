La alcaldía Cuauhtémoc supervisó a 58 animales durante una jornada de adopción realizada en el Parque México

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Las personas rescatistas que buscan promover la adopción de perros y gatos en espacios públicos de la alcaldía Cuauhtémoc deben cumplir con una serie de disposiciones relacionadas con la protección animal y el uso adecuado de las áreas comunes.

Estas reglas fueron objeto de una revisión durante una diligencia realizada este fin de semana en el Parque México, donde autoridades de la demarcación inspeccionaron las condiciones de los animales que eran exhibidos para encontrarles un hogar.

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En total, fueron revisados 58 ejemplares: 35 perros y 23 gatos. Como resultado de la supervisión, la alcaldía emitió cinco notificaciones para reforzar el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

La revisión estuvo a cargo de personal de la Dirección General de Servicios Urbanos, mediante la Dirección de Sustentabilidad, y de la Dirección General de Gobierno, a través de la Subdirección de Vía Pública.

¿Cuáles son los requisitos para promover adopciones de animales en Cuauhtémoc?

Los lineamientos que regulan las actividades de promoción de adopciones de animales de compañía en espacios públicos de la alcaldía fueron publicados el 25 de marzo de 2026 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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La alcaldía Cuauhtémoc supervisó las condiciones de 58 animales, entre 35 perros y 23 gatos, durante una jornada de adopción en el Parque México. Durante la diligencia se emitieron cinco notificaciones para reforzar el cumplimiento de las disposiciones de bienestar animal y uso del espacio público

El documento establece condiciones que deben cumplir los perros y gatos que participan en estas jornadas, con el propósito de procurar su bienestar durante el tiempo que permanecen en los espacios públicos.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener más de cuatro meses de edad: no se permite promover la adopción de animales que no cumplan con esta edad mínima.

Estar esterilizados: los ejemplares deben haber pasado por este procedimiento.

Contar con sus vacunas: es necesario que estén vacunados para participar en las actividades.

Estar desparasitados: también deben cumplir con esta condición sanitaria.

Tener agua a libre disposición: los animales deben contar permanentemente con acceso a agua.

Disponer de ventilación: los espacios donde permanezcan deben contar con condiciones adecuadas de ventilación.

No estar amarrados al mobiliario urbano: está prohibido sujetarlos a elementos del espacio público.

Estas disposiciones buscan evitar que los animales permanezcan en condiciones que puedan afectar su salud o bienestar mientras las personas rescatistas realizan actividades para encontrarles una familia adoptiva.

Alcaldía Cuauhtémoc revisó a 58 perros y gatos en Parque México

La supervisión realizada en el Parque México permitió revisar las condiciones de 58 animales que eran exhibidos durante una jornada de promoción de adopciones.

De acuerdo con el reporte de la alcaldía, el grupo estaba integrado por 35 perros y 23 gatos. Durante la diligencia, las autoridades emitieron cinco notificaciones para reforzar el cumplimiento de las reglas aplicables a estas actividades.

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La intervención contó con personal de dos áreas de la administración local. Por parte de la Dirección General de Servicios Urbanos participó la Dirección de Sustentabilidad, mientras que la Dirección General de Gobierno intervino mediante la Subdirección de Vía Pública.

La revisión tuvo como referencia los lineamientos publicados en marzo de 2026, que establecen las condiciones para desarrollar actividades de promoción de adopciones de animales de compañía en espacios públicos de la demarcación.

La alcaldía Cuauhtémoc supervisó las condiciones de 58 animales, entre 35 perros y 23 gatos, durante una jornada de adopción en el Parque México. Durante la diligencia se emitieron cinco notificaciones para reforzar el cumplimiento de las disposiciones de bienestar animal y uso del espacio público

Habrá mesa de trabajo con personas rescatistas

Además de las cinco notificaciones emitidas durante la diligencia, la alcaldía Cuauhtémoc anunció que organizará una mesa de trabajo con las personas rescatistas que participan en las jornadas de adopción.

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El objetivo será reforzar el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones, tanto las relacionadas con el bienestar de los animales como las que regulan el uso de la vía pública.

La administración local señaló que busca que las actividades de promoción de adopciones se desarrollen en condiciones adecuadas para perros y gatos, al mismo tiempo que se respetan las reglas establecidas para utilizar parques y otros espacios públicos.

De esta manera, quienes participan en estas iniciativas de rescate y búsqueda de hogares para animales de compañía deberán considerar los requisitos establecidos por la demarcación antes de organizar o participar en una jornada de adopción.

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Las disposiciones forman parte de la regulación local para que estas actividades puedan realizarse con medidas de protección animal y en condiciones ordenadas para las personas que visitan los espacios públicos de Cuauhtémoc.