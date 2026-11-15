Dieta del huevo cocido: por qué promete bajar de peso, pero puede provocar efecto rebote (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La dieta de huevo cocido promete una baja rápida de peso al limitar carbohidratos y reducir calorías durante 1 a 2 semanas, pero ese resultado suele corresponder en parte a la pérdida de agua y no garantiza una reducción sostenida de grasa corporal.

El plan, dirigido a personas que buscan adelgazar en poco tiempo, concentra las comidas en huevos, proteínas magras y verduras sin almidón, mientras excluye cereales, legumbres, lácteos y varios grupos de alimentos que aportan fibra y otros nutrientes.

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La restricción severa explica parte del descenso inicial. Cuando una persona reduce de forma marcada el consumo de carbohidratos, el organismo utiliza sus reservas de glucógeno, una sustancia almacenada en músculos e hígado que retiene agua. Al agotarse, el peso en la báscula puede bajar rápido.

Ese mecanismo no significa que toda la reducción corresponda a tejido graso. Tampoco implica que el esquema sea sostenible una vez que vuelven a incorporarse alimentos cotidianos como tortilla, frijoles, avena, fruta, arroz o lácteos.

La dieta del huevo cocido limita grupos completos de alimentos

El huevo puede formar parte de una alimentación saludable. Aporta proteína, vitamina B12, colina y otros nutrientes. El problema aparece cuando se convierte en el eje de un menú que reduce de forma drástica la variedad de alimentos y las calorías.

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Las versiones más difundidas de la dieta permiten huevos cocidos, pechuga de pollo, pescado blanco, espinaca, brócoli, lechuga y porciones pequeñas de cítricos. A la vez, eliminan azúcares, harinas refinadas, alcohol y grasas saturadas, pero también cereales, legumbres, lácteos y verduras con almidón.

La dieta del huevo cocido limita grupos completos de alimentos (Adobe Stock)

Esa combinación puede reducir la ingesta energética en el corto plazo. También disminuye el consumo de fibra si la cantidad de verduras y frutas resulta insuficiente o si se excluyen frijoles, lentejas, garbanzos, avena, pan integral y otros cereales completos.

La falta de fibra puede favorecer estreñimiento, alteraciones en la saciedad y dificultades para sostener el cambio de alimentación. Una dieta basada en muy pocos alimentos también complica cubrir necesidades de calcio, grasas insaturadas y distintos micronutrientes.

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Las Guías Alimentarias de México incluyen frijoles, frutas y cereales integrales

Las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana, difundidas por el Gobierno de México, plantean un patrón distinto al de las dietas exprés. Recomiendan aumentar el consumo de verduras y frutas, incluir leguminosas todos los días y elegir cereales integrales.

El documento también propone reducir productos ultraprocesados, bebidas azucaradas y alcohol. La diferencia es que no plantea excluir por completo grupos como las leguminosas o los cereales, sino priorizar alimentos con mayor densidad nutricional y menor cantidad de azúcares, sodio y grasas saturadas.

Los frijoles, lentejas y garbanzos aportan fibra y proteína vegetal. La avena, el maíz, el arroz integral y otros cereales completos pueden aportar energía y fibra dentro de porciones acordes con las necesidades de cada persona.

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El nopal es otro alimento habitual en la cocina mexicana que suma fibra y micronutrientes. La Secretaría de Agricultura señala que contiene zinc, fósforo, calcio, vitamina C y fibra. Incluirlo en comidas regulares puede ampliar el volumen del plato sin recurrir a restricciones extremas.

Los alimentos altos en proteína y fibra ayudan a controlar el apetito

Un plan para perder peso sin rebote suele requerir comidas que den saciedad y puedan repetirse durante meses, no únicamente durante algunos días. En ese objetivo, los alimentos altos en proteína y fibra pueden ser útiles porque ayudan a organizar menús completos y a reducir la necesidad de picar entre comidas.

Los alimentos altos en proteína y fibra ayudan a controlar el apetito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las opciones que pueden incorporarse están el huevo, pescado, pollo, atún en agua, yogur natural sin azúcar, queso fresco en porciones moderadas, frijoles, lentejas, garbanzos y tofu. La elección y las cantidades dependen de la edad, actividad física, enfermedades previas y tratamiento médico.

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La fibra puede obtenerse de verduras, frutas enteras, leguminosas, avena, tortilla de maíz, pan integral, semillas y nueces. No se trata de consumir un solo alimento “quemagrasa”, sino de combinar fuentes de proteína, vegetales y carbohidratos con fibra en cada tiempo de comida.

Una comida práctica puede integrar pollo o huevo con nopales, jitomate y frijoles. Otra opción es pescado con verduras y una porción de arroz integral o tortilla de maíz. Para el desayuno, la avena con fruta y yogur natural puede ofrecer mayor variedad que un menú repetido de huevo.

La saciedad no elimina la necesidad de revisar porciones y hábitos

Comer alimentos con proteína o fibra no garantiza por sí mismo una reducción de peso. Las porciones, las bebidas, los horarios, el sueño, la actividad física, el estrés y ciertos medicamentos también influyen en el control corporal.

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El patrón de alimentación debe ajustarse a las condiciones de cada persona. Quienes viven con diabetes, enfermedad renal, alteraciones de colesterol, problemas digestivos, embarazo, lactancia o antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria requieren orientación profesional antes de iniciar un plan restrictivo.

La Secretaría de Agricultura también recomienda consultar a un médico o nutriólogo para definir las porciones y alimentos adecuados en cada caso, especialmente cuando se busca modificar el peso o atender una condición de salud. Las espinacas, acelgas, brócoli y otras verduras pueden sumar volumen, agua, fibra y micronutrientes a los platillos.

El rebote aparece cuando el plan no cabe en la vida diaria

El llamado efecto rebote no ocurre por falta de voluntad. Puede aparecer cuando una dieta obliga a pasar hambre, elimina alimentos de consumo habitual o no enseña cómo comer después de terminar la fase restrictiva.

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Tras 1 o 2 semanas de reglas rígidas, algunas personas regresan a los alimentos que habían prohibido. Si no existe una transición ni se modificaron hábitos como el consumo de bebidas azucaradas, botanas, alcohol o porciones excesivas, la recuperación del peso resulta más probable.

El rebote aparece cuando el plan no cabe en la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una estrategia menos restrictiva puede mantener el huevo como una fuente de proteína, pero sin desplazar frijoles, frutas, verduras, tortillas de maíz, avena, lácteos u otras opciones que aportan nutrientes. La meta no es sostener una dieta de emergencia, sino construir comidas que puedan mantenerse sin ansiedad, fatiga ni exclusiones innecesarias.