Integrantes de Amnistía Internacional marchan con pancartas en una manifestación convocada por diversas organizaciones civiles en Ciudad de México. (Jesús Avilés )

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Amnistía Internacional México, junto a 70 colectivos defensores de derechos humanos, anunció que el próximo jueves 17 de diciembre realizarán una concentración frente a la Estela de Luz, en Ciudad de México, para exigir al Estado mexicano detener la guerra contra las drogas y que se adopte una nueva política de seguridad “tras 20 años de militarización”.

La convocatoria se dio a conocer a través de redes sociales y se especifica que la movilización comenzará a las 17:00 horas y formará parte de la instalación “Desarmar el olvido: 20 años de resistencia frente a la militarización”. Las organizaciones buscan recordar a las víctimas de la violencia y reclamar una estrategia centrada en la paz, la justicia y los derechos humanos.

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México acumula 20 años de violencia, desapariciones y homicidios tras la guerra contra las drogas

El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, reporta una reducción en los homicidios, pero las organizaciones señalaron que la violencia permanece en niveles que consideran inaceptables. Durante octubre de 2026 se registraron en promedio más de 43 homicidios dolosos diarios en el país.

Cada día también desaparecen, en promedio, 22 personas en México. Las familias buscadoras continúan sin respuestas sobre el paradero de sus seres queridos y demandan que las autoridades investiguen los casos, garanticen justicia y atiendan las causas de la violencia.

Las organizaciones civiles señalan que el país registra en promedio más de 43 homicidios dolosos diarios.

Las organizaciones cuestionaron que, después de dos décadas, persista un modelo de seguridad con las Fuerzas Armadas al frente de tareas civiles. Afirmaron que esa política ha profundizado la militarización y que incluso fue incorporada a la Constitución.

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El llamado plantea sustituir la lógica de confrontación por una política de seguridad y drogas que priorice a las personas, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de las comunidades.

La concentración incluirá un altar colectivo de flores blancas

Frente a la Estela de Luz se instalará un altar colectivo de flores blancas con el mensaje “NO MÁS GUERRA”. El espacio permanecerá durante toda la jornada como un homenaje a las víctimas y un punto de memoria para las personas asistentes.

Las y los convocantes pidieron a quienes acudan llevar una flor blanca. Durante el acto, participantes tomarán el altavoz para exigir justicia y compartir sus demandas ante la crisis de violencia, desapariciones y desplazamiento forzado.

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La actividad contempla la instalación de un altar de flores blancas con la consigna "NO MÁS GUERRA" frente a la Estela de Luz.

La actividad se integrará a “Desarmar el olvido”, una instalación que contempla acciones a lo largo del día para denunciar las consecuencias de la militarización y recordar a las personas afectadas por la estrategia de seguridad aplicada desde 2006, bajo la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

La convocatoria también anticipa réplicas en otras localidades del país. Organizaciones y colectivos prevén realizar vigilias para sumarse a la exigencia de terminar con la guerra contra las drogas.

Familias buscadoras, estudiantes y sindicatos están llamados a participar

El llamado está dirigido a familias buscadoras, colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, grupos ambientalistas y defensores de derechos humanos. También convocan a estudiantes, académicos, artistas, sindicatos, medios de comunicación y ciudadanía en general.

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Las organizaciones sostienen que la concentración busca reunir a distintos movimientos sociales alrededor de una exigencia común: una seguridad ciudadana que no dependa de la guerra ni de la expansión de tareas militares.

Las familias buscadoras demandan justicia ante un promedio de 22 desapariciones al día en el territorio nacional. (Facebook - Voces unidas por la vida a.c)

Durante más de una década, los colectivos participantes han impulsado reclamos por verdad, justicia, búsqueda de personas desaparecidas y atención a víctimas. Ahora piden a las autoridades abrir espacios de diálogo con familias y comunidades afectadas.

La concentración del 11 de diciembre se realizará a las 17:00 horas frente a la Estela de Luz, en Ciudad de México, en el aniversario número 20 del inicio de la guerra contra las drogas.

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