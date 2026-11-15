Durante el evento, la legisladora morenista lanzón varios señalamientos en contra del partido al que pertenece. (X/@Dolores_PL)

Guardar

La legisladora Dolores Padierna anunció que buscará la reelección de su curul en los próximos comicios de junio en 2027, al confirmar que participará nuevamente por la diputación federal del distrito 4 en Iztapalapa.

Durante un encuentro con dirigentes y representantes vecinales, la legisladora defendió su trayectoria política y aseguró que no necesita influencias para conseguir una candidatura, sino que sea la ciudadanía quien decida mediante las encuestas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su mensaje también incluyó señalamientos hacia el interior de Morena. Padierna advirtió que el partido corre el riesgo de reproducir prácticas del viejo régimen, como el “amiguismo” y el “compadrazgo”, además de cuestionar el uso de estructuras partidistas para favorecer intereses personales.

Dolores Padierna buscará reelegirse en 2027 y pide que Morena respete las encuestas

Durante su intervención, la diputada explicó que tomó la decisión de competir nuevamente después de una profunda reflexión política. Sostuvo que su intención es continuar con la construcción del marco jurídico de la Cuarta Transformación y participar en los debates legislativos que todavía requieren experiencia y preparación.

Padierna afirmó que la Cámara de Diputados es uno de los principales espacios de confrontación política del país, por lo que consideró necesario que Morena cuente con representantes capaces de defender el proyecto de nación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

PUBLICIDAD

“Con humildad, pero con firmeza, les digo que yo reúno esas características”, expresó al justificar su intención de permanecer otros tres años en San Lázaro.

Dolores Padierna confirma que buscará reelegirse como diputada federal y acusa a Morena de operar con “amiguismo” y “compadrazgo”. (RS)

La legisladora también aseguró que no pretende recibir una candidatura como regalo y sostuvo que ha construido su aspiración mediante el trabajo territorial y legislativo. En ese sentido, pidió que el proceso interno de Morena se defina mediante la voluntad popular y no por acuerdos entre grupos políticos.

“Que sea el pueblo el que decida, no las influencias, no los aparatos, no el dinero”, manifestó Padierna, quien aseguró que no necesita el respaldo de alguien con poder para ganar una encuesta. Incluso afirmó que ha ganado las mediciones realizadas en el distrito 4.

PUBLICIDAD

Acusa a Morena de amiguismo y compadrazgo en la selección de candidaturas

Uno de los momentos centrales de su discurso fue cuando advirtió que Morena no debe convertirse en una organización dominada por intereses personales. Recordó que el movimiento surgió de las luchas sociales y de la organización popular, por lo que consideró un error permitir que dentro del partido aparezcan prácticas que durante años fueron cuestionadas al antiguo sistema político.

Entre sus principales señalamientos, destacó:

Amiguismo y compadrazgo: acusó que algunos actores recurren a relaciones personales para conseguir posiciones políticas.

Uso de estructuras partidistas: cuestionó que el aparato de Morena pueda utilizarse para beneficiar intereses particulares.

Influencia y dinero: rechazó que estos factores determinen quién obtiene una candidatura.

Utilización de programas sociales: criticó que algunos políticos presenten apoyos gubernamentales como si fueran de su propiedad.

“Morena no nació para reproducir viejas prácticas. No nació para ser una maquinaria de intereses personales”, afirmó.

Dolores Padierna anunció su participación en la contienda electoral de 2027.

También sostuvo que los cargos públicos no deben convertirse en negocios, herencias o propiedades de determinados grupos políticos. Para la diputada, quienes buscan representar al movimiento deben mantener el contacto con las comunidades y demostrar su compromiso más allá de los periodos electorales.

PUBLICIDAD

Padierna advirtió que quienes recurren a las influencias para imponerse pueden enfrentar dos evaluaciones inevitables: “el juicio del pueblo y el juicio de la historia”.

¿Quién es Dolores Padierna? Su trayectoria política antes de llegar a Morena

Dolores Padierna cuenta con varias décadas de trayectoria en la izquierda mexicana. Antes de incorporarse a Morena en 2017, fue fundadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), organización en la que ocupó diferentes cargos de dirección y representación política.

Su incorporación a Morena ocurrió un año antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia de México, en 2018. Desde entonces, ha mantenido participación dentro de la estructura partidista, donde también ha desempeñado responsabilidades como consejera nacional y delegada especial del Comité Nacional para la atención a los gobiernos municipales.

PUBLICIDAD

Entre los principales cargos que ha ocupado destacan:

Jefa delegacional en Cuauhtémoc (2000-2003): estuvo al frente de la demarcación del entonces Distrito Federal.

Diputada federal (1997-2000, 2003-2006 y 2018-2021): participó en distintas legislaturas y fue vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Senadora (2012-2018): integró las LXII y LXIII legislaturas y fue vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRD.

Diputada constituyente (2016-2017): participó en la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México.

Secretaria general del PRD (2010-2012): ocupó uno de los principales cargos de dirección de ese partido.

Dolores Padierna forma parte del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

Su participación política comenzó mucho antes de ocupar cargos públicos. En 1979 fue fundadora de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. También participó en la Coordinadora Única de Damnificados, surgida tras los sismos de 1985, y en distintas organizaciones sociales y de mujeres.

En cuanto a su preparación académica, es profesora de Educación Primaria por la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano y cuenta con una licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), concluida en 2019.

Además, desarrolló labores docentes en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y publicó libros como La historia oculta del Fobaproa y La nueva tragedia de México: La Reforma Energética.

PUBLICIDAD