Frente frío número 6 congela el noroeste de México: se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados en zonas serranas

Un termómetro cubierto de escarcha sobre el mapa de México ilustra la presencia de bajas temperaturas y frentes fríos en el territorio.

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El frente frío número 6 mantiene condiciones para temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango durante la madrugada de este martes 17 de noviembre, de acuerdo con el SMN.

El sistema también dejará temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en regiones altas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Edomex, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

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El reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional, organismo de la Conagua, señala que la masa de aire polar asociada al sistema frontal impulsa los descensos térmicos, junto con lluvias, rachas de viento y oleaje en varias regiones del país.

Las sierras de Baja California, Chihuahua y Durango registrarán de -5 a 0 grados

El pronóstico para este martes 17 de noviembre concentra las temperaturas más bajas en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, donde los termómetros pueden descender hasta los -5 grados Celsius.

Las condiciones de frío también alcanzarán las partes altas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Edomex, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

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El SMN atribuye este escenario al desplazamiento del frente frío número 6 sobre el noreste y oriente de México. La masa de aire polar que lo impulsa refuerza el descenso de temperatura en el norte, centro y oriente del territorio nacional.

Los canales de baja presión, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe también intervienen en el pronóstico para este lunes y las primeras horas del martes.

La dependencia recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil, en especial en comunidades ubicadas en zonas altas y serranas.

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Puebla, Oaxaca y Veracruz tendrán lluvias intensas

Mientras el frío avanza en el norte y las zonas elevadas del país, el frente frío número 6 favorecerá lluvias en distintas regiones:

Lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros: norte de Puebla, norte de Oaxaca y norte y centro de Veracruz.

Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros: este de San Luis Potosí, norte y este de Hidalgo, y este de Chiapas.

Lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros: norte de Querétaro, Tabasco, suroeste de Campeche, centro y este de Yucatán, y centro y sur de Quintana Roo.

Intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala y Guerrero.

Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros: Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Colima, Edomex, Ciudad de México y Morelos.

Las precipitaciones pueden acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. El reporte advierte que las lluvias fuertes e intensas pueden ocasionar encharcamientos e inundaciones en zonas urbanas y rurales.

Evento de Norte tendrá fuertes rachas en Tamaulipas y Veracruz

En las costas de Tamaulipas y Veracruz se espera un evento de “Norte” de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 km/h.

El Istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca, registrarán viento de componente norte de 30 a 40 kilómetros por hora y rachas de 50 a 70 km/h.

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También habrá viento de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 km/h, en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Guanajuato.

Las rachas se extenderán a Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Edomex, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN advierte que los vientos fuertes pueden provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios. La dependencia pide atender los avisos de la Conagua y las recomendaciones de Protección Civil.

Oleaje alcanzará hasta 4 metros en costas de Baja California

La costa occidental de Baja California tendrá oleaje de 3 a 4 metros de altura. En la costa occidental de Baja California Sur, así como en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y el golfo de Tehuantepec, las olas pueden alcanzar de 2 a 3 metros.

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El reporte también prevé temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En el sur de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, el suroeste de Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan valores de 30 a 35 grados.