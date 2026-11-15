Aguacateros de Michoacán alistan retenes para evitar que fruto con plaga ingrese a la entidad

Los aguacateros de Michoacán instalarán retenes para evitar que aguacate con plaga ingrese a la entidad. Crédito: Gobierno de México.

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Este sábado, se dio a conocer que integrantes del movimiento de la Coordinadora P’urhépecha de Productores de Aguacate de Michoacán (CPPAM) anunciaron que montarán retenes para evitar que fruto con plaga ingrese al estado.

En ese sentido, los aguacateros detallaron que montarán “puntos de paro” o inspección para detener y revisar camiones de carga, con el objetivo de impedir que aguacate plagado proveniente de otras entidades entre a su territorio.

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Aguacateros de Michoacán alistan retenes para evitar que plaga ingrese a la entidad

Por medio de un pronunciamiento dirigido al público en general, la Coordinadora acusó que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, no cumple con su labor de vigilancia y supervisión fitosanitaria en los accesos al estado.

De acuerdo con el documento, la falta de controles oficiales pone en riesgo las huertas locales, ya que las casetas destinadas a inspeccionar los cargamentos carecen de personal y recursos.

“Los centros de verificación se encuentran en total abandono y los funcionarios responsables argumentan que no hay presupuesto para operar”, denunció la CPPAM en su nota informativa.

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Los aguacateros de Michoacán no desean que una plaga de gusano barrenador afecte sus huertas. Crédito: Sader Michoacán

Califican actuar de las autoridades federales como “irresponsable”

Ante esta situación, los productores calificaron de “irresponsable” la falta de atención institucional, por lo que exigieron a las autoridades que garanticen la operación de los puntos de inspección y responsabilizaron directamente a la Federación por las omisiones en el control sanitario.

“Denunciamos públicamente al gobierno federal y a sus instancias correspondientes por la irresponsabilidad e indolencia para atender una tarea de vital importancia como lo es la verificación fitosanitaria, con la cual se pretende evitar una catástrofe en el proceso de producción y comercialización de nuestro aguacate michoacano”, advirtió el movimiento.

Por falta de vigilancia oficial, productores asumen rol de inspectores

Debido a la ausencia de vigilancia oficial, la CPPAM reveló que los propios productores asumirán la revisión de las unidades de transporte que crucen hacia Michoacán.

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“Como el gobierno federal se niega a realizar esta tarea tan importante de verificación, los productores conscientes de Michoacán volveremos a instalarnos en los diferentes puntos del ‘PARO’, para detener y revisar los camiones que intenten introducir aguacate plagado a Michoacán”, agrega el documento.

No descartan incidentes durante inspecciones sanitarias

Además, la organización no descartó que pueda haber incidentes durante las eventuales inspecciones carreteras.

“Con toda energía responsabilizamos al gobierno federal y sus instancias de lo que pueda acontecer en la detención de los autotransportes donde se traslada el producto pirata”.

Pese a que la CPPAM confirmó el regreso de los bloqueos y revisiones, su comunicado no precisó la fecha ni el horario de arranque de la movilización, así como la ubicación exacta de los puntos carreteros donde operarán los retenes.

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Los agricultores preparan los aguacates para su eliminación después de que las autoridades medioambientales del estado mexicano de Michoacán confirmaran la presencia del gorgojo de la semilla del aguacate en grandes cantidades de aguacates destinados a la exportación internacional, en San Ángel Zurumbucapio, México, el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Stringer

Sector aguacatero vive momento complejo en Michoacán

El anuncio llegó en un momento difícil para el sector aguacatero de Michoacán, principal entidad exportadora del país. Ahí, productores detuvieron hace poco los cortes de fruta por el riesgo del gusano barrenador, plaga que podría llegar de otras entidades y comprometer los estándares sanitarios exigidos para la exportación.

Según datos de la Balanza Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y un análisis del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), el volumen de exportación de aguacate mexicano creció alrededor de 22 por ciento este año frente a 2025. Sin embargo, los productores enfrentan una caída de 18.5 por ciento en el precio pagado por kilo, que pasó de 2.88 a 2.35 dólares.

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A lo anterior se suman mayores costos por la obligatoriedad del Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA) y las presiones arancelarias impulsadas desde California, Estados Unidos. Ese mercado absorbe el 87 por ciento de los envíos nacionales.

Todo parece indicar que fue culpa del gobierno de Claudia Sheinbaum que los aguacateros de Michoacán hayan decidido instalar retenes para evitar que fruto con plaga ingrese a la entidad.