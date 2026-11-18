Una persona pinta adornos con forma de estrella elaborados con cartón sobre una mesa de trabajo dispuesta con diversos materiales de manualidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La navidad esta aquí y con ella en muchos de nosotros llegan también las ganas de decorar debido a que las decoraciones suelen ser uno de los elementos más amados de la navidad.

Sin embargo, es verdad que para muchas personas adquirir adornos puede resultar algo costoso.

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Por suerte existen elementos que podemos encontrar en nuestro propio hogar y que resultan una excelente opción para crear hermosas manualidades con temática navideña.

Tal es el caso de los rollos que quedan después de usar el papel higiénico, los cuales ideales para este objetivo.

Los rollos de papel higiénico permiten crear adornos navideños con solo un poco de pintura, tijeras, pegamento y otros materiales habituales en casa.

Cada propuesta requiere pocos pasos y puede personalizarse con los colores disponibles en cada familia.

Antes de comenzar, guarda los tubos vacíos, aplástalos si necesitas piezas planas, protege la mesa con papel periódico y deja secar la pintura antes de añadir hilo, lentejuelas o algodón.

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Dos figuras navideñas de Papá Noel y un árbol hechas con rollos de cartón y papeles de colores reposan sobre una mesa de madera ante un fondo iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres ideas de colgantes navideños que puedes hacer con rollos de papel de baño

En esta temporada abundan en internet y redes sociales ideas muy originales para realizar manualidades. Es por eso que te dejamos tres ideas virales de internet que son fáciles de realizar.

Estrella brillante con rollos de papel higiénico

Un video tutorial muestra el proceso de medición, trazado y manipulación de una pieza rectangular de cartón. Se utilizan una regla metálica y un bolígrafo para marcar dimensiones de 14 por 9 centímetros, seguidas de líneas paralelas y divisiones a 4 centímetros. Posteriormente, las manos de una persona doblan y manipulan los segmentos delimitados sobre una superficie blanca. (@manualidades_3000)

Estrella con rollos de papel higiénico

Tutorial de manualidades que muestra paso a paso la elaboración de una estrella decorativa de cinco puntas a partir de tubos de cartón. En las imágenes se aprecian los cortes con tijeras, los pliegues del material y el ensamblaje de las piezas hasta formar la figura final junto a adornos navideños. (@trucosytijeras)

Colgante de árbol de navidad con rollos de papel higiénico

Un tutorial muestra paso a paso el proceso de elaboración de adornos navideños con materiales reciclados. En las imágenes se observa el uso de tubos de cartón, tijeras, encaje blanco y una pistola de pegamento caliente. El cartón es cortado en círculos y doblado en secciones que se decoran con el encaje y un cordón dorado, formando una pieza cónica similar a un árbol de Navidad sobre una mesa de trabajo decorada con motivos festivos. (@trucosytijeras)

Por qué los rollos de papel higiénico son ideales para hacer manualidades

Son fáciles de conseguir: se generan en la mayoría de los hogares y pueden reunirse sin gastar dinero.

Permiten reutilizar materiales: antes de tirarlos, los tubos de cartón pueden aprovecharse en proyectos creativos.

Son económicos: no requieren comprar materiales especializados para empezar una manualidad.

El cartón es fácil de manipular: se puede cortar, doblar, perforar, pintar y pegar con herramientas comunes.

Tienen una forma útil: su estructura cilíndrica funciona como base para elaborar personajes, animales, cohetes, binoculares, maracas, portalápices y organizadores.

Admiten muchos acabados: pueden decorarse con pintura, papel de colores, plumones, estambre, botones, tela, cinta adhesiva y pegamento.

Estimulan la creatividad: un mismo rollo puede transformarse en objetos distintos según la idea, los colores y los materiales disponibles.

Son adecuados para actividades infantiles: permiten realizar proyectos sencillos, con supervisión de una persona adulta al usar tijeras u otros materiales.

Favorecen la coordinación motriz fina: recortar, pegar, dibujar y doblar ayuda a practicar movimientos precisos de manos y dedos.

Ayudan a seguir instrucciones: las manualidades pueden servir para que niñas y niños practiquen pasos, orden y organización.

Permiten resolver problemas: si una pieza no queda como se esperaba, se puede modificar, decorar de otra forma o comenzar de nuevo.

Promueven el aprendizaje sobre reutilización: ayudan a conversar sobre residuos, consumo responsable y aprovechamiento de materiales cotidianos.

Sirven para actividades en casa o en el salón: madres, padres, docentes y cuidadores pueden organizar proyectos con pocos recursos.

Se adaptan a distintas edades: los más pequeños pueden pintar y pegar figuras, mientras que los mayores pueden crear estructuras o mecanismos más complejos.

Funcionan como una base flexible: su valor está en las posibilidades de jugar, aprender y crear con un objeto cotidiano.

Varios tubos de cartón de papel higiénico reposan junto a pinturas, tijeras y marcadores dispuestos para la realización de manualidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)