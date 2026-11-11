Andrea Legarreta emprende acciones legales contra Alfredo Adame y exige reparación del daño: “Ha sido muy violento”

Andrea Legarreta confirmó el proceso legal contra Alfredo Adame por agresiones verbales e insultos dirigidos a su familia. (Captura de pantalla/Hoy)

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La conductora Andrea Legarreta demandó al actor Alfredo Adame ante los tribunales de la Ciudad de México por una serie de agresiones verbales continuadas y acusaciones directas contra su entorno familiar.

El actor confirmó haber recibido el citatorio judicial hace casi un mes y compareció ante una primera audiencia de conciliación. En esa cita procesal ofreció una disculpa pública, pero rechazó realizar un pago económico por concepto de daño moral.

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La defensa legal de Legarreta mantiene la exigencia de una reparación integral del daño. El proceso busca sentar responsabilidades legales por señalamientos difundidos públicamente durante los últimos años.

La conductora acusó agresiones directas contra sus hijas

Al presentarse en un evento público en la capital del país, Legarreta abordó el estado de la demanda civil y penal. Explicó que decidió recurrir a los juzgados tras considerar intolerables los ataques dirigidos hacia sus hijas y hacia su exesposo Erik Rubín.

“No, no puedo ahondar mucho porque son cuestiones legales. Lo que sí te digo es que yo ya me había tardado”, sostuvo la presentadora al referirse a la denuncia presentada.

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Legarreta afirmó que las acusaciones en su contra carecen de sustento y que afectaron múltiples ámbitos de su vida cotidiana. Subrayó que las expresiones públicas del actor rebasaron los límites del plano profesional.

“Ha sido muy duro, muy violento, muy agresivo. Ha hecho mucho daño, no solo a mí, en lo personal, en lo laboral. Ha tratado de dañar mi imagen. Se ha metido con mis hijas, con el padre de mis hijas, conmigo. Ha dañado a toda mi familia y eso no lo voy a permitir”, declaró.

Andrea Legarreta decidió recurrir a los juzgados tras considerar intolerables los ataques dirigidos hacia sus hijas y hacia su exesposo Erik Rubín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo previo y la ruptura de relaciones

Legarreta recordó que durante los primeros años de trabajo conjunto existió una relación de compañerismo cercana. Desmintió haber operado en contra de la carrera de Adame dentro de la empresa televisiva donde coincidieron.

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“Él en algún momento creyó una mentira que él se hizo o que alguien le dijo de algún tipo de daño que quizás yo hubiera hecho en contra de él, que nunca sucedió. Él y yo siempre tuvimos una buena relación”, expuso.

La conductora detalló que la cercanía laboral llegó incluso a celebraciones personales durante el inicio de su matrimonio, lo que contradijo las versiones de supuestos bloqueos laborales orquestados por ella.

“Como compañeros de trabajo nos llevábamos increíble. Tan fue así, tan no pasó todo lo que él se inventó en su cabeza o inventa, que fue quien manejó mi coche de novia, que fue uno de mis testigos en la boda”, reveló.

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Legarreta remarcó que las trayectorias de ambos tomaron rumbos distintos tras su salida temporal de la emisión matutina, momento en el cual Adame continuó a cuadro sin ninguna interferencia.

“Al poquito tiempo yo salí del programa, él continuó. O sea, no sé en qué universo él piensa que yo lo bloqueo, lo ataqué o lo agredí”, puntualizó la actriz.

Legarreta recordó que durante los primeros años de trabajo conjunto existió una relación de compañerismo cercana. (Televisa)

Las declaraciones sobre paternidad detonaron el conflicto

El expediente legal tomó fuerza definitiva tras declaraciones públicas en las que Adame cuestionó la paternidad biológica de Erik Rubín sobre una de las hijas de la pareja. El conductor recurrió a comparaciones físicas para sostener sus dichos ante cámaras y micrófonos.

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Esos comentarios motivaron el respaldo de su hija Mía Rubín, quien declaró públicamente que el actor debía enfrentar consecuencias legales por sus afirmaciones. La familia cerró filas para proceder formalmente por la vía judicial.

Legarreta señaló que el actor recurrió a este tipo de agresiones verbales como una forma de generar atención en plataformas digitales y espacios de espectáculos, circunstancia que consideró lesiva para sus garantías individuales.

Esos comentarios motivaron el respaldo de su hija Mía Rubín, quien declaró públicamente que el actor debía enfrentar consecuencias legales por sus afirmaciones. (Instagram)

Adame compareció ante juzgados y rechazó pago económico

Por su parte, Alfredo Adame confirmó su comparecencia ante la autoridad judicial tras recibir la notificación correspondiente en su domicilio semanas atrás.

El conductor argumentó ante los juzgados que la mayoría de los hechos expuestos en la demanda quedaron sin efecto legal debido a la prescripción por temporalidad. Sostuvo que el caso únicamente puede abarcar declaraciones emitidas durante los últimos dos años.

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Adame afirmó estar dispuesto a acatar resoluciones que contemplen una disculpa pública hacia la conductora. Declaró ante reporteros que aceptaría retractarse bajo la postura de conceder “lo que pida la dama”.

El actor manifestó su negativa rotunda a entregar dinero por reparación del daño moral, postura que impidió cerrar el acuerdo en la fase de conciliación judicial.

Alfredo Adame confirmó su comparecencia ante la autoridad judicial tras recibir la notificación correspondiente en su domicilio. (Zurisaddai González | Infobae México)

Los antecedentes de confrontaciones públicas

El distanciamiento entre ambos personajes data de 1998, cuando compartían la conducción matutina en televisión. En una dinámica de actuación transmitida al aire, Adame utilizó un insulto despectivo contra Legarreta frente a la audiencia.

Años después del hecho televisivo, el actor reconoció que la expresión no formaba parte del guion acordado y admitió animadversión personal hacia la conductora.

El distanciamiento entre ambos personajes data de 1998, cuando compartían la conducción matutina en televisión. (IG: andrealegarreta / alfredoadameoficial)

En 2019 circularon audios en los que el conductor atribuyó a Legarreta presuntos vínculos sentimentales con ejecutivos para mantener su permanencia laboral. La conductora catalogó entonces tales afirmaciones como actos de violencia de género.

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En 2023, tras anunciarse la separación conyugal entre Legarreta y Rubín, Adame emitió nuevos comentarios descalificatorios sobre la ruptura.

El caso continúa abierto en los juzgados de la Ciudad de México luego de que fracasara el acuerdo económico en la etapa conciliatoria. La autoridad judicial fijará las fechas de las próximas audiencias para el desahogo de pruebas, instancia en la que el juez determinará la procedencia de la reparación del daño solicitada por la defensa y resolverá las sanciones legales correspondientes.