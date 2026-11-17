La pequeña Aylén fue asesinada a disparos cuando se encontraba junto a sus padres en un ataque directo, ellos resultaron heridos pero la menor falleció en el hospital por la gravedad de sus heridas Foto: Facebook

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La Fiscalía de Sonora detuvo a cinco hombres y desarticuló una célula criminal presuntamente ligada al homicidio de una niña de seis años durante un ataque armado contra su familia en Ciudad Obregón, Cajeme. La investigación también derivó en 14 órdenes de aprehensión por diversos asesinatos, incluidas dos relacionadas con la muerte de la menor y las lesiones de sus padres.

La agresión ocurrió a las 22:06 horas del martes 10 de noviembre en el cruce de las calles Valle de Pascola y Los Pajares, en Ciudad Obregón. La niña fue trasladada a un hospital, donde falleció a causa de las heridas por arma de fuego; su padre y su madre también resultaron lesionados.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas brindó acompañamiento y atención integral a la familia. Ambos padres permanecieron bajo atención médica para su recuperación física.

Las primeras diligencias incluyeron dictámenes periciales de balística, investigaciones de campo y recopilación de información de inteligencia. Estos trabajos permitieron identificar a personas posiblemente relacionadas con el ataque y solicitar órdenes judiciales para intervenir inmuebles vinculados con los sospechosos.

Una de las casas cateadas de los presuntos incolucrados en el aseinato de la niña y el ataque de sus padres en Cioudad Obregón Foto: Fiscalía de Sonora

Dos órdenes se relacionaron con el homicidio de la menor

Un juez de Control autorizó cateos que se realizaron entre la tarde-noche del 11 de noviembre y la madrugada del día siguiente. En esas diligencias, las autoridades ubicaron y detuvieron a dos objetivos iniciales, además de asegurar elementos que serían incorporados a la carpeta de investigación.

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La Fiscalía señaló que los detenidos presuntamente pertenecían a un grupo criminal generador de violencia asentado en Cajeme, al sur de Sonora. La institución también los relacionó con otros homicidios recientes ocurridos en el municipio, por los que solicitaría nuevas órdenes de aprehensión.

Las pruebas balísticas permitieron establecer que el arma empleada contra la familia habría sido utilizada en otros asesinatos registrados en Ciudad Obregón. Las autoridades identificaron además a uno de los posibles participantes, quien ya contaba con una orden de aprehensión por otro homicidio reciente.

A partir de esa información, agentes ubicaron dos domicilios relacionados con el sospechoso. Los cateos en esos sitios derivaron en la captura de dos hombres y una mujer, así como en el aseguramiento de droga, teléfonos celulares, cartuchos calibre nueve milímetros y otros datos de interés para las indagatorias.

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Fueron cinco los presuntos agresores detenidos y se giraron órdenes de arresto para otros más asociados presuntamente a una célula delictiva en Sonora Foto: Fiscalía Sonora

La violencia se intensificó entre septiembre y octubre

La Fiscalía expuso que Ciudad Obregón atravesó un repunte de violencia entre septiembre y octubre tras la fractura de un grupo delictivo. Según la autoridad, uno de sus objetivos criminales cambió de bando y se habría incorporado a una organización contraria.

El Gabinete de Seguridad Estatal conformó un grupo interinstitucional que se trasladó a Cajeme para identificar a generadores de violencia. Entre el 13 de octubre y el 9 de noviembre, las autoridades obtuvieron 59 órdenes de aprehensión por homicidio como resultado de esos trabajos.

Después del ataque contra la menor, las investigaciones se reforzaron con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Policía Estatal y Guardia Nacional. La coordinación permitió ampliar la revisión de pruebas periciales, declaraciones de testigos y materiales audiovisuales.

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Mediante esas labores de inteligencia, las autoridades detectaron otro inmueble presuntamente utilizado por integrantes de la célula. En un nuevo cateo fueron detenidas dos mujeres y un hombre identificado por la Fiscalía como el probable líder del grupo vinculado con la reciente ola de violencia en Cajeme.

Una persecución derivó en otras dos capturas

En una acción distinta, elementos de la Policía Estatal detuvieron a dos hombres después de una persecución. Los sospechosos presuntamente dispararon contra los agentes antes de que la camioneta Mercury Mariner en la que viajaban volcara.

El vehículo era buscado por su probable relación con hechos asociados a tres homicidios. La captura de los dos hombres formó parte de los resultados del operativo conjunto desplegado en el municipio.

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El saldo de las acciones fue de 14 órdenes de aprehensión obtenidas contra cinco hombres por diversos homicidios. Dos de esos mandamientos judiciales estuvieron relacionados directamente con el asesinato de la niña de seis años y las lesiones causadas a sus padres durante la agresión armada.

Las tres mujeres detenidas fueron vinculadas a proceso por narcomenudeo. La Fiscalía de Sonora indicó que continuaría con las diligencias para esclarecer los homicidios atribuidos a la célula y que informaría sobre las identidades de los responsables conforme lo permitieran los tiempos procesales y el debido proceso