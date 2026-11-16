De millonaria multa económica a un veto: secretario de Gobierno de Querétaro esclarece qué pasará con Gabito Ballesteros (Foto: Instagram/Gabito Ballesteros)

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Gabito Ballesteros no quedaría vetado de Querétaro, pero la presentación suspendida durante la madrugada de este 14 de noviembre en la Feria Internacional Ganadera 2026 deriva en una multa que puede alcanzar 1,173,100 pesos.

El secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres, sostiene que la sanción se aplica por incumplir las reglas sobre apología del delito y será notificada al empresario responsable de contratar el espectáculo.

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De acuerdo con la información expuesta por el funcionario en una entrevista para el programa de Rubén Carreón Nuncio para Milenio, el municipio de El Marqués ya aplicó lo que tenía que ser una primera medida: detener el concierto que el cantante de corridos tumbados ofrecía en el Teatro del Pueblo.

La multa todavía no tiene un monto final definido. La cifra de 1,173,100 pesos corresponde al máximo de 10,000 Unidades de Medida y Actualización previstas en la normativa para espectáculos públicos, no a una sanción ya fijada contra el artista o la organización de la feria.

El Marqués notificará la multa al empresario de la feria que contrató a Gabito Ballesteros

Gudiño Torres explica que el procedimiento administrativo recae en el empresario que contrató la presentación y no implica una prohibición permanente contra Gabito Ballesteros. La notificación formal deberá llegar en los próximos días para que se haga valer el reglamento aplicable.

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“El municipio de El Marqués tendrá que... ya aplicó una primera sanción, que fue la suspensión y que nosotros respaldamos”, dijo el secretario de Gobierno en la conversación difundida por Milenio.

Sobre el siguiente paso, el funcionario señala: “El tema de la multa, pues tendrán que notificar en los siguientes días al propio empresario de la feria para hacer valer el propio reglamento”.

El Marqués notificará la multa al empresario de la feria que contrató a Gabito Ballesteros Crédito: Facebook - Gabito Ballesteros

Las autoridades estatales respaldan la decisión adoptada en El Marqués luego de que el concierto fuera interrumpido. El motivo señalado es que el intérprete habría cantado temas distintos a los incluidos en la lista autorizada antes del espectáculo.

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Gabito Ballesteros podrá volver a presentarse en Querétaro

El secretario de Gobierno descarta que exista un veto contra el cantante sonorense. Bajo esta postura, Ballesteros podrá regresar a Querétaro para ofrecer otros conciertos, siempre que cumpla con las condiciones establecidas por las autoridades locales.

“Hoy todo artista que viene a Querétaro sabe que hay una reglamentación, sabe que se tiene que cumplir, ya sea quien sea”, declara Gudiño Torres al referirse a las presentaciones de artistas de música regional mexicana.

La administración estatal sostiene que las restricciones no buscan cancelar conciertos ni impedir la llegada de intérpretes del género. Su posición es que los artistas, promotores y organizadores deben respetar el repertorio previamente registrado ante las autoridades.

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“Aquí no se prohíbe, aquí lo que hacemos es aplicar la ley”, afirma el funcionario ante los cuestionamientos por las sanciones relacionadas con canciones que podrían hacer apología del delito.

La multa máxima equivale a 10,000 UMA

La posible sanción económica se menciona a partir del límite previsto en las disposiciones para espectáculos públicos. El monto máximo de 10,000 UMA equivale a 1,173,100 pesos, aunque el procedimiento deberá determinar si se impone esa cantidad o una cifra menor.

El Gobierno de Querétaro no ha informado que Gabito Ballesteros deba cubrir directamente la multa. La responsabilidad administrativa, según lo dicho por Gudiño Torres, se notificará al empresario de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro.

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El caso se suma a otras sanciones en la entidad por incumplimientos en repertorios musicales. En octubre de 2026, Edén Muñoz recibió una multa de 600,000 pesos después de interpretar un fragmento de “Javier El de los Llanos”, canción que no figuraba entre los temas aprobados para su presentación.

Gudiño Torres sostiene que no prevé cambiar la regulación actual para este tipo de eventos. “Yo no la cambiaría. Aquí en Querétaro hacemos valer la ley”, declara.

La FGR investiga un arma asegurada en la feria

Gabito Ballesteros podrá volver a presentarse en Querétaro (Instagram: Gabito Ballesteros)

La suspensión del concierto y la investigación por un arma asegurada dentro de las instalaciones de la feria son procedimientos distintos, de acuerdo con el secretario de Gobierno. El caso relacionado con el espectáculo corresponde a autoridades municipales y estatales, mientras que el aseguramiento fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

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La FGR abrió una carpeta de investigación tras el decomiso de una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos. Elementos de la Policía Estatal pusieron a disposición federal a Gabriel “N”, Omar “N”, Jorge “N”, Flavio “N” y Jaime “N”.

Las indagatorias contemplan posibles delitos por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de desobediencia y resistencia de particulares. Gudiño Torres precisa que esa investigación no define ni modifica la multa administrativa relacionada con la actuación de Ballesteros.

El funcionario confirma que hubo comunicación con René Mejía, representante del cantante, y con Mauricio Castillo, abogado general del grupo. Las autoridades estatales sostienen que existen antecedentes de conversaciones previas al concierto sobre el repertorio autorizado y las condiciones para la presentación.

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