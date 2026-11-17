Rafael Valdés Vázquez, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, informó que el contagio de sarampión en México continúa a la baja a más de un año de que comenzó el nuevo brote, por lo que se busca que México se reconocido como un país libre de la enfermedad en 2028.
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