Don Omar visitará Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México en noviembre de 2027 con su gira The Last King World Tour.

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La preventa de boletos para los tres conciertos de Don Omar en México arranca el jueves 19 de noviembre de 2026 a las 10:00 horas, con entradas que van desde los mil pesos en Guadalajara hasta los 6 mil 260 en Ciudad de México. El cantante puertorriqueño recorrerá Monterrey, Guadalajara y la capital en noviembre de 2027 como parte de su gira The Last King World Tour.

Los boletos más baratos difieren entre ciudades y, con ellos, también cambia lo que el asistente recibe a cambio del precio más bajo. Entender qué ofrece cada zona económica —y qué sacrifica— permite decidir con información antes de que abra la venta.

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Preferente Cabecera General es la entrada más barata en CDMX, con mil 120 pesos

La compra anticipada de boletos exige un registro en la página del cantante para obtener un código de acceso.

En el Estadio Ciudad de los Deportes, donde Don Omar William Omar Landrón Rivera se presentará el 14 de noviembre de 2027, la localidad de menor costo es Preferente Cabecera General, a mil 120 pesos con cargos por servicio incluidos.

Esa zona se ubica detrás de los arcos del estadio, en la parte más alejada del escenario central. La ventaja principal es económica: el asistente entra al mismo espectáculo por menos de un cuarto del precio de los Palcos Boxes, que cuestan 6 mil 260 pesos.

La desventaja es la distancia al escenario y el ángulo lateral-trasero, que puede dificultar la visibilidad durante los segmentos de producción visual. Platea Cabecera B, a mil 490 pesos, y Platea Cabecera A, a mil 740 pesos, son las siguientes opciones ascendentes dentro de la misma zona geográfica del recinto.

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Central Alta es la entrada más barata en Guadalajara, con mil pesos exactos

La sección Central Alta del Estadio Panamericano en Guadalajara fija el costo más bajo de la gira con mil pesos.

En el Estadio Panamericano, donde la función está programada para el 10 de noviembre de 2027, la sección Central Alta cuesta mil pesos, el precio más bajo de las tres ciudades en términos absolutos.

La ubicación corresponde al nivel superior de la zona central del estadio, frente al escenario, lo que significa que el eje visual apunta directamente al área de actuación aunque a mayor altura y distancia. Esa geometría puede representar una ventaja frente a secciones laterales de precio similar, ya que el asistente no pierde el frente del show.

Central Home y Central Baja, ambas a 2 mil 380 pesos, son las siguientes escalas en el mismo eje central del Estadio Panamericano. La zona Bandoleros, la más cercana al escenario en Guadalajara, llega a 3 mil 520 pesos.

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Tercer Nivel Central es la entrada más barata en Monterrey, con mil 120 pesos

El Estadio Walmart Park en Monterrey albergará el primer concierto de la gira mexicana el 9 de noviembre de 2027. (REUTERS/Juan Barbosa)

En el Estadio Walmart Park, donde Don Omar William Omar Landrón Rivera abrirá la gira mexicana el 9 de noviembre de 2027, el boleto más económico corresponde a Tercer Nivel Central, a mil 120 pesos. La sección Tercer Nivel Primera y Tercera Base cuesta apenas 130 pesos más, a mil 250 pesos.

A diferencia de un estadio de fútbol reconvertido, el Walmart Park —recinto exclusivamente destinado a eventos masivos— tiene una distribución de niveles en la que el tercer piso mantiene una línea de visión frontal hacia el escenario, aunque con la distancia propia de un piso superior.

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Primer Nivel Central, a 2 mil 380 pesos, y Primer Nivel Primera y Tercera Base, a 2 mil 760 pesos, son las zonas intermedias que acercan al asistente sin llegar a Bandoleros, que en Monterrey tiene un precio de 3 mil 770 pesos.

Los paquetes VIP incluyen mercancía oficial pero no encuentro con el artista

Los paquetes VIP a cargo de la promotora MusicVibe ofrecen mercancía oficial pero descartan encuentros personales con el cantante. (REUTERS/Juan Barbosa)

La promotora MusicVibe, responsable de la gira en México, comercializa dos paquetes VIP con acceso diferenciado. El Kingdom VIP 2 cuesta 5 mil 900 pesos e incluye entrada anticipada a la zona Salió el Sol, un póster y una playera de la gira.

El Kingdom VIP 1, a 9 mil pesos, agrega acceso al Kingdom VIP Lounge, entrada anticipada y un kit que suma un CD, un póster, una playera y una bolsa tipo tote bag. Ambos paquetes no tienen numeración de asiento asignada y no contemplan ningún tipo de encuentro o sesión con Don Omar William Omar Landrón Rivera.

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La preventa abre el 19 de noviembre con código previo en donomar.com

El cantante puertorriqueño William Omar Landrón Rivera tuvo su última actuación en México en 2025 en el Estadio Azteca.

Quienes busquen los boletos más económicos deberán registrarse en donomar.com antes del 19 de noviembre de 2026 para obtener un código de acceso a la preventa. Sin ese código, la compra no será posible en la fase anticipada.

La venta general de boletos para las tres ciudades operará a través de Funticket.mx. Los precios anunciados por MusicVibe ya incluyen los cargos por servicio en todas las zonas y ciudades, y la promotora advierte que la disponibilidad puede cambiar conforme avance la venta.

Don Omar se presentó en México por última vez en 2025, en el estacionamiento del Estadio Azteca en Ciudad de México, dentro de un formato de menor capacidad que el programado para 2027.

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