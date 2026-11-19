La también intérprete publicó postales del ídolo junto a María Luisa León para celebrar el natalicio de su abuelo, nacido en Sinaloa. (Crédito especial: Instagram/ @lupitainfantexo @museopedroinfanteguamuchil)

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La memoria de Pedro Infante volvió a encenderse entre arreglos, fotografías antiguas y canciones que todavía atraviesan generaciones en el país.

A 109 años de su nacimiento en Sinaloa, el intérprete de Cien años fue recordado en los lugares que marcaron su historia y en las pantallas de quienes conservan a sus personajes en reuniones familiares, serenatas y transmisiones de cine mexicano.

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Temas icónicos como Cien años y Amorcito corazón, así como transmisiones de cine mexicano mantienen vigentes los personajes en blanco y negro del ídolo mexicano. (Crédito especial: X/ @UNAM_MX)

En Guamúchil, ciudad donde pasó parte de su infancia y juventud, las flores llegaron a sus monumentos; en Cuajimalpa, una misa y actividades culturales convocaron a sus seguidores; y en redes sociales, su nieta Lupita Infante abrió un álbum familiar para recordarlo.

Lupita Infante abrió el álbum familiar para celebrar el cumpleaños de su abuelo

El recuerdo llegó por medio de Lupita Infante, nieta del cantante. La artista compartió una serie de historias con páginas de publicaciones antiguas, fotografías familiares y piezas publicitarias vinculadas con la carrera de su abuelo.

Una de las imágenes mostró a Pedro Infante junto a un perro, acompañada por un breve mensaje de su nieta: “Feliz cumpleaños” .

Otras páginas recuperaron escenas fuera de los estudios: el actor aparece en su casa, en tareas de jardinería y junto a María Luisa León , con quien se casó en 1939 .

Lupita Infante también compartió un cartel de época que anunciaba una presentación de Pedro Infante con el Mariachi Perla de Occidente, además de la exhibición de La dicha de los pobres.

Lupita Infante compartió fotografías del archivo privado para mostrar la faceta cotidiana de su abuelo fuera de los escenarios. (Crédito especial: Instagram/ @lupitainfantexo)

Así, la también cantante mostró una faceta doméstica del actor, lejos de los sets, las serenatas y los personajes que lo llevaron a convertirse en una de las figuras más reconocidas del cine y la música mexicana.

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Sus publicaciones sumaron una mirada familiar a los homenajes que, desde Sinaloa hasta Ciudad de México, volvieron a poner su voz y su imagen en el centro de la fecha.

Tres monumentos en Guamúchil recibieron ofrendas por los 109 años del ídolo

La jornada avanzó en los espacios que conservan la presencia de Pedro Infante en Guamúchil. El cantante y actor creció ahí luego de que su familia se trasladó desde Mazatlán. Allí aprendió carpintería, participó en grupos musicales y comenzó una relación con la ciudad que siguió presente en los homenajes de este martes.

Autoridades de Salvador Alvarado, encabezadas por la presidenta municipal Guadalupe “Lupita” López González, recorrieron los sitios donde las esculturas del cantante y actor permanecen como parte del paisaje urbano.

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Frente al monumento de la plazuela Insurgentes , funcionarios municipales y representantes del Museo Pedro Infante Cruz colocaron una ofrenda floral en memoria del intérprete de Amorcito corazón y Bésame mucho .

La segunda parada ocurrió en la Plazuela Municipal Pedro Infante , donde otra corona de flores quedó al pie de la estatua. El sitio reunió a autoridades y trabajadores de la cultura local durante la ceremonia.

El recorrido concluyó frente al Museo Pedro Infante Cruz , que difundió imágenes de la conmemoración.

La fecha también coincidió con una visita a El Rinconcito de Pedro, espacio de Mazatlán dedicado a exhibir fotografías y objetos relacionados con su vida.

Guamúchil rinde homenaje a la memoria de Pedro Infante en la ciudad donde aprendió carpintería e inició su formación musical. (Facebook)

Así, con las ofrendas repartidas en los tres puntos, Guamúchil volvió a enlazar su vida cotidiana con la historia de Pedro Infante.

Allí donde aprendió oficios, se acercó a la música y pasó años decisivos de su juventud, el recuerdo del cantante permaneció entre flores, monumentos y visitantes que llegaron a honrarlo.

Cuajimalpa reservó una jornada para celebrar una vida entre cine y canciones

A cientos de kilómetros de Sinaloa, el Museo Centro Cultural Nacional Pedro Infante organizó actividades para recordar al cantante y actor. La jornada combinó una convocatoria abierta al público, una ofrenda y actos religiosos.

Cuajimalpa de Morelos mantiene un vínculo particular con la memoria del artista a través de su museo. La jornada puso el foco en una filmografía que incluye títulos como Nosotros los pobres, Los tres huastecos, A toda máquina y Tizoc.

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El museo anunció una actividad desde las 16:00 horas, antes de la celebración en honor al artista. En sus espacios colocaron flores de cempasúchil , fotografías y objetos alusivos a Pedro Infante .

La programación incluyó una misa conmemorativa el 18 de noviembre, a las 17:00 horas, en la explanada de la Alcaldía Cuajimalpa . El cartel difundido por el recinto anunció actividades comunitarias y artísticas.

La convocatoria señaló la participación de Lupita Infante Torrentera y del cantante Adrián Bedolla, conocido como “El Jilguero”, dentro de los homenajes previstos para la fecha.

El Museo Centro Cultural Nacional Pedro Infante en Cuajimalpa montó una ofrenda con flores de cempasúchil y objetos alusivos al actor. (Facebook)

Entre la ofrenda en Guamúchil, la misa en Cuajimalpa y las imágenes compartidas por Lupita Infante, el aniversario reunió distintas formas de volver a la historia de Pedro Infante.

A 109 años de su nacimiento, su voz siguió apareciendo donde siempre encuentra lugar: en una canción, una película en blanco y negro o una fotografía que devuelve al ídolo a la intimidad de su gente.