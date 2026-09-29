Fiscalía de Puebla detalla últimos movimientos y contexto conyugal previo a la muerte de Rubén Curiel Tejeda

En conferencia de prensa, las autoridades estatales revelaron imágenes sobre la muerte del exfiscal anticorrupción. Crédito: FGE Puebla

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La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) detalló los últimos movimientos registrados en cámaras de videovigilancia antes de la muerte de Rubén Alberto Curiel Tejeda, exfiscal anticorrupción y coordinador general jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla, así como el contexto conyugal que antecedió el hallazgo de su cuerpo el 25 de septiembre en el sótano 3 del Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis.

La fiscal general Idamis Pastor Betancourt presentó los hallazgos en conferencia de prensa, acompañada del director del Instituto de Ciencias Forenses (ICIFOR) y de dos fiscales de la institución.

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Rubén Alberto Curiel Tejeda, exfiscal anticorrupción. Crédito: X / @AristeguiOnline

Pastor Betancourt reveló que la esposa de Curiel Tejeda, identificada como Aldait Lozada, había terminado la relación con él la noche del 24 de septiembre y le pidió abandonar el domicilio conyugal, tras conocer una relación extramarital sostenida por el funcionario. La fiscal mostró también un mensaje póstumo dejado por Curiel Tejeda, proyectado en gráfica durante la rueda de prensa.

Las cámaras registraron a Curiel Tejeda hasta las 21:07 horas del 24 de septiembre

De acuerdo con el análisis de videovigilancia presentado por la FGE, a las 21:01 horas Curiel Tejeda salió de su oficina en el tercer piso del CIS y caminó hacia el baño. A las 21:03 horas regresó y abordó el elevador; al salir se ubicó junto a un cajero automático, donde cruzó palabras con un elemento de la Policía Auxiliar.

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Últimos momentos del exfiscal anticorrupción. Crédito: FGE Puebla

A las 21:05 horas fue captado en la explanada del complejo por dos cámaras en distintos ángulos. En ese lapso usó su teléfono celular en dos ocasiones, antes de subir al elevador que conducía al sótano 3. A las 21:07 horas se registró la última toma antes de que ingresara a los estacionamientos subterráneos.

El cuerpo fue localizado un día después, el 25 de septiembre, al interior de una camioneta Renault Duster estacionada en el cajón 99, cerrada por dentro. La apertura del vehículo requirió el apoyo de un cerrajero especializado debido al mecanismo de la cerradura.

La necropsia confirmó traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego

El informe pericial del 25 de septiembre, practicado por el ICIFOR en el CIS Puebla, ubicó a la víctima en el asiento del conductor con dos orificios en la cabeza, de entrada y salida, en las regiones temporal derecha y temporal izquierda. La necropsia determinó como causa de muerte el traumatismo craneoencefálico secundario al paso del proyectil.

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El dictamen de trayectoria balística estableció que el disparo viajó de adelante hacia atrás, de poniente a oriente, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, con 5 grados de incidencia en el plano vertical y 65 grados en el plano horizontal. El cuerpo presentaba rigidez cadavérica y olor fétido compatibles con una data de muerte de entre 11 y 12 horas previas a la intervención pericial.

Arma localizada en el sitio de la muerte. Crédito: FGE Puebla

En el lugar fue asegurada una pistola Taurus PT 58S calibre .380 sobre las piernas de la víctima, con un cartucho en la recámara y cuatro en el cargador.

También se recuperaron un casquillo del mismo calibre en la mano derecha de Curiel Tejeda y una bala en el piso del cajón 99 de estacionamiento, además de un orificio en el cristal de la puerta delantera izquierda y un hundimiento en una puerta metálica del inmueble, con manchas de sangre en la puerta anterior izquierda y en el asiento del conductor.

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El dictamen de balística confirmó que el casquillo y la bala correspondían al arma asegurada. La 25/a. Zona Militar informó que no existía registro, licencia ni permiso de portación a nombre de Curiel Tejeda para dicha arma, tras una búsqueda en registros, archivos, bases de datos y sistemas de información.

El análisis de química forense, mediante el método de rodizonato de sodio, se practicó en muestras de ambas manos de la víctima.

Tras dar a conocer los detalles, la fiscal general citó de manera textual el boletín emitido por la Fiscalía de Puebla con relación a las posibles causas de la muerte: “De manera preliminar, los indicios apuntan a una posible muerte autoinfligida. Estas circunstancias no se darán por concluidas hasta agotar las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las causas del fallecimiento”.

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Pastor Betancourt reafirmó que eso no implicaba dar el caso por concluido.

Curiel Tejeda envió un mensaje póstumo

Aldait Lozada Aguilar, viuda de Curiel Tejeda, declaró que semanas antes del hecho había escuchado a Curiel Tejeda expresar frases como “ya me voy a morir”, y que Curiel expresaba que era debido estrés laboral que enfrentaba.

Las autoridades detallaron que la trazabilidad de conversaciones integradas a la carpeta de investigación estableció que la persona con quien el occiso mantenía la relación extramarital se comunicó con Aldait Lozada Aguilar el mismo día de los hechos para darle a conocer la situación.

La Fiscalía de Puebla también reveló la existencia de un mensaje póstumo dejado por Curiel Tejeda, exhibido en una gráfica durante la conferencia. El mensaje, enviado por WhatsApp, decía: “Lo lamento, los amo, cuida a mis hijos”.

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Recreación del mensaje, compartido por las autoridades. Crédito: FGE Puebla

La fiscal general no precisó el destinatario, aunque por el contexto expuesto en su intervención, referido a la situación conyugal de esa noche, el mensaje habría sido dirigido a Aldait Lozada Aguilar.

Un compañero de trabajo que convivió con Curiel Tejeda ese día declaró que este le habló de problemas con su esposa, pero lo describió tranquilo, sin ninguna conducta inusual. Familiares señalaron no tener conocimiento de amenazas, enemigos o problemas económicos vinculados a la víctima.

Osvaldo Aguilar, hijastro de Curiel Tejeda, identificó el cuerpo el día posterior a la muerte y relató que lo vio con vida por última vez el 23 de septiembre a las 21:00 horas. Narró que el 24 de septiembre, a las 14:12 horas, Curiel Tejeda envió un mensaje al grupo familiar sobre las evaluaciones médicas de su hermana, y que esa noche, a las 21:22 horas, su madre le llamó para informarle de la discusión por la infidelidad.

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Camioneta donde fue localizado el cuerpo de Curiel Tejeda. Crédito: Fiscalía de Puebla

El 25 de septiembre, a las 10:24 horas, recibió la llamada que lo llevó al sótano 3, donde encontró el vehículo de su padrastro acordonado y presencia de personal de la FGE.

Pastor Betancourt informó que ya fue entrevistada la persona con quien Curiel Tejeda mantenía la relación extramarital, aunque la institución decidió no difundir el contenido de las conversaciones “por respeto a la familia y al doctor Curiel”.

La fiscal general añadió que este 29 de septiembre se tomarán declaraciones a policías auxiliares y personal de seguridad del CIS, para esclarecer por qué no se escuchó la detonación y por qué transcurrieron varias horas antes de la localización del cuerpo.

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Con los elementos periciales, balísticos y testimoniales expuestos, la Fiscalía de Puebla se inclina hacia la hipótesis de un suicidio en la muerte de Rubén Alberto Curiel Tejeda. No obstante, la institución mantiene abierta la investigación y pendientes de integrar la mecánica de hechos conclusiva, el dictamen de psicología forense y el de trabajo social, antes de establecer una conclusión definitiva sobre las circunstancias del deceso.