La entrevista a Gustavo Barros Schelotto en "Decime la verdad"

Guardar

Gustavo Barros Schelotto contesta casi siempre en plural. Habla de “nosotros” cuando cuenta cómo se arma un equipo en Vélez, cuando repasa Lanús, Boca, Los Ángeles Galaxy y la Selección paraguaya. Cuando le preguntan por qué siempre es Guillermo el que da la conferencia de prensa, sostiene que nunca se sintió relegado: la dirección técnica es mitad y mitad.

En el quinto episodio de Decime la verdad —el ciclo de entrevistas que conducen el productor Fernando Marín y el expresidente de River Rodolfo D’Onofrio—, el ayudante de campo de Vélez vuelve al Racing campeón de 2001, cuenta cómo trabajan las inferiores del club de Liniers y elige la foto que pondría en un marco: la tribuna de Gimnasia en la cancha de River, en el Octogonal de 1984.

También habla de la muerte de su padre, Hugo, que pasó tres meses en terapia intensiva durante la pandemia; de su vida en Estados Unidos, de su familia y de lo que les diría a los chicos que empiezan su carrera en el deporte.

Fernando Marín: Me reencuentro con alguien que conocí en el 2001, con quien no había hablado nunca, y hoy, en el 2026, mantenemos una relación habiéndonos encontrado en distintas partes del mundo. Una relación impecable entre una persona que fue dirigente de un club y ese profesional que conformó el equipo extraordinario de Mostaza Merlo.

Gustavo Barros Schelotto: Extraordinario. Fuimos campeones.

FM: Y fuimos campeones después de 35 años. Conforman esa cosa superpuesta con Guillermo, con quien no tengo tanta relación como con vos. Dicen que son iguales, ¿Es Así? ¿son iguales?

GBS: Sí, creo que somos bastante parecidos. A veces uno puede estar más tranquilo que el otro, pero al final hay un equilibrio entre los dos, porque fuimos educados por los mismos padres, en el mismo ámbito, tenemos los mismos amigos y nos dedicamos a lo mismo. Más allá de que alguno pueda tener alguna característica distinta, creo que es menor. Alguno podrá decir que Guillermo protesta más en alguna cosa o que yo protesto más. Pero hay un equilibrio.

FM: Me detengo un segundo. ¿Por qué no dirigís vos? ¿Por qué siempre dirige Guillermo?

GBS: Es un concepto que no me gusta mucho aclarar, pero para mí es fifty fifty, y para él también. Si yo voy con un argumento sólido sobre por qué hay que hacer determinado trabajo o poner o sacar a un jugador, no tengo dudas de que la reacción va a ser positiva y voy a lograr lo que estoy viendo. También puedo ser sólido en el argumento y que del otro lado lo sean también, entonces llegar a un acuerdo. Yo no siento que vaya a acompañar a alguien, aunque tampoco tendría nada de malo si así fuera. Pero cuando dijimos “vamos a hacerlo”, fue “vamos a ser entrenadores los dos”.

Gustavo Barros Schelotto: “Para mí es fifty fifty, y para Guillermo también” (Foto Maxi Luna)

Rodolfo D’Onofrio: Cuando preparan el próximo partido, ¿arman entre los dos la estrategia, la táctica, las formas? ¿50 y 50?

GBS: Sí. En el cuerpo técnico también está el Pocho Insúa, que tiene la opinión absolutamente abierta. Nos escuchamos entre los tres y entre todos vamos llegando a una conclusión. Obviamente, tiene que ir uno a la conferencia de prensa y hablar, porque si no es un desastre de comunicación.

FM: ¿Sos creyente?

GBS: Tuve una formación católica. Hice el primario y parte del secundario en un colegio católico de La Plata, el Sagrado Corazón, de los salesianos de Don Bosco. Pero una vez que salí del colegio, la verdad, no practiqué mucho. Puedo tener las dudas o las inquietudes de cualquier ciudadano común.

RD: Relacionado con eso: con la llegada del Papa, ¿no sentiste nada? Yo fui a colegios laicos, pero tuve cercanía con la Acción Católica hasta los 18 o 19 años. Y con este Papa sentí como que me estaba poniendo un puente a la fe, como diciendo: “Tenés fe, pero estaría bueno reforzar un poco”.

