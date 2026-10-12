Yanet García denuncia presunto robo de maleta en viaje de Uber: “No responde mis llamadas ni mis mensajes”

Yanet García dejó una maleta en el carro por aplicación, pero el conductor no le respondió llamadas y mensajes para regresarle el equipaje. (Redes sociales)

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Yanet García denunció un presunto robo de maleta tras un viaje en Uber realizado la noche del domingo 11 de octubre, luego de cerrar una semana de visita en la Ciudad de México. La modelo aseguró que el conductor, identificado como Jorge Arturo, no le responde llamadas ni mensajes para devolver el equipaje extraviado.

“Necesito su ayuda urgente. Una de mis maletas se quedó en un Uber y el conductor no responde mis llamadas ni mis mensajes. Por favor, ayúdenme a recuperarla lo antes posible”, escribió García en su cuenta de X, etiquetando a las cuentas oficiales de Uber y Uber México.

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El recibo del viaje que la propia modelo compartió detalló un servicio tipo Black SUV contratado el 11 de octubre a las 6:37 p.m., con un costo de 75.63 pesos, en una camioneta Chevrolet Tahoe.

(Captura de pantalla)

El viaje coincidió con el horario en que la conductora abandonó el departamento de su amiga y compañera de La Casa de los Famosos México, Brianda Deyanara, donde se hospedaba.

Excompañeros de reality y fans se sumaron al reclamo

La cuenta oficial de Uber México reaccionó a la publicación de García minutos después de la denuncia pública. “Hola, recuerda que estamos para apoyarte. Te hemos dejado un mensaje privado para continuar con más detalles sobre tu solicitud. Nos vemos allá”, escribió la empresa.

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(Captura de pantalla)

La respuesta no satisfizo a la modelo, quien insistió en un segundo mensaje: “No me contesta Uber México”, publicado a las 9:23 de la noche del mismo domingo.

Hasta el momento Yanet García no ha confirmado si el equipaje fue localizado o devuelto.

Masad Al-Tamimi, también exintegrante de La Casa de los Famosos México, se sumó al reclamo público minutos después con un mensaje breve: “Esperamos recibir ayuda”.

(Captura de pantalla)

Cuentas de fans de la influencer replicaron la solicitud de ayuda y etiquetaron directamente a las cuentas de Uber exigiendo una respuesta inmediata ante el presunto robo.

Entre los mensajes que circularon destacaron: “Por favor ocupamos, exigimos que se investigue y se dé pronto con el responsable de esto” y “Tú tienes ahí el rastreo de todos tus conductores, que tanto es hacernos el cruce para que le devuelvan su maleta”.

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La publicación ha generado decenas de miles de visualizaciones en pocas horas. Varios usuarios compartieron también un video del momento exacto en que Yanet García subió su equipaje a la camioneta antes de iniciar el trayecto, material que la comunidad de fans utilizó como respaldo de la denuncia.

Usuarios de la red social también difundieron capturas con datos del conductor, entre ellos las placas del vehículo, RBG535A, y amenazaron con exhibir información personal adicional si el equipaje no era devuelto.

Foto de las maletas de Yanet García. (Captura de pantalla)

Horas antes de su partida, Brianda Deyanara compartió una foto en donde se veían apiladas en la sala del departamento las maletas de Yanet. Se distinguían una maleta rosa grande al frente, con manchas visibles y lo que parece una cerradura de combinación; os maletas plateadas rígidas, tipo Rimowa, cubiertas de calcomanías de distintos destinos de viaje; una maleta tipo bolso negro de lona grande, con manijas, ubicada a la izquierda; varias maletas negras adicionales, de distintos tamaños, algunas de tela suave con ruedas.

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Antes del incidente, García pasó el día como conductora del Teletón 2026. La modelo también se sumó a una subasta solidaria del evento y firmó una sudadera autografiada por todos los habitantes de La Casa de los Famosos, cuya venta se destinó a la fundación.