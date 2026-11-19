El consumo de líquidos tibios mantiene húmedas las mucosas y facilita la deglución ante la congestión nasal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La garganta reseca puede aparecer después de hablar durante mucho tiempo, respirar aire seco o atravesar un resfriado. También puede acompañarse de carraspera, tos ligera o una sensación áspera al tragar.

Una bebida tibia de romero, limón y miel puede ofrecer alivio temporal gracias a su temperatura, su aporte de líquidos y la textura de la miel. No cura una infección ni sustituye la valoración médica, pero puede formar parte de las medidas caseras para mejorar el confort.

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Cómo preparar la bebida

Ingredientes

1 taza de agua, aproximadamente 240 ml

1 ramita de romero fresco o 0.5 cucharadita de romero seco

0.5 limón

1 a 2 cucharaditas de miel

Preparación

Calienta el agua hasta que esté muy caliente, pero evita que hierva de forma intensa. Añade el romero y deja reposar la infusión durante 5 minutos. Cuela el líquido para retirar la ramita o las hojas. Espera 1 o 2 minutos para que la bebida baje de temperatura. Agrega el jugo de 0.5 limón y la miel. Mezcla bien y toma la preparación tibia, en sorbos pequeños.

La miel debe incorporarse cuando el líquido ya no esté hirviendo. La bebida no debe consumirse demasiado caliente, ya que el calor excesivo puede irritar todavía más una garganta sensible.

La miel debe incorporarse cuando el líquido no hierve para evitar que la temperatura alta irrite la mucosa sensible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de la bebida

Puede ayudar a hidratar la garganta

La resequedad suele empeorar cuando existe poca hidratación o cuando se respira por la boca debido a la congestión nasal. Tomar líquidos tibios ayuda a mantener húmedas las mucosas y puede hacer más cómoda la sensación al tragar.

La hidratación también es importante durante los resfriados, aunque esta bebida no acorta por sí misma la duración de la enfermedad.

La miel puede calmar la irritación

La miel tiene una textura espesa que puede recubrir temporalmente la garganta. Este efecto ayuda a disminuir la sensación de rasposidad y puede resultar especialmente agradable cuando existe tos seca.

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También puede ayudar a reducir la tos nocturna en algunas personas, sobre todo cuando la irritación interfiere con el descanso. Su efecto es temporal y no significa que elimine el virus, cure una infección o reemplace un tratamiento médico.

La miel contiene azúcares, por lo que conviene utilizarla en cantidades moderadas. Las personas con diabetes deben considerar su aporte dentro de su alimentación habitual.

El limón aporta sabor y frescura

El limón equilibra el dulzor de la miel y da a la bebida un sabor fresco. Para algunas personas, su acidez estimula la salivación y hace que la infusión resulte más agradable.

Sin embargo, el limón no funciona igual para todos. Si la garganta está muy inflamada, si existe reflujo o si aparece ardor después de tomarlo, lo mejor es reducir la cantidad o eliminarlo. En esos casos, puede prepararse la bebida con agua tibia, romero y miel.

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El limón estimula la salivación en la infusión, aunque conviene retirarlo si ocasiona ardor o si existe reflujo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El romero aporta aroma

El romero da un perfil herbal y aromático a la bebida. Su uso en esta preparación es principalmente culinario y sensorial. Aunque forma parte de diversas tradiciones de herbolaria, no hay evidencia suficiente para afirmar que una infusión de romero cure la garganta reseca o una infección respiratoria.

Por eso, debe considerarse un complemento de sabor y no un medicamento. Utiliza una cantidad pequeña, especialmente si nunca has tomado romero en forma de infusión.

El calor puede brindar alivio temporal

Las bebidas tibias pueden relajar la sensación de tensión en la garganta y facilitar la deglución. También pueden ayudar a movilizar secreciones cuando existe congestión.

El efecto suele ser momentáneo. La temperatura adecuada es tibia y agradable, nunca hirviendo. Cada persona puede tolerar una temperatura diferente, pero si la bebida provoca ardor, debe dejarse enfriar antes de consumirla.

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Recomendaciones para tomarla

Puedes beber 1 taza cuando aparezca la sensación de resequedad o irritación. Tómala lentamente y evita añadir una cantidad excesiva de miel.

Si el limón aumenta el ardor, prepara la infusión sin este ingrediente. También puedes utilizar únicamente agua tibia con miel, siempre que la miel sea adecuada para la persona que la consumirá.

No compartas la bebida si alguien presenta alergia conocida a alguno de sus ingredientes. Además, las hierbas pueden interactuar con ciertos medicamentos; si tomas tratamientos de forma permanente, estás embarazada o tienes una enfermedad crónica, consulta a un profesional de la salud antes de consumir infusiones con fines medicinales.

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Los bebés menores de 1 año no deben consumir miel debido al riesgo de contraer botulismo infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones importantes

La miel no debe darse a bebés menores de 1 año, debido al riesgo de botulismo infantil. Esta recomendación aplica aunque la miel esté mezclada con agua caliente o con otros ingredientes.

Busca atención médica si la resequedad se acompaña de dificultad para respirar, dificultad para tragar, fiebre persistente, deshidratación, dolor intenso o empeoramiento de los síntomas. También conviene consultar si el malestar dura más de lo esperado o aparece de forma recurrente.

En resumen, la bebida de romero, limón y miel puede ser una opción sencilla para aportar líquidos y aliviar temporalmente la sensación de garganta áspera. Su principal beneficio proviene de la hidratación, el calor moderado y el posible efecto suavizante de la miel. Debe utilizarse como medida de apoyo, no como sustituto de la atención médica.

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