La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro bilateral con el mandatario Xi Jinping en Shenzhen. (Gobierno de México)

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Claudia Sheinbaum sostuvo este martes una reunión bilateral con el presidente chino Xi Jinping, en la que lo invitó a visitar México cuando el país organice la cumbre APEC en 2028 y planteó que la relación entre ambas naciones “ha entrado en una nueva era”.

El encuentro se realizó en Shenzhen en vísperas de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se celebra el miércoles y el jueves en esa ciudad. Horas antes, Sheinbaum presentó el Plan México ante más de mil empresarios en el foro de negocios de la APEC, donde expuso su estrategia para atraer inversión extranjera.

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El intercambio comercial entre los dos países asciende a más de 100,000 millones de dólares anuales, aunque favorece ampliamente a China: por cada dólar que México le exporta, le compra 13 dólares.

Sheinbaum invita a Xi Jinping a la APEC 2028 en México

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro bilateral con el mandatario Xi Jinping en Shenzhen. (Gobierno de México)

Al inicio del encuentro, realizado en la sede Villa Kylin, ubicada en medio de una reserva ecológica, Sheinbaum agradeció la invitación de Xi para participar en la cumbre y extendió la suya para 2028.

“México será sede de la APEC en 2028, por lo que aprovecho para extenderle una cordial invitación para participar en esa ocasión en México. Será un gusto recibirle”, dijo.

El mensaje de la presidenta duró menos de cinco minutos. Los medios presentes solo tuvieron acceso a los saludos y a la bienvenida de Xi, sin presenciar el resto de la conversación.

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En su cuenta de X, Sheinbaum resumió el tono del encuentro con una frase: “Hablamos de una nueva era de cooperación para el desarrollo en las relaciones México-China”.

La presidenta detalló ante Xi los sectores donde busca ampliar la cooperación bilateral. “En esta ocasión estamos interesados en establecer los temas relacionados con la ciencia, la tecnología, con la agricultura, con energías limpias, con recursos hídricos, salud y por supuesto cultura y turismo”, expresó.

Mexico’s President Claudia Sheinbaum speaks as Foreign Minister Roberto Velasco Alvarez looks on during a bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Meeting in Shenzhen, Guangdong province, China November 17, 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

Antes del encuentro, Sheinbaum había adelantado los puntos específicos que llevaría a la mesa: el interés de México en los “hospitales inteligentes” chinos, que integran inteligencia artificial, robótica y análisis masivo de datos, además del modelo chino de incineración de residuos para generar energía y la expansión de fuentes renovables, como los paneles fotovoltaicos.

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La mandataria sostuvo además que buscará abrir más mercado chino a productos mexicanos. “Vamos a hablar de varios temas, nos interesa mucho la coordinación, la cooperación en temas donde ellos tienen mucho desarrollo y también queremos que muchos productos mexicanos puedan llegar a China”, afirmó.

Xi Jinping respondió con un llamado a la “relación estable y saludable”

El presidente chino, Xi Jinping, durante una reunión bilateral con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el marco de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 17 de noviembre de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

El mandatario chino tomó la palabra antes que Sheinbaum y destacó la importancia de sostener vínculos estables entre ambos países. Planteó la necesidad de fortalecer el entendimiento mutuo mediante un análisis objetivo de los temas de interés compartido.

En materia económica, Xi señaló la importancia de impulsar el turismo y de promover mayor colaboración entre provincias y ciudades de ambos países. Expresó su interés en mantener una relación constructiva con México bajo una visión de “estabilidad, entendimiento y beneficios compartidos”.

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Esta fue la segunda vez que ambos mandatarios se reunieron desde que coincidieron en noviembre de 2024 en la cumbre del G20 en Río de Janeiro, encuentro en el que Sheinbaum agradeció a Xi la ayuda china para la recuperación de Acapulco tras el paso de los huracanes Otis y John. Sin embargo, es la primera reunión desde que la mandataria asumió como presidenta de México.

La delegación mexicana que acompañó a la presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro bilateral con el mandatario Xi Jinping en Shenzhen. (Gobierno de México)

Sheinbaum acudió al encuentro con integrantes de su gabinete: el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el canciller Roberto Velasco; la titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; la secretaria de Energía, Luz Elena González; la titular de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz; el secretario de Salud, David Kershenobich, y la titular de Turismo, Josefina Rodríguez.

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“Hoy me acompañan integrantes de mi gabinete que junto con sus ministros, podrán dar continuidad a estos acuerdos que alcancemos en esta reunión de hoy”, dijo la presidenta en la reunión. Añadió que confía en que el encuentro fortalezca la colaboración entre ambos gobiernos.

La reunión ocurrió después de que México elevara el año pasado los aranceles a importaciones de países sin tratado de libre comercio, entre ellos China, como parte de su estrategia para fomentar la producción nacional. Sheinbaum había adelantado días antes que el comercio no sería el tema central de la conversación con Xi.