México

“Que nadie te diga que no puedes”: Carlos Rivera celebra su primera nominación al Grammy 2027 con emotivo mensaje

El cantante mexicano compartió su emoción por una noticia que marca un antes y un después en su trayectoria

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Carlos Rivera no pudo ocultar su emoción al recibir una de las noticias más importantes de su carrera: su primera nominación a los premios Grammy. El cantante mexicano compartió su felicidad a través de redes sociales, donde publicó un mensaje de agradecimiento después de que su álbum ¡Vida México! apareciera entre los candidatos a Mejor Álbum de Música Mexicana (incluido Tejano) en la edición 2027.

La noticia representa un momento especial para el intérprete, quien apostó por un proyecto dedicado a celebrar la identidad musical del país mediante los sonidos del mariachi y canciones que rinden homenaje a sus tradiciones. Lejos de atribuirse todo el reconocimiento, Rivera destacó el trabajo colectivo que hizo posible la producción y agradeció a quienes participaron en ella.

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“Dios es grande y misericordioso. No puedo creer esta noticia. Mi primera nominación a los @grammys con un álbum que celebra nuestra cultura y nuestras tradiciones a través de las canciones y sonidos de mariachi”, escribió el artista, dejando ver la dimensión personal que tiene este reconocimiento.

Carlos Rivera celebra su primera nominación al Grammy con emotivo mensaje

Carlos Rivera - (Instagram)
Carlos Rivera - (Instagram)

En su publicación, el cantante reconoció que ¡Vida México! es resultado del talento de productores y compositores mexicanos, además de las colaboraciones que consiguió reunir para darle forma al disco.

“Está construido por el talento de grandes productores y compositores de nuestro país, además de colaborar con artistas que es un sueño juntarlos en un solo álbum”, expresó. Con estas palabras, el intérprete puso en primer plano a las personas que contribuyeron a materializar una propuesta que ahora obtiene reconocimiento internacional.

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El mensaje terminó con una frase motivadora que también refleja el significado de este logro para su trayectoria: “Los sueños que se trabajan con el corazón están destinados a cumplirse... ¡QUE NADIE TE DIGA QUE NO PUEDES!“. La publicación fue una celebración de su primera nominación, pero también una invitación a perseguir objetivos sin abandonar el esfuerzo.

Grupo Frontera, Peso Pluma y Lupita Infante también buscan el Grammy 2027

Carlos Rivera - (Instagram)
Carlos Rivera - (Instagram)

Carlos Rivera no es el único representante mexicano en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana (incluido Tejano). La competencia también contempla a otros exponentes con propuestas de distintos estilos y generaciones.

La lista de nominados está integrada por:

  • Grupo Frontera, con Lo Que Me Falta Por Llorar.
  • Lupita Infante, con Aunque Me Duela.
  • Mari Nobre, con La Madrina.
  • Peso Pluma y Tito Double P, con Dinastía (Deluxe).
  • Carlos Rivera, con ¡Vida México!.

La selección muestra la diversidad de sonidos que actualmente representan a la música mexicana, con artistas que han desarrollado propuestas diferentes, pero que comparten un espacio en una de las categorías dedicadas a las expresiones musicales del país.

Carín León y Mon Laferte destacan en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino

Carin León en el escenario, vistiendo un sombrero vaquero beige, chaqueta de gamuza marrón, camiseta clara y collar, con una barba oscura. Público desenfocado al fondo
Carin León interpretó sus éxitos en un vibrante concierto en Tijuana. (Carin Leon: Instagram)

La presencia mexicana también llama la atención en Mejor Álbum Pop Latino, donde aparecen Carín León y Mon Laferte. Ambos compiten con figuras como Karol G, Rawayana y Elena Rose, en una categoría que reúne producciones de distintas vertientes del pop en español.

Los discos nominados son MUDA, de Carín León; Femme Fatale, de Mon Laferte; No Me Arrepiento de Sentir Tanto, de Karol G; ¿Dónde es el After?, de Rawayana, y Bendito Verano, de Elena Rose.

De esta manera, la edición 2027 de los Grammy coloca a varios exponentes vinculados con la música mexicana en el centro de la conversación internacional. Para Carlos Rivera, sin embargo, esta temporada tendrá un significado particular: por primera vez, uno de sus álbumes aparece entre los nominados de la Academia y, como él mismo expresó, es una prueba de que los sueños trabajados con pasión pueden convertirse en realidad.

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