El Senado aprobó por unanimidad 342 ascensos de integrantes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

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El Senado de la República ratificó por unanimidad 342 ascensos de integrantes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la sesión de este 17 de noviembre de 2026.

La aprobación se realizó mediante dos dictámenes que recibieron el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en el pleno. Los nuevos grados corresponden a personal de la Armada de México, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

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Los nombramientos serán entregados por la presidenta Claudia Sheinbaum durante el desfile cívico-militar del próximo 20 de noviembre, con motivo del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

¿Cuántos ascensos aprobó el Senado para la Marina y el Ejército?

De los 342 ascensos ratificados, 108 corresponden a integrantes de la Secretaría de Marina y 234 a elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

En el caso de la Armada de México, la distribución contempla cuatro ascensos al grado de almirante, ocho a vicealmirante, 30 a contralmirante y 66 a capitán de navío.

Por otra parte, los 234 nombramientos correspondientes al Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional incluyen diferentes grados de generales y coroneles.

El desglose contempla 88 ascensos a generales de División, de Brigada y de Grupo, en sus distintas modalidades; 58 a generales brigadieres y 118 a coroneles.

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Entre los movimientos de mayor jerarquía destacan los ascensos de tres vicealmirantes que alcanzarán el grado de almirante del cuerpo general y siete generales de brigada de Estado Mayor que serán promovidos a generales de División.

¿Quiénes son los mandos militares que ascenderán a generales de División?

Entre los integrantes de la Secretaría de Marina que recibirán un nuevo grado se encuentran Daniel Escobedo Escobedo, comandante de una Región Naval; Leopoldo Jesús Díaz González Solórzano, comandante de la Décima Región Naval, y Jorge Víctor Vázquez Zárate, rector de la Universidad Naval.

En el Ejército destaca Rubén Zamudio Matías, quien actualmente se desempeña como jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa y ascenderá a general de División.

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También aparecen en la lista Rubén Darío Esparza, Miguel Ángel Aguirre Lara, Antonio Ramírez Escobedo, Jorge Ramírez Zúñiga, Jorge Pedro Nieto Sánchez y Francisco Javier Zubia González, quienes ocupan responsabilidades de mando en distintas regiones militares.

Entre los ascensos aprobados también se encuentran los siguientes:

Marina : 108 promociones, desde capitán de navío hasta almirante.

Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional : 234 nombramientos.

Generales de División : siete ascensos en el Ejército, además de otras promociones contempladas en el desglose general.

Mujeres: tres integrantes del Ejército alcanzarán el grado de general brigadier y seis recibirán el de coronel.

Mujeres alcanzarán nuevos grados en las Fuerzas Armadas

La relación de ascensos también contempla promociones para mujeres que forman parte de las estructuras militares.

En el Ejército, Leticia Flores de Jesús, Blanca Edith Domínguez y Alma Delia Robles Carrera alcanzarán el grado de general brigadier.

Además, seis mujeres recibirán el grado de coronel: Verónica Heréndira Torres Hernández, Itamar Milagros Arroyo Martínez, María del Rosario Campo Manzanares, Ana Gabriela Castillo, Claudia Muñiz Vázquez y María del Rosario.

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Estas promociones forman parte de los 342 nombramientos que el Senado ratificó a partir de las propuestas enviadas por el Ejecutivo federal.

Movimiento Ciudadano cuestiona la revisión de los expedientes

Aunque respaldó los ascensos, la senadora de Movimiento Ciudadano Alejandra Barrales expresó reservas sobre el tiempo y la información disponibles para revisar los antecedentes de los elementos propuestos.

La legisladora señaló que era necesario contar con mayores detalles sobre los méritos, logros, trayectoria y responsabilidades desempeñadas por cada integrante, así como verificar posibles conflictos de interés.

Como parte de sus argumentos, recordó el caso de dos exintegrantes de la Marina investigados por su presunta participación en una red de huachicol fiscal: Fernando Farías Laguna y su hermano Manuel Roberto.

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Barrales consideró necesario revisar con mayor profundidad los expedientes para evitar que situaciones similares pasen inadvertidas durante los procesos de promoción.

La ratificación de los ascensos corresponde a una facultad constitucional del Senado, establecida en el artículo 76, fracción II, que contempla la intervención de la Cámara alta en los nombramientos de mandos superiores de las Fuerzas Armadas realizados por el Ejecutivo federal.

Con la aprobación de los dos dictámenes, los 342 integrantes podrán recibir oficialmente sus nuevos grados durante la ceremonia del 20 de noviembre.