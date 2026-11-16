México

Jesús Seade deja la embajada de México en China en plena visita de Sheinbaum a la APEC

El diplomático se integrará al FMI y representará a nueve países en un órgano de 24 miembros, mientras la presidenta presenta el Plan México ante empresarios y sostendrá una reunión bilateral con Xi Jinping

El diplomático, con experiencia en organismos multilaterales como la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial, representará a México y a otros ocho países desde el máximo órgano del Fondo Monetario Internacional. REUTERS / Edgard Garrido
El diplomático, con experiencia en organismos multilaterales como la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial, representará a México y a otros ocho países desde el máximo órgano del Fondo Monetario Internacional. REUTERS / Edgard Garrido
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El embajador de México en China, Jesús Seade, dejará su cargo para integrarse al Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), de acuerdo con lo informado este lunes 16 de noviembre de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Shenzhen, donde participa en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El anuncio se realizó durante un encuentro con medios mexicanos, tras la reunión de la mandataria con integrantes de la comunidad mexicana en China. Sobre el diplomático, Sheinbaum afirmó que “hoy se va al FMI” y que su gobierno lo propuso para el puesto.

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¿Qué dijo Seade sobre su nuevo cargo?

Seade explicó que participará en un órgano de 24 directores ejecutivos junto con España, Venezuela, Colombia y naciones centroamericanas, después de que los miembros respaldaron la candidatura presentada por Sheinbaum. EFE/ Mario Guzmán/Archcivo
Seade explicó que participará en un órgano de 24 directores ejecutivos junto con España, Venezuela, Colombia y naciones centroamericanas, después de que los miembros respaldaron la candidatura presentada por Sheinbaum. EFE/ Mario Guzmán/Archcivo

Posteriormente, Seade explicó que formará parte de un directorio de 24 directores ejecutivos y que desde ese lugar representará a México y a otros ocho países. Mencionó a España, Venezuela, Colombia y naciones de Centroamérica, que integran el mismo grupo de representación.

Sobre el procedimiento, indicó que los demás integrantes del directorio respaldaron la propuesta presentada por la presidenta. En las notas consultadas no se precisó la fecha formal en que asumirá funciones ni quién ocuparía la embajada.

Datos clave del anuncio:

  • Quién: Jesús Seade, embajador de México en China desde 2021.
  • Destino: Directorio Ejecutivo del FMI, integrado por 24 directores.
  • Representación: México y ocho países más, según el propio Seade.
  • Cuándo y dónde: lunes 16 de noviembre, en Shenzhen, China.

Un anuncio en medio de la agenda de México en el APEC

Claudia Sheinbaum
El anuncio llega cuatro días después de que México solicitara reducir su Línea de Crédito Flexible de 24 mil a 18 mil millones de dólares, en medio de recomendaciones del organismo de consolidar las finanzas públicas. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

La noticia coincide con la gira de Sheinbaum por China, que incluye la cumbre de líderes del APEC, prevista para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen. Según la agenda difundida, la presidenta sostendrá este martes 17 de noviembre reuniones bilaterales con el presidente chino, Xi Jinping, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

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Sheinbaum presentará el Plan México ante representantes empresariales de las 21 economías del foro. De acuerdo con Infobae, buscará impulsar su estrategia de inversiones y diversificar las relaciones económicas del país, cuyo comercio exterior depende en gran medida de Estados Unidos. Su regreso a México está previsto para el viernes 20 de noviembre.

Según El País, la presidenta también informó que se reunirá con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y reiteró su interés en acuerdos con China en áreas donde ese país tiene desarrollo, así como en que productos mexicanos lleguen a ese mercado.

En las declaraciones difundidas no se estableció una relación entre el cambio de Seade y la agenda del APEC.

El contexto: la relación de México con el FMI

La presidenta Sheinbaum anunció el movimiento desde Shenzhen, donde también buscará diversificar las relaciones comerciales del país y presentará la estrategia de inversiones de su gobierno ante las 21 economías del foro APEC. REUTERS/Patipat Janthong
La presidenta Sheinbaum anunció el movimiento desde Shenzhen, donde también buscará diversificar las relaciones comerciales del país y presentará la estrategia de inversiones de su gobierno ante las 21 economías del foro APEC. REUTERS/Patipat Janthong

El nombramiento se conoció cuatro días después de que el FMI redujera, a petición de México, su Línea de Crédito Flexible. De acuerdo con la SHCP y el Banco de México, el monto pasó de 24 mil a 18 mil millones de dólares. El organismo informó que el Directorio Ejecutivo concluyó el 11 de noviembre la consulta del Artículo IV de 2026 y aprobó la revisión de medio término del acuerdo.

La línea es de carácter precautorio: funciona como respaldo adicional a las reservas internacionales, sin que implique que el país haya contratado un nuevo préstamo. En paralelo, el FMI recomendó a México impulsar una consolidación fiscal más ambiciosa para reducir la deuda pública.

Trayectoria de Jesús Seade

condecoracion Jesus Seade

Seade estudió Ingeniería Química en la UNAM y economía en la Universidad de Oxford, donde obtuvo los grados B.Phil. y D.Phil. Fue profesor titular en la Universidad de Warwick y director fundador del Departamento de Economía de El Colegio de México.

En organismos internacionales trabajó en el Banco Mundial, el GATT (del que fue embajador de México entre 1989 y 1993 y director general adjunto), la OMC y el propio FMI. En este último fue asesor principal y dirigió trabajos sobre las crisis financieras de Brasil, Argentina y Turquía.

En 2018 fue designado por el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador para representar a México en las negociaciones del T-MEC. Fue subsecretario para América del Norte de la SRE entre diciembre de 2018 y noviembre de 2020, y en ese último mes recibió la Orden Miguel Hidalgo en grado de Banda.

El Senado ratificó su nombramiento como embajador en China el 13 de julio de 2021. Según El País, su candidatura para dirigir la OMC, postulada por el gobierno de López Obrador, no obtuvo suficientes apoyos. Ese medio también recuerda que, en una entrevista de hace seis años, Seade señaló que el FMI había evolucionado hacia posturas más abiertas.

¿Qué falta por confirmar?

Hasta ahora, la información proviene de las declaraciones de Sheinbaum y de Seade ante medios en Shenzhen. En las notas consultadas no se mencionaba un comunicado detallado del FMI ni de la SRE sobre la fecha de incorporación o el relevo en la embajada.

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