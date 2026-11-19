Saúl 'Canelo' Álvarez y su esposa Fernanda Gómez roban miradas en una boda (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Saúl “Canelo” Álvarez y Fernanda Gómez causaron sensación en una boda a la que asistieron como invitados. El boxeador y su esposa posaron con atuendos de etiqueta en una noche especial.

Canelo eligió un esmoquin negro con moño y Fernanda Gómez llevó un vestido negro de hombros descubiertos, acompañado por joyas en tonos claros. La imagen muestra a la pareja frente a una decoración de flores blancas, follaje y telas doradas. El conjunto elegido por la pareja siguió una misma gama de color y un código formal acorde con la recepción.

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Álvarez Barragán lució un saco negro con solapas satinadas, camisa blanca y moño negro a juego. El pugilista completó el atuendo con un pantalón negro de vestir y zapatos de charol, una combinación clásica para eventos nocturnos.

Por su parte, Fernanda Gómez optó por un vestido negro de silueta ajustada y escote de hombros descubiertos. La modelo mexicana sumó un peinado recogido, un collar de diamantes, aretes circulares y un anillo brillante que resaltaron bajo la iluminación dorada del lugar.

La pareja combinó los tonos de sus atuendos para la celebración (fernandagmtz)

La elección de Saúl Álvarez se apoyó en piezas tradicionales de etiqueta. El contraste entre la camisa blanca y el moño negro concentró la atención en la parte superior del conjunto, mientras las solapas satinadas aportaron textura al saco.

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Fernanda Gómez eligió un vestido de líneas limpias, sin estampados ni aplicaciones visibles. El color oscuro permitió que las joyas y el maquillaje tomaran protagonismo sin romper con el tono sobrio de la celebración. La influencer compartió las fotos junto a su esposo en su cuenta oficial de Instagram.

La pareja posó abrazada frente al arreglo floral. Fernanda Gómez colocó una mano sobre el torso del boxeador y otra sobre su cintura; Canelo la sujetó por la espalda. La fotografía tomada con el celular de la empresaria, visualiza una escena de cercanía y amor entre los dos.

La presencia de Fernanda Gómez junto al Canelo Álvarez suele despertar atención entre los seguidores del pugilista. En octubre, antes de su pelea contra Christian Mbill, Saúl Álvarez contó que su esposa le había pedido regresar a casa con el campeonato mundial supermediano, el cual obtuvo el 31 de octubre en Arabia Saudita.

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Fernanda Gómez y Canelo Álvarez forman una familia junto a sus dos hijas

La pareja deslumbró en una boda a la que asistieron (fernandagmtz)

Saúl Álvarez y Fernanda Gómez se casaron en 2021. Su relación ha atravesado etapas públicas y periodos con menor exposición, aunque ambos han compartido momentos familiares y celebraciones en sus redes sociales.

Juntos brindan amor y cuidan a sus hijas María Fernanda y Eva Victoria. Canelo también tiene otros dos hijos, Emily Cinnamon y Saúl Adiel, fruto de relaciones anteriores, por lo que es padre de cuatro en total.

La familia no viajó a Riad, Arabia Saudita para la pelea por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Durante su preparación, Álvarez expresó que extrañaba mucho a su familia y cuando recuperó el campeonato agradeció públicamente a Fernanda Gómez y a sus hijos por ser la fuente de sus triunfos.

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Canelo recuperó el cinturón CMB ante Christian Mbilli en Arabia Saudita

El mexicano vuelve a ser campeón mundial supermediano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El boxeador mexicano, Saúl Canelo Álvarez, venció por decisión unánime a Christian Mbilli en la Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita. Las tarjetas marcaron 115-112, 116-111 y 117-110, resultado con el que recuperó el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, en las 168 libras.

El triunfo del tapatío llegó tras más de un año fuera del cuadrilátero. Canelo llegó como retador después de sufrir una dura derrota ante Terence Crawford que le costó los cuatro organismos en septiembre del 2025. Con el resultado frente a Mbilli, el púgil mexicano conserva un récord de 64 victorias /39 por nocaut y 25 por decisión), dos empates y tres derrotas contra Floyd Mayweather, Dmitry Bivol y Terence Crawford.

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¿Qué sigue para Canelo Álvarez en el 2027?

La pareja derrochó amor en la recepción (fernandagmtz)

Saúl Álvarez contempla regresar en la primera mitad del siguiente año. Aunque aún no hay nada concreto, se habla de un primer combate en el mes de febrero y el rival se daría a conocer próximamente. El guatemalteco, Lester Martínez, solicitó ser el retador mandatorio del Canelo pero su petición la rechazó el CMB.

El tapatío tendría en mente una posible revancha frente a Terence Crawford y una probable pelea ante Hamzah Sheeraz. Por ahora, esas opciones no han sido confirmadas oficialmente por el equipo del Canelo Álvarez, quien busca aumentar su foja y seguir como uno de los mejores boxeadores mexicanos antes de su retiro.

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