GBS: Creo que esta venida del Papa ha sido impactante para la gente, más allá de la cantidad de personas que había en una misa, que es inusual. A muchos nos ha llamado a cierta reflexión, no solo espiritual o religiosa, sino sobre para dónde vamos, qué estamos haciendo, si es lo correcto o no. Eso es mucho más importante que demostrar u ostentar cierta actividad. Lo importante es lo que piense cada uno y lo que pueda hacer a partir de ahora con alguien que es una fuente de inspiración constante. No nos sirve de nada impactarnos hoy si dentro de una semana volvemos a todo lo que pensábamos antes sin haber llegado por lo menos a una conclusión.

FM: Con humor, una pregunta: ¿le habrá llegado a los réferis?

GBS: (Risas) A todos. Está abierto para cada uno que quiera recibirlo.

FM: Ya que hice esta humorada, ¿qué pensás del referato argentino?

GBS: Hay momentos buenos y malos de los réferis, y creo que han tenido muchos problemas. Este último año, en varios partidos, han sido muy cuestionados. Pero bienvenido sea un momento de reflexión. Está llegando fin de año: todos podemos hacer un buen balance, analizar y arrancar el año que viene de la mejor forma. Creo que todos tenemos que mejorar.

RD: Sin duda. Hoy estás en un club que mi padre quería mucho. Mi padre era hincha de River, pero ayudó a Vélez; por eso lo pusieron de interventor en la AFA en la época de Manrique. Estás en un club maravilloso. Decime una cosa: ¿por qué sacan tantos jugadores juveniles y los hacen posicionarse como se posicionan?

GBS: Hay una combinación de hechos. El primero es que el club tiene un orden muy importante, más allá del conocimiento de los entrenadores y del trabajo técnico que hacen correctamente. Tienen una gran capacidad en la búsqueda de jugadores. Después está la proyección de cada uno y un trabajo en conjunto de los entrenadores de juveniles con la Secretaría Técnica, y a través de la Secretaría Técnica con nosotros. Hay un feedback muy bueno. Si necesitamos que algún chico venga a entrenar, lo hablamos y enseguida está viniendo. Muchas veces les pedimos que traigan cuatro volantes, los que quieran ellos, y otras veces pedimos un jugador determinado, porque uno puede creer que está señalando al correcto, pero después hay otra visión, la de otro entrenador…

RD: Que está todo el día.

GBS: Que está todo el día. En ese equilibrio vamos barriendo a todos los que están para ir llegando. Los entrenadores nos equivocamos, obviamente, pero de una manera u otra les vamos dando posibilidades. Y fundamentalmente, el club tiene las puertas abiertas para que jugadores de inferiores jueguen en Primera División.

FM: Gustavo, ¿tienen previsto qué van a hacer el año que viene? ¿Escuchan ofertas? ¿Están cómodos y van a renovar?

GBS: La semana pasada tuvimos una charla con los dirigentes al respecto. Estuvieron las elecciones el fin de semana, y además estamos en los octavos de final del torneo. Así que vamos viendo qué va a suceder. No sé qué va a pasar, pero sí puedo decir que hemos trabajado de manera muy cómoda. Nos han dado todas las posibilidades dentro de lo que el club puede y la libertad absoluta de elegir a quién poner y a quién sacar. Y eso, para un cuerpo técnico, vale un montón.

RD: Tienen fama de ser, perdoname la expresión, porque a mí a veces me dicen lo mismo, cabrones. ¿Se dan manija entre ustedes en el banco de suplentes? ¿Se contienen?

GBS: Muchas veces nos decimos: “No digas nada, no digas nada”. (Se tapa la boca, como hacen los jugadores en la cancha para que la cámara no les lea los labios) Durante el partido uno entiende el fútbol y a veces genera enojo, ira, y es difícil de controlar. Pero nosotros estuvimos casi cuatro años en Lanús, casi tres en Boca, casi dos en el Galaxy, dos en la selección de Paraguay y acá ya llevamos casi dos. Sería difícil que nos aguanten tanto si realmente fuéramos tan cabrones en el día a día.

