Una multitud asiste a un concierto de la Feria de la Plata en el centro de Taxco frente a la parroquia de Santa Prisca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció la edición 89 de la Feria Nacional de la Plata en Taxco con un concurso nacional de platería y actividades culturales y musicales.

Por su parte, el alcalde Andrés Vega Carranza compartió que Taxco también prepara una Nochebuena monumental para mantener la llegada de visitantes durante diciembre.

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Este festival incluye su famoso Concurso Nacional de Platería, que contempla categorías de joyería, orfebrería, escultura y nuevas tendencia, así como un interesante programa musical.

Salgado Pineda señaló que la feria permite mostrar la tradición platera de Taxco en México y otros países.

Durante la presentación formal de la feria afirmó: “Esta feria es muy importante, es mostrar a México y al mundo todo lo bello que tenemos en la platería. Es una feria que tiene cultura, grandes artistas”.

La secretaria de Cultura, Aída Martínez Rebolledo, participó en la presentación de la feria, cuyas raíces se remontan a 1937, cuando William Spratling impulsó el renacimiento de la platería en Taxco.

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Un grupo de visitantes conversa frente a un puesto artesanal durante la Feria de la Plata en el centro histórico de Taxco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Feria Nacional de la Plata de Taxco 2026: actividades y programa musical

La Feria Nacional de la Plata es una celebración dedicada a la tradición platera de Taxco de Alarcón, Guerrero. Su actividad central es el Concurso Nacional de Platería, que reconoce piezas de joyería, orfebrería, escultura y nuevas tendencias.

También busca promover el trabajo de artesanos y talleres locales.

La edición 89 se realizará del 28 de noviembre al 5 de diciembre de 2026 en Taxco de Alarcón. Los principales espacios serán la Plaza Borda y el Centro Cultural Casa Borda, donde se exhibirán las piezas ganadoras.

Actividades previstas

Concurso Nacional de Platería, con galardones Nacional, Gobierno del Estado de Guerrero y William Spratling.

Exposición de las obras premiadas en el Centro Cultural Casa Borda.

Conferencias y talleres relacionados con el trabajo de la plata.

Además, la renovada Plaza Borda será sede de conferencias, talleres y presentaciones artísticas, entre las que destacan los conciertos que darán diversos grupos musicales entre los que destacan Los Ángeles Azules, Bronco y Elefante.

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Los conciertos se llevarán a cabo a las 20 horas de la noche en las siguientes fechas:

Los seis integrantes de Los Ángeles Azules formaran parte de la 89 edición de este festival. (Festival Internacional del Globo de León/Redes sociales)

Qué es el Concurso Nacional de Platería 2026

Es el certamen central de la 89 Feria Nacional de la Plata de Taxco, dedicado a reconocer y difundir el trabajo de artesanos y orfebres. Busca preservar las técnicas tradicionales de la platería e impulsar propuestas contemporáneas.

La convocatoria contempla piezas en categorías como joyería, orfebrería, escultura y nuevas tendencias. Las obras ganadoras se exhibirán en el Centro Cultural Casa Borda, en Taxco de Alarcón.

Cómo inscribirse

El registro de obras está programado para este 20 y 21 de noviembre de 2026, previo a la Feria Nacional de la Plata, que se realizará del 28 de noviembre al 5 de diciembre.

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Hasta este 18 de noviembre, la información pública consultada confirma las fechas de recepción, pero no detalla la sede precisa de registro, los requisitos técnicos de las piezas, documentación, horarios ni un enlace de inscripción. Es necesario revisar la convocatoria oficial de la Secretaría de Cultura de Guerrero o comunicarse con el Ayuntamiento de Taxco antes de entregar una obra.

Premios anunciados

El certamen otorgará tres reconocimientos principales:

Galardón Nacional

Galardón Gobierno del Estado de Guerrero

Galardón William Spratling

La información difundida hasta ahora no especifica los montos económicos ni la distribución de premios por categoría.

El encuentro se instituye mediante decreto el 19 de agosto de 1988 para promover y comercializar la orfebrería argentífera, además de fortalecer el turismo y la economía.

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