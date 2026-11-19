La Secretaría de Gobierno de El Marqués impuso una sanción económica de 117,310 pesos al empresario responsable de la presentación de Gabito Ballesteros en la Feria Internacional Ganadera 2026. (Instagram)

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El municipio de El Marqués multa con 1,000 UMA al empresario del cantante Gabito Ballesteros tras suspender su concierto en Querétaro. La sanción económica suma 117,310 pesos por violar la normativa que prohíbe interpretar canciones que hagan apología de la violencia.

La resolución emitida por la Secretaría de Gobierno municipal fija el castigo en el monto límite establecido para espectáculos públicos.

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El fallo administrativo castiga el desacato a la lista de temas autorizada previamente para la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026.

La penalización monetaria recae de forma directa sobre la persona física o moral encargada de la contratación del espectáculo. Las disposiciones legales locales eximen al intérprete sonorense del pago directo de esta sanción administrativa frente al ayuntamiento.

El reglamento municipal prohíbe la apología de la violencia

El marco normativo que sustenta el procedimiento corresponde al Reglamento de Espectáculos y Eventos Públicos de El Marqués. Dicha legislación local entró en vigor tras publicarse sus reformas en el periódico oficial La Sombra de Arteaga el 3 de octubre de 2025.

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El artículo 11 del ordenamiento prohíbe otorgar anuencias a conciertos con canciones cuya lírica promueva conductas delictivas o enaltezca al crimen organizado. La medida abarca presentaciones de música regional, corridos tumbados, corridos bélicos y variantes con contenidos similares.

La autoridad municipal fundamenta el castigo en el artículo 51, fracción XXI, del citado reglamento. El apartado fija multas que oscilan entre 500 y 1,000 UMA, acompañadas de la clausura o suspensión definitiva del acto público en desarrollo.

La Secretaría de Gobierno optó por imponer la cuota máxima contemplada en esa fracción reglamentaria. La determinación busca sancionar la reincidencia cometida en el escenario del Teatro del Pueblo durante la madrugada del 14 de noviembre.

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El Marqués aplicó la sanción máxima de 1,000 UMA por reincidir con temas no autorizados en el Teatro del Pueblo la madrugada del 14 de noviembre. (feria.ganadera.qro/Instagram)

El Inegi fija la UMA como referencia para calcular sanciones oficiales

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos que utiliza el Estado mexicano para determinar el pago de obligaciones, créditos y sanciones administrativas previstas en las leyes federales y locales.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calcula y actualiza este indicador cada año conforme a la variación de la inflación. Su aplicación sustituyó al salario mínimo a partir de la reforma constitucional de desindexación aprobada en 2016.

El esquema busca evitar que los incrementos al salario de los trabajadores eleven de manera desproporcionada el costo de multas, trámites vehiculares y derechos gubernamentales. En 2026, el valor diario de la UMA se ubica en 117.31 pesos, por lo que 1,000 unidades totalizan 117,310 pesos.

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El fallo administrativo castiga el desacato a la lista de temas autorizada previamente para la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026. Crédito: Facebook - Gabito Ballesteros

Dos advertencias antes de apagar el sonido en el Teatro del Pueblo

Durante la presentación en el recinto ferial, el cantante interpretó melodías no aprobadas por el Comité Organizador. La lista pactada entre las autoridades y los representantes del artista excluía temas explícitos relacionados con grupos delincuenciales.

Inspectores de Querétaro asignados a la vigilancia del evento notificaron un primer apercibimiento cuando el artista entonó un corrido fuera del catálogo avalado. El aviso conminaba a suspender de inmediato cualquier canción con apología del delito.

El intérprete continuó su actuación y cantó los temas “AMG” y “Cuerno Azulado”, piezas señaladas por la autoridad como violatorias del reglamento. Ante la negativa de apegarse al repertorio, el personal de inspección ordenó apagar el equipo de sonido.

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La interrupción forzada provocó reclamos del público y el desalojo paulatino del recinto ferial. El Comité Organizador respaldó la decisión de suspender el espectáculo para hacer cumplir las normas de orden público vigentes.

Momento en el que el cantante Gabito Ballesteros es informado sobre la detención de su concierto en la Feria de Querétaro, la noche del viernes 13 de noviembre.

Zona metropolitana mantiene acuerdo contra los narcocorridos

El municipio de El Marqués recordó la existencia del acuerdo intermunicipal metropolitano suscrito el 20 de agosto de 2025. El convenio agrupa a demarcaciones vecinas como la capital de Querétaro, Corregidora y San Juan del Río.

El documento homologa criterios de seguridad para impedir que espectáculos masivos normalicen la violencia criminal. Las autoridades metropolitanas establecen que los contratos de ferias y palenques deben contener cláusulas de apercibimiento previo y fianzas de garantía.

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El gobierno municipal puntualizó en su comunicado que las restricciones aplican de forma obligatoria para cualquier promotor o figura pública. La administración advirtió que continuará iniciando expedientes administrativos cuando detecte transgresiones a las leyes locales.

La sanción al empresario de Ballesteros no es la primera aplicada bajo este esquema en la entidad. En octubre de 2026, el cantante Edén Muñoz enfrentó una multa de 600,000 pesos por interpretar fragmentos de corridos no autorizados.

El gobierno municipal puntualizó en su comunicado que las restricciones aplican de forma obligatoria para cualquier promotor o figura pública. (Foto: Instagram/Gabito Ballesteros)

El caso penal federal y la postura del gobierno estatal

La sanción económica al promotor se procesa por una vía independiente a los hechos investigados por la FGR. La madrugada del 14 de noviembre, corporaciones policiacas aseguraron armas de fuego dentro de la camioneta del equipo de seguridad del artista.

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Ballesteros y cuatro acompañantes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

Tras 17 horas de retención, las autoridades ministeriales decretaron su libertad luego de que la defensa exhibió licencias vigentes expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Gabito Ballestero realizó una transmisión en vivo en Instagram en la que denunció que policías de Querétaro lo retenían y cuestionó la intervención durante su espectáculo en la feria estatal.

El gobernador Mauricio Kuri González dio por aclarado el incidente tras recibir una disculpa formal por parte del representante artístico. El mandatario estatal sostuvo que las acciones emprendidas demostraron la aplicación estricta de la ley en el territorio queretano.

La administración estatal descartó un veto definitivo contra Gabito Ballesteros en futuros espectáculos dentro de la entidad. Las autoridades reiteraron que los próximos artistas programados en la cartelera de la feria deberán sujetarse al repertorio registrado ante el municipio.

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