FM: Tu padre fue presidente de Gimnasia, un club que en lo personal respeto y quiero mucho por su característica, por su forma. ¿En qué año fue presidente?

GBS: En el 83. La presidencia la inició Sánchez y, de a poquito, por distintas circunstancias, algunos se fueron yendo. Había una situación económica muy crítica y, por escalafón, terminó quedando él de presidente.

FM: Si tuvieras que elegir un momento de la hinchada y ponerle un marco…

GBS: Le pongo un marco a una foto en la cancha de River, histórica para los hinchas de Gimnasia. Año 84. Jugamos la semifinal del Octogonal contra Defensores de Belgrano y empatamos 2 a 2. Estaban las dos bandejas llenas de gente de Gimnasia. Yo estaba arriba de todo, con mi mamá y con Guillermo; no me acuerdo si también mi hermano más grande. Íbamos ganando 2 a 0, iban 41 minutos y nos dicen: “Vamos, porque si no va a ser un caos la salida”. Cuando llegamos abajo, miro así… y nos habían empatado.

RD: Uy, qué duro. No me acordaba de ese hecho.

GBS: Walter Fernández, el que después fue a Racing, era el wing de Defensores de Belgrano. Creo que había un volante que es el que empata, si no me equivoco. Y esa foto creo que fue tapa de El Gráfico. El capitán de Gimnasia, un central que después jugó en Independiente, está mirando para arriba y se ve toda la tribuna. Esa foto es impresionante.

FM: ¿Le das espacio a tu familia, a tu mujer, a tus hijos?

GBS: Sí. Con ellos hablo poco de fútbol, lo cual a mí me viene bien, porque ahí hablo de cualquier otra cosa. Es un equilibrio muy bueno.

FM: ¿Tu mujer es psicóloga?

GBS: Es psicóloga, sí. Y me está analizando (risas). Me hablan poco de fútbol, casi nada. Tengo tres nenas, las más grandes, que tienen 21, 20 y 18. A veces van a la cancha, pero se distraen y me preguntan otras cosas. El varón sí me cuestiona: si ponemos a uno, si sacamos a otro.

Gustavo Barros Schelotto: “El momento más feo fue cuando falleció mi papá por COVID” (Foto: Maxi Luna)

FM: ¿Es un crack tu sobrino?

GBS: Juega bien y estadísticamente tiene números interesantes, pero está en plena formación y todavía tiene muchísimo por aprender. Supongo que preguntás por Nicolás, el hijo de Guillermo. Pero también está el hijo de mi hermano, un lateral derecho que ahora está operado y no está jugando en Gimnasia. Y otro hijo de mi hermana, Cataldi de apellido, que está jugando en Grecia hace tres o cuatro años. No sé si cracks, pero ojalá que puedan tener un buen recorrido en el fútbol.

RD: ¿Cuál es el momento más lindo y el momento más duro que viviste en el fútbol y en tu propia vida?

GBS: El momento más duro, o no digo duro, pero sí más feo, fue cuando falleció mi papá. Creo que hubiera sido mucho más fácil si hubiera tenido una enfermedad, como le pasa a un montón de personas. Pero fue en medio del COVID, que tuvo COVID, y en medio de un montón de denuncias de que la gente del Estado prefirió vacunar primero a su gente amiga y no a toda la sociedad con la misma suerte, que es lo que hubiera correspondido. Estuvo internado tres meses en terapia intensiva. Y justo en ese momento alguien del gobierno dijo que los enfermeros tenían que quejarse menos y trabajar más. Algo así habían dicho. Y yo veía a los enfermeros ahí, las 24 horas, trabajando en terapia intensiva, no solo con mi viejo, con un montón de personas internadas, y después, cuando terminaba su horario, iban a su casa a seguir teniendo los mismos problemas de siempre. Cada vez que entraban a una terapia intensiva tenían unas obligaciones tremendas, no las que tenía cualquiera de nosotros, que a lo sumo teníamos que estar encerrados. Tenían que tener un cuidado extraordinario.

FM: ¿Habrás llorado mucho? Te estás emocionando.

