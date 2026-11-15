México

Ricardo Monreal deseó éxito a Sheinbaum en su viaje a China para la cumbre de APEC

La presidenta expondrá el Plan México ante el Consejo Asesor de Negocios del foro y abordará con el mandatario chino temas de energía limpia, salud y cooperación tecnológica

El diputado Ricardo Monreal emite un mensaje desde las instalaciones de la Cámara de Diputados de México. En su intervención, el legislador hace referencia a la agenda de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en China, así como a las actividades internacionales previstas para la delegación mexicana.
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La mayoría legislativa de la Cámara de Diputados envió un mensaje de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum antes de que partiera rumbo a China, donde representará a México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), que se celebrará del 17 al 19 de noviembre en Shenzhen.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezó el pronunciamiento, a través de un video publicado en sus redes sociales: “Queremos enviar nuestra felicitación y reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum y desearle parabienes en su próxima visita a China para que siga representando con dignidad, decoro y temple a nuestra nación”.

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Monreal destacó que la reunión convocada bajo el lema Construyendo una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos en el mundo reunirá a todos los líderes económicos de la región. “La esperamos de regreso con buenas noticias”, cerró el legislador.

Sheinbaum presentará el Plan México ante más de mil empresarios de Asia-Pacífico

La agenda oficial de Sheinbaum contempla tres ejes: reuniones con líderes internacionales, encuentros con empresarios y participación en las sesiones de la cumbre.

Uno de los momentos centrales será su intervención ante el Consejo Asesor de Negocios de APEC (ABAC), organismo que reúne a más de mil empresarios de las 21 economías miembro, entre ellos directivos de las compañías más grandes del mundo. Sheinbaum será la oradora principal y presentará el Plan México, la estrategia económica con la que el Gobierno federal busca atraer inversión extranjera y fortalecer la industria nacional.

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La presidenta será también la única jefa de Estado, además del presidente chino Xi Jinping, en dirigir un mensaje en la sesión plenaria de líderes.

La reunión bilateral con Xi Jinping pondrá sobre la mesa energía, salud y tecnología

La agenda diplomática incluye encuentros con representantes de China, Canadá, Australia y Vietnam. El encuentro con Xi Jinping es el de mayor peso: en él se abordarán mecanismos de cooperación en salud, medio ambiente, ciencia, tecnología y energía.

Sheinbaum adelantó que uno de los temas centrales será la transición energética. “Tenemos un plan muy ambicioso de paneles fotovoltaicos, de plantas solares en el país”, dijo la mandataria, al explicar el interés de México en la tecnología china para energías limpias.

Mexico's Secretary of Economy Marcelo Ebrard attends the EL CEO Forum, bringing together government officials, business leaders, executives from major corporations and financial experts to discuss the country's economic, in Mexico City, Mexico November 12, 2026. REUTERS/Raquel Cunha
Mexico's Secretary of Economy Marcelo Ebrard attends the EL CEO Forum, bringing together government officials, business leaders, executives from major corporations and financial experts to discuss the country's economic, in Mexico City, Mexico November 12, 2026. REUTERS/Raquel Cunha

El secretario de Economía Marcelo Ebrard, permanecerá en China al término de la visita presidencial para continuar las conversaciones comerciales. México no cuenta con un tratado de libre comercio con China, a diferencia del T-MEC vigente con América del Norte.

Las economías que integran APEC representan alrededor del 60% del PIB mundial y el 50% del comercio global, de acuerdo con datos presentados por Ebrard. Además, México fue elegido por unanimidad para asumir la presidencia del mecanismo en 2028, año en que también será sede de la Cumbre de Líderes Económicos.

Sheinbaum regresará al país en la madrugada del 20 de noviembre para participar en los actos conmemorativos del aniversario de la Revolución Mexicana.

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