Activistas exigen destitución de diputada Lorena de la Garza por fumigar mariposas monarca en Nuevo León

Lorena de la Garza emitió una disculpa pública tras la difusión de un video sobre la fumigación en un parque de Monterrey. (Jesus Avilés )

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Tras la difusión de un video en el que trabajadores de la diputada local de Independiente de Nuevo León, Lorena de la Garza, fumigan un parque de Monterrey donde fueron vistas mariposas monarca antes de un acto político de la legisladora, activistas abrieron una colecta de firmas en Change.org para exigir su destitución.

La fumigación se realizó como preparación para una jornada de vacunación, explicó De la Garza en sus redes sociales. La legisladora ofreció disculpas a las personas preocupadas por la protección del insecto: “Lamento sinceramente lo sucedido”.

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De la Garza reconoció su responsabilidad por el “error” y detalló que, al percatarse de los daños a las mariposas, ordenó detener la fumigación y pidió asesoría especializada para determinar cómo proceder.

“Sé que reconocer un error no es suficiente. Por eso, estamos revisando nuestros procedimientos para que una situación así no vuelva a repetirse”, expresó la diputada.

El video en el que su equipo fumiga un árbol mientras las mariposas sobrevolaban el área generó críticas y señalamientos en redes sociales contra la actuación de Lorena de la Garza.

Colectan firmas para destituir a Lorena de la Garza

El activista Beto la Ranita de Nogales creó una petición a través de Change.org para exigir la destitución de Lorena de la Garza de sus funciones como diputada local, además de que se inicie una investigación por posibles daños ambientales.

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En la colecta, el activista señala que, aunque la diputada reconoce su responsabilidad, esta no concluye con una disculpa. Sostiene que las acciones contra las mariposas podrían constituir un delito federal en materia ambiental.

Una petición en la plataforma Change.org reúne firmas para exigir la destitución de la diputada Lorena de la Garza tras una fumigación en Monterrey. (Change.org)

Subrayó que la atención mediática que ha acaparado esta situación, tanto en Nuevo León como en otras entidades, “refleja una preocupación por la protección de la mariposa monarca, cuya extraordinaria migración forma parte de nuestro patrimonio natural, y una exigencia de justicia y sanciones ejemplares para quienes resulten responsables”. Al corte de esta nota, la recaudación de firmas suma 5 mil 775.

Activistas piden investigar posibles daños ambientales

La petición sostiene que la fumigación podría constituir un delito federal en materia ambiental, aunque esa posible responsabilidad tendría que ser determinada por las autoridades competentes.

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Una revisión sistemática del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) analizó 29 estudios publicados entre 2019 y 2024 y encontró que 27 documentaron riesgos de exposición a pesticidas para las mariposas monarca, sobre todo durante sus etapas inmaduras. El análisis advierte efectos letales y subletales, incluidos daños en el crecimiento, el desarrollo y la reproducción, aunque precisa que la mayoría de los estudios se realizó en laboratorio.

Una mariposa monarca de alas anaranjadas y negras se posa sobre una flor silvestre de pétalos lilas con un fondo desenfocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la presentación de la temporada de hibernación 2025-2026, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, identificó el uso de glifosato y otros plaguicidas en Estados Unidos como un riesgo para la monarca durante su migración por América del Norte.

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Bárcena también mencionó la muerte de las clepias, plantas de las que se alimenta la especie. La funcionaria afirmó que México no tiene facultades para prohibir el uso de plaguicidas en territorio estadounidense, por lo que planteó abordar el asunto mediante cooperación con Estados Unidos y Canadá.

Mariposa monarca, una especie en peligro de extinción acosada en Nuevo León

Activistas han señalado a la diputada que durante los últimos 30 años se ha perdido la población de la mariposa monarca, considera como una especie en peligro de extinción y que ha motivado su resguardo por parte de autoridades estadounidenses, canadienses y mexicanas.

Especialistas de la UNAM que estudian la migración de la especie han advertido que la degradación ecológica y los cambios de uso de suelo pueden fragmentar zonas de tránsito. Por ello, plantean conservar los territorios que utiliza durante su desplazamiento hacia el sur de México.

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Cada noviembre, parte de la población llega a los bosques de oyamel del Estado de México y Michoacán para hibernar. La ruta parte de Canadá, cruza Estados Unidos e ingresa a México; el trayecto puede extenderse de 2 mil a 4 mil 500 kilómetros y durar alrededor de tres meses.

Nuevo León forma parte de los estados atravesados por la migración. Durante el viaje, las mariposas se alimentan de néctar y utilizan árboles como zonas de pernocta antes de reanudar el vuelo.

ARCHIVO - Las mariposas monarca se aferran a las ramas en sus zonas de anidación invernal en el Santuario El Rosario, cerca de Ocampo, estado de Michoacán, México, el 31 de enero de 2020. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)

Francisco Botello, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, ha participado en estudios sobre el trayecto migratorio. Investigaciones de esa universidad vinculan la vulnerabilidad de la ruta con cambios en el uso de suelo y el clima, mientras que las acciones de conservación propuestas incluyen reducir pesticidas y herbicidas, según Spatio-Temporal Distribution of Monarch Butterflies Along Their Migratory Route.

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En Nuevo León se han reportado avistamientos en Monterrey y Santiago. El parque natural El Manzano, en Santiago, y el Parque Natural La Estanzuela, en Monterrey, figuran entre los espacios donde usuarios de redes sociales han documentado ejemplares durante la temporada migratoria.

Estos espacios funcionan como puntos de descanso y alimentación antes de que la especie continúe hacia los bosques de hibernación del centro del país. La diputada Lorena de la Garza ofreció una disculpa el 15 de noviembre por la fumigación realizada por su equipo en un parque de Monterrey donde se reportaron avistamientos de mariposas monarca.