GBS: A mí me emocionó mucho la actividad de los médicos, de los enfermeros y de toda la gente que trabajaba en la salud en esa época, porque desde el punto de vista económico jamás pueden haber sido reconocidos por lo que hicieron. Y en medio de eso, me acuerdo de que mi viejo estaba internado y alguien del gobierno decía que tenían que trabajar más.

RD: Comparto totalmente.

GBS: Fue un momento más que duro para mí, muy feo. Y la verdad, yo tuve la posibilidad de hacer lo que me gusta, que entiendo que no a muchas personas les pasa. Tuve la suerte de querer jugar al fútbol, de poder jugar, de ser jugador profesional, de tratar de ser entrenador y lograrlo. Uno podría decir que los momentos más lindos son cuando ganás un campeonato, pero la verdad es que yo me siento muy contento cada vez que tengo la posibilidad de ir a entrenar. Antes como jugador, ahora como entrenador. Y por suerte tengo a toda mi gente sana.

RD: Tu origen es La Plata, una ciudad que siempre fue muy politizada.

GBS: Sí, de hecho se llamó Eva Perón.

FM: ¿Y con la Argentina de hoy estás cómodo? ¿Pensás que vamos por buen camino?

GBS: No sé, la verdad, si está en el camino correcto o no. Lamentablemente, en los últimos 20 o 30 años hubo un montón de caminos y hemos ido saltando de un lado al otro, pero no hemos encontrado la recta para acelerar y estar en una situación mucho mejor. Ojalá que se pueda encontrar. Yo no soy un especialista en el tema. Podré tener alguna coincidencia con alguno, pero creo que nos pasa a muchos que la coincidencia del 100% no es con nadie, por lo menos de los que quieren representarnos.

RD: Pasaste gran parte de tu vida en la Argentina y después fuiste a Estados Unidos. ¿Cómo fue la diferencia, con tu familia?

GBS: Cuando fuimos a Estados Unidos fuimos todos. Y afuera es una situación mucho más cómoda, porque viven con una tranquilidad mucho más grande. No están acostumbrados a que les cambien las reglas cada 24 o 36 horas, o todos los meses. Apenas habíamos llegado, me subo a un Uber y el que manejaba era costarricense. Me pongo a contarle cómo era la cuestión del dólar, que estaba el dólar oficial… Y en medio del cuento me doy cuenta de que miraba para el costado. Pensé: “No me está creyendo”.

RD: Yo tengo un recuerdo con tu hermano en medio del campo de juego, después de un resultado, en la entrega de los trofeos, con Gallardo. Charlando conmigo, me dice: “De acá me voy, me voy a Estados Unidos”. ¿Ya tenían medio decidido partir?

GBS: La oferta concreta llegó después de ese partido. Pero a veces, en el deporte, después de un partido importante y de un resultado que uno puede considerar como quiera, hay que cambiar. A los dos o tres días de jugar ese partido nos juntamos con Daniel Angelici, analizamos la situación y estábamos de acuerdo.

RD: Lo que quería es detenerme en eso: decidieron irse a Estados Unidos y, aparte de que vivir es distinto, el manejo del fútbol también es otra pasión, otra manera.

GBS: Es distinto. No digo que sea mejor o peor, pero es distinto. Y los jugadores también son distintos, por la forma de ser que tienen. Lo digo por la experiencia que tuve en el fútbol de Perú como jugador, y después en Paraguay, como entrenador de equipos y de la selección. Esas pequeñas subculturas hay que respetarlas.

RD: Como deportista y como hombre que hoy está manejando grupos de jóvenes, ¿qué les dirías a los jóvenes sobre lo importante que es el deporte, sobre cómo les sirve para estar lejos de la droga?

GBS: Que es importantísimo acercarse y hacer una actividad deportiva. Más allá de lo que pueda significar para la salud de cada uno, es conectarse con la gente. Aunque sea el tenis, que es un deporte individual, tenés que encontrar un rival, podés hablar, encontrarte un rato antes o irte después. Relacionarse con la gente, desarrollar una actividad sana. Y sobre todo, cuando me preguntan por las inferiores, aunque no soy especialista en ese trabajo: los chicos que van a jugar se tienen que divertir. Si no encuentran diversión en el deporte, es difícil que puedan progresar y llegar a una actividad profesional. Pero fundamentalmente, que se diviertan.