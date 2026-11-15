Cómo limpiar las manchas de chinches del colchón y cuándo es necesario tirarlo

Las chinches son más activas entre la 1 y las 5 de la madrugada, cuando el humano está en su sueño más profundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las chinches de cama son una de las plagas domésticas más comunes y las manchas que dejan en el colchón son la señal más clara de su presencia.

Limpiarlas requiere agua caliente, vapor y cepillado, pero no siempre significa que haya que tirar el objeto.

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Existen casos en los que se puede limpiar el colchón, como cuando ya no hay insectos en él y solo quedan las manchas, pero otros en donde la infestación es severa lo recomendable es tirarlo.

Los huevos de chinche miden aproximadamente 1 mm y son casi transparentes, lo que los hace muy difíciles de ver en la tela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las manchas son excremento o restos de chinches aplastadas

Las chinches dejan dos marcas distintas en el colchón después de alimentarse: puntos de color óxido, que corresponden a su excremento con restos de sangre digerida, y manchas oscuras que aparecen cuando el insecto se aplasta por accidente contra la tela.

Ambas suelen concentrarse en las costuras del colchón, en los resortes internos y en las grietas del marco de la cama, porque ahí es donde las chinches se esconden durante el día.

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Las manchas oscuras de excremento contienen hemoglobina digerida, por eso su color varía entre café, negro y óxido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estas señales se suma un olor dulzón y húmedo, perceptible cuando la infestación ya avanzó, incluso antes de que el insecto sea visible a simple vista.

Revisar estas zonas con regularidad ayuda a detectar el problema antes de que se extienda a otros muebles de la habitación.

Primero lavar con agua caliente toda la ropa de cama

El primer paso para limpiar fundas, sábanas y cualquier ropa de cama con manchas es lavarlas con agua caliente, por encima de los 45 grados, durante al menos 15 a 20 minutos.

El agua fría no alcanza la temperatura necesaria para matar los huevecillos, así que ese lavado no sirve de nada si la máquina no llega a ese rango.

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Las secadoras domésticas suelen alcanzar entre 50 y 60°C, temperatura suficiente para eliminar chinches en todas sus etapas en un ciclo normal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la ropa de cama, basta con que la secadora supere los 120 grados Fahrenheit, unos 49 grados Celsius, durante algunos minutos para matar al insecto en todas sus etapas, según indica la Colorado State University Extension.

El calor directo, entre 60 y 65 grados, es lo que elimina de forma definitiva huevos, ninfas y adultos en todas sus etapas de desarrollo, algo que el lavado por sí solo no siempre logra.

Aplicar vapor directamente sobre la mancha del colchón

Cuando la mancha está sobre la superficie del colchón y la tela no puede meterse a la lavadora, la opción es aplicar vapor con una plancha vaporizadora doméstica.

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Pasar el vapor entre 10 y 15 segundos por cada sección de unos 30 centímetros de tela elimina los restos sin necesidad de usar productos químicos.

El vapor no deja residuos químicos ni altera los materiales del colchón si se aplica en movimiento, sin detenerlo más de 20 segundos en un punto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vapor no funciona en colchones forrados de piel, porque ese material no permite que el calor penetre hacia las capas internas donde también pueden esconderse los insectos.

Cepillar las costuras antes de aspirar

Frotar las costuras del colchón con un cepillo de cerdas duras es el paso que suele saltarse, pero resulta necesario porque despega los huevos que quedan firmemente adheridos a la tela, algo que la aspiradora por sí sola no logra remover.

Una vez cepillado, hay que pasar la aspiradora por todo el colchón: la parte de arriba, la de abajo y los costados, sin dejar ninguna zona sin revisar.

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Los huevos de chinche están recubiertos de una sustancia pegajosa que los adhiere firmemente a las fibras de la tela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bolsa de la aspiradora, o el contenido del depósito si no usa bolsa, debe sellarse de inmediato en una bolsa de plástico y sacarse de la casa para tirarla en un contenedor exterior.

Dejarla dentro de la vivienda, aunque sea unas horas, puede permitir que los huevos recogidos vuelvan a infestar el colchón o se trasladen a otra habitación.

Un especialista certificado resuelve lo que la limpieza casera no alcanza

Cuando el lavado, el vapor y el cepillado no reducen la cantidad de chinches después de varios intentos, es momento de llamar a un especialista en control de plagas.

El tratamiento de calor profesional eleva la temperatura de toda la habitación, eliminando chinches en paredes, zócalos y muebles. crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un especialista certificado puede aplicar tratamientos de calor en toda la habitación o insecticidas en zonas donde el contacto directo con las personas no representa riesgo, algo que los métodos caseros no logran cubrir.

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Cubrir el colchón con funda certificada evita tirarlo

Tirar el colchón no es la primera medida, porque un mueble limpio y bien cubierto puede seguir usándose sin riesgo.

La alternativa es cubrirlo por completo con una funda certificada contra chinches, un tipo de protector distinto a las fundas comunes de tela, y dejarla puesta durante el tiempo que indique la etiqueta.

Las fundas certificadas contra chinches están fabricadas con tejidos de poro inferior a 0,1 mm, lo que impide que el insecto adulto atraviese el materia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa funda impide que los insectos que quedaron atrapados adentro salgan a alimentarse, por lo que terminan muriendo por falta de sangre.

Mientras la funda esté puesta, no conviene retirarla para revisar el colchón, porque eso puede liberar a los ejemplares que todavía sigan vivos dentro.

Cuándo sí es necesario tirar el colchón

El colchón debe desecharse solo cuando ya existe una infestación o cuando los tratamientos de lavado, vapor y aspirado se repitieron varias veces sin resultado.

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En ese caso, antes de sacarlo de la casa hay que envolverlo por completo en plástico grueso y sellarlo bien, para que la plaga no se disperse por el pasillo o la calle durante el traslado.

Los colchones dañados con costuras rotas o espuma expuesta son más difíciles de tratar porque ofrecen más cavidades donde las chinches pueden esconderse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También conviene escribir la palabra “chinches” sobre el colchón con marcador o pintura, de forma visible, para que nadie lo recoja de la calle sin saber que está infestado.

Donar o revender un colchón con chinches, aunque parezca estar limpio por fuera, es una de las formas más comunes en que la plaga se propaga de una vivienda a otra.

La UNAM señala que la chinche de cama, conocida científicamente como Cimex lectularius, no transmite enfermedades a los humanos ni es considerada un problema de salud pública, aunque su picadura causa comezón e incomodidad durante varios días.

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