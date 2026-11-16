“Le llegó la justicia”, dice exagente de la DEA tras muerte de Félix Gallardo, acusado de asesinar a su amigo Enrique “Kiki” Camarena

Félix Gallardo fue sentenciado a 37 años de cárcel por el asesinato de Enrique 'Kiki' Camarena, exagente de la DEA. (Infobae)

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Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el “Jefe de Jefes”, pasó 37 años en prisión tras ser detenido el 8 de abril de 1989 por dirigir al extinto Cártel de Guadalajara, así como por el asesinato del exagente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, lo que llevó a la organización criminal a su caída.

Tras más de tres décadas en la cárcel, el exlíder criminal murió este domingo 15 de noviembre debido a que presentaba múltiples padecimientos a sus 80 años de edad; sin embargo, debía cumplir una sentencia que sumaba un total de 77 años.

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Félix Gallardo es considerado el primer narcotraficante que sentó las bases para las operaciones criminales a otros grupos delictivos. Asimismo, logró incursionar en el tráfico de cocaína desde Colombia para enviarla a Estados Unidos, esto mediante alianzas que le abrieron las puertas a otros mercados ilícitos además de la heroína y la marihuana.

“Le llegó la justicia”, afirma excompañero de Camarena pese a no haber sido extraditado a EEUU por el homicidio

Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, y quien trabajó en operativos junto a Camarena antes de su asesinato en febrero de 1985, señaló en entrevista con Infobae México que pese a no haber sido enviado a Estados Unidos para recibir sentencia por el crimen, Félix Gallardo sí enfrentó a la justicia, esto debido a que las condiciones en la cárcel en México no son fáciles.

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“Le llegó la justicia porque fue encarcelado en México, aunque nosotros siempre queríamos que hubiera sido extraditado a los Estados Unidos, pero le llegó la justicia (...) Estar en una cárcel de México es algo difícil porque no son como las de los Estados Unidos, que son más humanas”, afirmó.

Pese a recibir una condena de 37 años por el homicidio del también exagente de la DEA, Félix Gallardo negó haber tenido alguna responsabilidad en el crimen y el narcotráfico. En la única entrevista que concedió durante su vida, otorgada a Telemundo, el exlíder del Cártel de Guadalajara aseguró que era inocente y que deseaba ser recordado “como la persona honesta que fui siempre”.

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Los ranchos del Cártel de Guadalajara que Enrique 'Kiki' Camarena reventó (Infobae)

Al respecto, Vigil señaló que casi todos los narcos niegan sus actividades delictivas, pero en el caso de Félix Gallardo y los otros dos líderes del cártel: Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “la evidencia era totalmente contundente”.

“Casi todos los mafiosos van a negar que estaban metidos en el narcotráfico, van a negar que mataron gente. Y Félix Gallardo no era excepción”, explicó.

El asesinato de Camarena fue el mayor error del Cártel de Guadalajara, aseguró Vigil

El crimen de Camarena ocurrió tras ser secuestrado frente al consulado de Estados Unidos en Guadalajara el 7 de febrero de 1985. Vigil relató que su excompañero salió del consulado para almorzar con su esposa, pero un grupo de hombres armados lo interceptaron en la calle, lo metieron a la fuerza en un vehículo y lo llevaron a una casa en la calle Lope de Vega, propiedad de Rafael Caro Quintero.

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Dentro del domicilio, comenzaron a torturarlo. Le preguntaron qué investigaciones llevaba la DEA, qué evidencias tenían contra el cártel, quiénes eran los informantes, entre otros datos. Vigil dijo que Camarena pidió que no lo mataran porque tenía hijos y familia.

"Kiki" Camarena fue secuestrado por cinco hombres a plena luz del día en 1985. (DEA)

El exagente de la DEA contó que, según informantes que estaban presentes, Caro Quintero llegó bajo los efectos de la cocaína, tomó un objeto metálico y le dio un golpe en la cabeza a Camarena que le provocó la muerte. Su cuerpo fue hallado días después en un rancho junto al de otro hombre.

Para Vigil, matar a Camarena fue el error que destruyó al cártel. “Cuando mataron a Camarena en febrero de 1985, fue un error, porque ya con eso nos fuimos contra de ellos como un tsunami”, afirmó.

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La DEA concentró todos sus recursos contra los tres líderes, quienes fueron detenidos tiempo después. Del grupo, solo Rafael Caro Quintero llegó a Estados Unidos, y actualmente espera su condena.

Vigil trabajó con Camarena en operativos contra el Cártel de Guadalajara

Vigil y Camarena compartieron operativos en contra del Cártel de Guadalajara durante aproximadamente dos años, mientras Vigil estaba comisionado en Hermosillo, Sonora, y Camarena había sido trasladado de Calexico, California, a la ciudad de Guadalajara.

Uno de esos operativos los llevó juntos a un rancho en Caborca, Sonora, donde fueron recibidos a balazos. Tras el enfrentamiento, localizaron una bodega con cajas de cartón que contenían marihuana sin semilla, la cual se le atribuye a Rafael Caro Quintero.

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Mike Vigil, exagente de la DEA. (Jovani Pérez/Infobae)

Vigil describió a Camarena como “un buen amigo”, alguien con buen humor, trabajador y “luchador”. Años después del crimen, cuando tomó el control de la división de la DEA en San Diego, el exagente de la DEA nombró el edificio principal en honor a “Kiki” Camarena y organizó una ceremonia a la que invitó a su esposa, hijo y hermanas.

“Fue un buen día nombrar ese edificio para ‘Kiki’ Camarena”, recordó.