Regresaron 27 patos al Parque Huayamilpas tras la rehabilitación del lago (X/ @giogutierrezag)

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Los patos regresaron al lago del Parque Ecológico Huayamilpas, en Coyoacán, luego de que concluyeran los trabajos de rehabilitación del cuerpo de agua. Durante este tiempo, las aves permanecieron resguardadas en las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) para su cuidado y atención veterinaria.

En coordinación con autoridades de la alcaldía Coyoacán, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Marina (Semar), la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), la BVA de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) realizaron la liberación de las aves.

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Un total de 27 patos regresaron a su hábitat en Huayamilpas, la tarde de este miércoles 18 de noviembre se realizó la liberación de las aves. Personal especializado trabajó en la reintegración de los animales a las nuevas condiciones del lago.

Por medio de un comunicado oficial, la PAOT precisó que realizó visitas de seguimiento para supervisar las condiciones físicas de los patos durante la rehabilitación del lago y acompañó el proceso de retorno a su hábitat. Durante el resguardo, personal de la BVA proporcionó a las aves atención médico-veterinaria, agua y alimento.

“Las aves fueron resguardadas por personal de la BVA, que les proporcionó atención médico-veterinaria, agua y alimento”, precisaron las autoridades.

Un hombre libera un pato blanco en el lago de Huayamilpas, en Coyoacán, desde una pequeña embarcación con una jaula de traslado. (X/ @giogutierrezag)

Rehabilitan lago Huayamilpas

Los trabajos en el lago estuvieron a cargo de la Alcaldía Coyoacán, con apoyo de la Secretaría de Marina, e incluyeron el retiro de lentejilla de agua, conocida también como chichicastle.

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Esta planta se recolecta de manera tradicional como alimento con proteínas y nutrientes para aves de corral y peces, aunque su proliferación excesiva puede indicar un proceso de eutrofización, asociado con la acumulación de nutrientes en el agua.

La eutrofización puede generar condiciones poco favorables para los patos, por lo que la PAOT efectuó revisiones periódicas para valorar su estado físico y dar seguimiento a la evolución de su condición corporal. La información sobre estas evaluaciones fue reportada en un documento de la procuraduría.

Las labores de limpieza continuarán bajo responsabilidad de la Alcaldía Coyoacán, que instalará un equipo de aireación para contribuir a mejorar las condiciones del lago. Las instituciones participantes señalaron que estas acciones forman parte de su trabajo coordinado en favor del bienestar animal y la protección del entorno de la Ciudad de México.

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Trabajadores trasladan a los patos en una jaula hacia una lancha para su regreso al lago del parque Huayamilpas, en la alcaldía Coyoacán. (X/ @giogutierrezag)

Autoridades reconocen la importancia de los patos en el lago de Huayamilpas

Durante la liberación de los patos en el embalse del parque, Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán, señaló que el saneamiento del cuerpo de agua fue posible gracias al trabajo del personal y el equipo de la Marina. El mandatario local anunció la instalación de aireadores para oxigenar el agua y la próxima puesta en marcha de una nueva cascada, obras que se suman a la colocación de un muro gavión, la rehabilitación de los miradores, los juegos infantiles, las luminarias y la pista de atletismo.

“Ya tenemos de regreso a nuestros patos y aparte con equilibrio de género para que tuviéramos armonía con nuestra fauna”, expresó Gutiérrez Aguilar. El funcionario pidió a los visitantes no alimentar a las aves, una tarea que asumirá la alcaldía, además de evitar tirar basura y llevar a los perros con correa durante los paseos por el parque.

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Un grupo de patos nada en fila en el lago del Parque Huayamilpas, en la alcaldía Coyoacán, tras concluir un periodo de atención y cuidados veterinarios. (X/ @giogutierrezag)

Mónica Garduño Ballesteros, titular de la BVA, informó que los ejemplares fueron entregados en óptimas condiciones de salud y cuentan con una identificación individual para facilitar su seguimiento. También precisó que la población fue integrada con una proporción equitativa de hembras y machos, con el objetivo de evitar disputas territoriales y lesiones entre los animales.

La procuradora ambiental Mónica Alegre González destacó que se realizó una revisión integral de otras especies del recinto, entre ellas las tortugas, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). La funcionaria convocó a los vecinos a participar en la vigilancia y el cuidado de los animales: “Necesitamos que ustedes, como vecinos, tengan los ojos puestos en el cuidado de ellos”.

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La cuidadora comunitaria Gisela Hernández se sumó al llamado y recordó que los animales “son los que le dan vida al parque”.