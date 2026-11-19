El Centro Cultural Miguel Sabido de la CDMX proyectará la actuación de Lady Gaga en Coachella el próximo 20 de diciembre. (Captura: YouTube/Coachella)

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Anunciaron una proyección colectiva de la actuación de Lady Gaga en el Festival Coachella 2025 para el próximo 20 de diciembre en la Ciudad de México. El evento, montado en colaboración con Cinema Rock Show, tendrá lugar en el Centro Cultural Miguel Sabido, ubicado en Doctor Basilio Badillo número 4, colonia Centro Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, a partir de las 5:00 de la tarde.

Los accesos están disponibles desde 70 pesos en preventa a través de la cuenta de Instagram @cinema_rock_show_mx, y subirán a 100 pesos el día del evento. Los organizadores advirtieron que el cupo es muy limitado y recomendaron asegurar los accesos con anticipación.

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Lady Gaga actuó por primera vez en Coachella desde 2017

Lady Gaga encabezó el Festival Coachella 2025 en California en su regreso a ese escenario tras ocho años de ausencia. (Captura: YouTube/Coachella)

Lady Gaga encabezó el cartel del Festival Coachella Valley Music and Arts Festival el 11 de abril de 2025 en Indio, California, en su primera aparición en ese escenario desde 2017. La presentación duró aproximadamente 110 minutos y estuvo estructurada en cinco actos, cada uno identificado con un título propio: “Of velvet and vice”, “And she fell into a gothic dream” y “The beautiful nightmare that knows her name”, entre otros.

El show arrancó con la narración de un poema titulado “El manifiesto del caos” antes de que Lady Gaga interpretara “Bloody Mary”. A lo largo de la noche, Lady Gaga combinó canciones de su álbum de 2025 Mayhem con éxitos de distintas etapas de su carrera. La producción incluyó un tablero de ajedrez gigante en el escenario secundario, filmado desde un dron a gran altitud para ofrecer una perspectiva visual aérea durante los números de baile.

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El setlist incluyó 19 canciones y una colaboración con Gesaffelstein

El espectáculo en el festival presentó cinco actos temáticos e integró un tablero gigante de ajedrez grabado desde las alturas. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

Lady Gaga interpretó un total de 19 canciones durante su presentación, entre ellas “Abracadabra”, “Scheiße”, “Garden of Eden”, “Poker Face”, “Disease”, “Paparazzi”, “Alejandro”, “Born This Way”, “Shallow” y “Bad Romance”, con la que cerró el espectáculo. También tocó “Die with a Smile”, su colaboración con Bruno Mars ganadora del Grammy, aunque en una versión acortada.

Uno de los momentos más anticipados fue la interpretación de “Killah”, la colaboración de Lady Gaga con el productor francés Gesaffelstein incluida en Mayhem. Días antes del festival, Lady Gaga había dicho a Rolling Stone que esa canción era “realmente especial” para ella. “Estoy maravillada con su trabajo en ese tema. Lo pasamos bien haciéndolo juntos. El puente explota y va a ser un caos total, un buen momento. No puedo esperar para tocarlo en Coachella”, declaró Lady Gaga a Rolling Stone.

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Durante la interpretación de “Paparazzi”, Lady Gaga vistió una armadura metálica en referencia directa a su videoclip original de 2009. En la sección de “Disease”, Lady Gaga se recostó junto a un esqueleto en una recreación de una escena del video de “Bad Romance”. La corona blanca de ese mismo video apareció nuevamente durante la batalla de baile en el tablero de ajedrez.

La actuación fue diseñada como un evento único, independiente de la gira

La cantante interpretó un repertorio de 19 canciones y cerró su presentación con el tema "Bad Romance". (Captura: YouTube/Coachella)

Antes del anuncio oficial de fechas de gira, Lady Gaga había declarado públicamente su intención de crear algo específico para Coachella, diferenciado del espectáculo que llevaría de gira mundial. Durante el show, Lady Gaga le dijo al público: “Quise hacerte un gesto romántico... decidí construirte una casa de ópera en el desierto”.

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La coreografía estuvo a cargo de Parris Goebel, colaboradora habitual de Lady Gaga. El espectáculo incorporó referencias visuales a varios videos musicales de distintas etapas de su discografía, incluyendo elementos de Born This Way (2011) y del ciclo de Bad Romance. La presentación en Coachella precedió a un concierto gratuito de Lady Gaga en Brasil, funciones en Singapur y el arranque de su gira “The Mayhem Ball”, programada para el 16 de julio de 2025 en Las Vegas.

Cinema Rock Show es el espacio donde se proyectará el concierto en CDMX

La artista portó una armadura metálica durante "Paparazzi" en alusión a su videoclip de 2009. (Captura: YouTube/Coachella)

El Cinema Rock Show es el nombre del ciclo de proyecciones musicales que opera en el Centro Cultural Miguel Sabido. El recinto se encuentra en el número 4 de Doctor Basilio Badillo, en la colonia Centro Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc, con código postal 06050. La convocatoria fue difundida por Lady Gaga Fans México bajo el lema “Proyección para fans del Gagachella 2025”, en referencia al apodo con el que la comunidad de seguidores denominó la actuación de Lady Gaga en el festival.

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El evento del 20 de diciembre coincide con la etapa de promoción del álbum Mayhem, lanzado por Lady Gaga en marzo de 2025. El disco contiene 14 canciones, entre ellas “Disease” y “Abracadabra”, publicadas como sencillos anticipados, además de “Die with a Smile”, la colaboración con Bruno Mars que obtuvo el Grammy a la canción del año. Los boletos para la proyección en Ciudad de México se adquieren únicamente a través de la cuenta @cinema_rock_show_mx en Instagram.