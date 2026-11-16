México

Denuncian sustracción de obra de Frida Kahlo de la Casa Azul para subastarla en Nueva York: INBAL solicita documentación

El colectivo "Defendamos la Colección Gelman" cuestionó la trayectoria del óleo, mientras el instituto sostiene que Kahlo lo donó antes de la declaratoria de 1984

Pintura con un árbol con frutos, una paloma blanca, un sol con rostro, una luna, rodajas de sandía y un texto pintado en la base de tierra
Congreso de los Pueblos por la Paz es una pintura realizada por Frida Kahlo en octubre de 1952, concebida en el marco de su activismo político y pacifista durante la Guerra Fría.
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La próxima subasta de una pintura de Frida Kahlo en Nueva York abrió una controversia sobre la procedencia de algunas obras que presuntamente formaban parte del patrimonio del Museo Casa Azul, ubicado en Coyoacán. Se trata de “Congreso de los pueblos por la paz”, un óleo de 1952 que la casa de subastas Christie’s ofrecerá este martes a un precio estimado de entre 2 y 3.5 millones de dólares.

Ante la venta, integrantes del colectivo “Defendamos la Colección Gelman” solicitaron la intervención de las autoridades culturales mexicanas para impedir la operación, al asegurar que la pintura pertenecía al legado que Diego Rivera dejó al pueblo de México y que estaba registrada en el inventario de bienes de la Casa Azul. Los inconformes cuestionaron cómo salió del recinto y llegó al mercado internacional del arte.

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En respuesta a los señalamientos, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) explicó que la artista donó la pintura al Congreso de la Paz y que salió de México más de tres décadas antes de que su obra fuera declarada monumento artístico. Asimismo, aseguró haber solicitado a Christie’s la documentación que acredite la procedencia y propiedad de la pieza.

¿Por qué denuncian la sustracción de una pintura de Frida Kahlo de la Casa Azul?

La controversia surgió luego de que el colectivo Defendamos la Colección Gelman manifestó su preocupación por la subasta de Congreso de los pueblos por la paz, al considerar que la pieza forma parte del patrimonio que Diego Rivera dejó al pueblo de México en 1957.

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De acuerdo con información publicada por Excélsior, los integrantes de la agrupación retomaron una investigación documental de Hilda Trujillo, quien encabezó durante 18 años los museos Diego Rivera Anahuacalli y Frida Kahlo Casa Azul.

Según la documentación presentada por Trujillo, Rivera elaboró un inventario detallado de los objetos, muebles y obras que se encontraban en la Casa Azul cuando decidió constituir el fideicomiso encargado de proteger el recinto y sus bienes, bajo la tutela del Banco de México.

En ese registro aparece Congreso de los pueblos por la paz, una pintura al óleo sobre masonite que, de acuerdo con los señalamientos del colectivo, debía permanecer en el museo.

Los integrantes de la agrupación aseguraron que el inventario original está notariado y establece que los objetos del patrimonio no podían salir de los recintos bajo ninguna circunstancia, ni siquiera para participar en exposiciones.

Sin embargo, la pintura dejó de encontrarse en la Casa Azul y posteriormente apareció en el mercado internacional del arte. Por ello, los inconformes solicitaron que las autoridades culturales investiguen las circunstancias en las que salió del recinto y determinen si existieron irregularidades en su traslado y comercialización.

La investigación de Hilda Trujillo, presentada públicamente el 2 de abril de 2025, también señaló la presunta extracción de otras piezas del acervo de Frida Kahlo: al menos dos óleos, ocho dibujos y 12 páginas de su diario.

Entre las pinturas mencionadas se encontraba Frida en llamas (1954), además de Congreso de los pueblos por la paz (1952).

El colectivo consideró que la próxima puja constituye un motivo para exigir explicaciones a las autoridades mexicanas sobre la protección del patrimonio artístico y los mecanismos de vigilancia del fideicomiso de los museos.

INBAL sostiene que Frida Kahlo donó la pintura al Congreso de la Paz

En respuesta a la controversia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura explicó que Congreso de los pueblos por la paz fue realizada por Frida Kahlo en octubre de 1952 y donada por ella misma al Congreso de la Paz.

Según la nota informativa del organismo, la pintura salió de México más de tres décadas antes de que se publicara el decreto que declaró monumento artístico la obra de la pintora mexicana.

El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de julio de 1984, estableció disposiciones para la protección de su legado artístico.

Al respecto, el INBAL precisó que la prohibición de exportación definitiva se aplica a las obras que se encontraban en territorio nacional al momento de publicarse el decreto.

Por lo tanto, el instituto señaló que, para determinar la situación de esta pieza, debe considerarse su trayectoria histórica y las circunstancias en las que salió del país.

Para respaldar su postura, el organismo retomó las investigaciones del historiador del arte Luis-Martín Lozano, quien documentó la participación de artistas mexicanos en el Congreso Mundial a favor de la Paz, celebrado en Polonia en 1948.

Frida Kahlo se sumó a estas causas y formó parte del Comité Mexicano de los Partidarios de la Paz, además de apoyar el Llamamiento de Estocolmo de 1950.

En ese contexto, la artista realizó Congreso de los pueblos por la paz y la exhibió en la Galería de Arte Contemporáneo, donde fue consignada como propiedad del Congreso por la Paz.

El INBAL también recuperó las referencias de la crítica de arte Raquel Tibol, quien señaló que Kahlo envió la pintura con Diego Rivera cuando este viajó a Austria para asistir al Congreso de los Pueblos por la Paz.

El traslado a Viena también quedó consignado en las memorias de Emma Hurtado, última esposa del muralista mexicano.

Estos antecedentes forman parte de los argumentos del instituto para explicar por qué considera que la pintura salió del territorio nacional antes de que entrara en vigor la declaratoria de monumento artístico.

INBAL solicita a Christie’s documentos sobre la procedencia y propiedad del óleo

Aunque el instituto expuso los antecedentes históricos que respaldan su postura sobre la donación y salida de la pintura de México, también informó que inició un procedimiento para conocer la documentación relacionada con su actual propietario.

Como parte de su protocolo de seguimiento, el área jurídica del INBAL solicitó formalmente a Christie’s los documentos que acrediten la procedencia y propiedad de Congreso de los pueblos por la paz.

La petición busca contar con información que permita conocer la trayectoria de la pieza y los antecedentes de las transacciones mediante las cuales llegó al mercado internacional.

De acuerdo con la información publicada por Excélsior, la pintura fue ofrecida anteriormente en una subasta de Sotheby’s, celebrada el 29 de junio de 2020 en Nueva York. La galería Ramis Barquet también aparece entre los antecedentes de procedencia de la obra.

Por su parte, la información de procedencia publicada por Christie’s señala que el actual propietario adquirió la pieza en aquella subasta de Sotheby’s.

La pintura está identificada como el lote 72A de la Subasta nocturna del siglo XX, programada para el 17 de noviembre de 2026 en Nueva York. Su precio estimado oscila entre 2 y 3.5 millones de dólares.

Mientras el colectivo Defendamos la Colección Gelman exige frenar la operación al considerar que se trata de una pieza perteneciente al patrimonio mexicano, el INBAL sostiene que Kahlo la donó en vida y que salió del territorio nacional antes de la declaratoria de 1984.

Por ahora, el instituto informó que solicitó a la casa de subastas la documentación correspondiente, pero no anunció que haya conseguido suspender la venta. La revisión de esos documentos será relevante para esclarecer la procedencia de la obra y atender los cuestionamientos sobre su relación con el acervo de la Casa Azul.

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