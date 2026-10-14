México

Activistas urgen a diputados avanzar en la aprobación de la Ley General de Bienestar Animal: solicitan confirmaciones de asistencia

La organización vigilará la participación, posturas y votos de todas las bancadas durante la reunión programada para la tarde de este miércoles

Perra husky siberiana adulta de pelaje blanco y gris con ojos azules sentada en una jaula metálica. Al fondo, paredes blancas, ventanas enrejadas y un cartel institucional desenfocado.
Una perra husky siberiana de pelaje blanco y gris con ojos claros se sienta con calma en una jaula de observación en la Dirección de Atención y Bienestar Animal de Ciudad Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Igualdad Animal México llamó a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados a confirmar su asistencia a la sesión prevista para este miércoles 14 de octubre y avanzar en la discusión y aprobación de la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

El exhorto surge después de que la reunión de la semana pasada no pudiera celebrarse por falta de quórum, según informó la organización. Ante la reprogramación, los activistas solicitaron que cada representante comunique si acudirá, cuál es su posición sobre el dictamen y qué observaciones considera pendientes.

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La agrupación anunció que realizará un seguimiento público de la participación, las posturas y los votos de las distintas bancadas. Su objetivo es documentar cómo actúan los legisladores frente a sus compromisos de protección animal, con información que permita distinguir las circunstancias de cada caso.

Una vaca de pelaje blanco y negro con una etiqueta amarilla en la oreja se encuentra echada en un establo
La propuesta establece responsabilidades para personas y empresas que tengan animales bajo su cuidado, posesión, resguardo, tutela o administración.

La petición de confirmar asistencia está dirigida a los legisladores que integran la comisión encargada de revisar el proyecto. La organización busca que la reunión programada pueda celebrarse y permita tomar decisiones sobre el dictamen, después del retraso provocado por la falta de participantes en la sesión anterior.

Dulce Ramírez, directora de Igualdad Animal México, sostuvo que la presencia de los diputados debe acompañarse de trabajo legislativo para continuar el procedimiento.

“Este miércoles, la protección de los animales necesita presencia y decisiones, no sólo declaraciones”, expresó en el comunicado.

Además de conocer quiénes acudirán, la agrupación pidió información sobre las propuestas u objeciones que todavía deban discutirse. El llamado plantea que los desacuerdos se atiendan dentro del proceso de análisis, con una ruta que permita resolverlos y avanzar.

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La solicitud de confirmaciones corresponde, por tanto, a la participación de los integrantes de la comisión en la reunión legislativa.

El llamado incluye a Morena, PVEM, PAN, PT, PRI y Movimiento Ciudadano

Igualdad Animal dirigió su exhorto a los integrantes de la comisión pertenecientes a Morena, Partido Verde Ecologista de México, Partido Acción Nacional, Partido del Trabajo, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano.

Foto: Cámara de Diputados
Foto: Cámara de Diputados

De acuerdo con el comunicado, la organización ya solicitó a cada representante información sobre tres puntos:

  • Asistencia: si participará en la sesión prevista para este miércoles.
  • Posición sobre el dictamen: cuál es su postura frente al proyecto.
  • Observaciones pendientes: qué cambios o asuntos considera necesarios para avanzar hacia su aprobación.

La agrupación señaló que utilizará criterios iguales para todas las bancadas. También anunció que contrastará las declaraciones públicas sobre protección animal con las actuaciones legislativas que puedan comprobarse.

Este seguimiento incluirá fuentes y contexto, de manera que la información difundida permita identificar tanto los compromisos expresados como las decisiones tomadas durante el trámite.

Activistas distinguirán ausencias justificadas de la oposición al proyecto

La organización precisó que su revisión diferenciará las ausencias justificadas de las no justificadas, así como la oposición expresa de la falta de respuesta.

Esta distinción forma parte de los criterios anunciados para presentar la participación de los diputados. El comunicado no identifica a legisladores concretos como responsables de la falta de quórum ni ofrece un listado de confirmaciones recibidas.

Igualdad Animal advirtió que otro aplazamiento sin explicaciones y sin una alternativa concreta para resolver los pendientes representaría, desde su perspectiva, un incumplimiento hacia los animales y la ciudadanía.

La agrupación sostuvo que las observaciones al dictamen deben procesarse mediante discusión legislativa y evitar que se conviertan en una demora indefinida. Su petición para la reunión quedó resumida en cuatro acciones: “asistir, discutir, votar y avanzar”.

¿Qué contempla la Ley General de Bienestar Animal?

El llamado ocurre después de que el Senado de la República aprobó el proyecto el 29 de septiembre y lo remitió a la Cámara de Diputados para continuar su revisión.

Infografía sobre la Ley de Bienestar Animal con un escudo con animales, un mapa de México y varios iconos con texto explicativo.
Una infografía detalla las nuevas bases de la Ley de Bienestar Animal en México, la cual reconoce a los animales como seres sintientes y establece sanciones por maltrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus disposiciones se encuentran el reconocimiento de los animales como seres sintientes, obligaciones de alimentación, alojamiento y atención veterinaria, así como medidas de protección que incluyen a los animales criados para consumo humano.

El texto aprobado por los senadores también contempla un padrón de personas infractoras, con una inscripción de uno a cinco años, y restricciones para recibir apoyos públicos directamente relacionados con el cuidado y bienestar animal.

La reunión anunciada corresponde al trabajo en comisión. El comunicado de Igualdad Animal es un exhorto previo a esa sesión y no informa de una aprobación definitiva en Diputados.

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