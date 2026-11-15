México

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)
Guardar

Un sismo de 4.1 de magnitud se registró en el municipio de Cintalapa ubicado en Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Información oficial preliminar señala que el movimiento telúrico ocurrió a las 10:57 horas de este 15 de noviembre a 65 km al noroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 171.0 km.

PUBLICIDAD

La zona exacta donde ocurrió el terremoto se ubica en las coordenadas 17.21 grados de latitud y -94.023 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por el sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información anunciada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Igualmente es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo pasará un movimiento telúrico, subraya el SSN.

PUBLICIDAD

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos diariamente, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)

Ante una actividad sísmica significativa, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) hace un llamado a no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Tras un terremoto, revisa tu vivienda en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular solo en caso de emergencia, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.

También puedes seguir las siguientes medidas antes de un sismo: prepara un plan de protección civil, participa en simulacros de evacuación, identifica las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia.

Durante un movimiento telúrico conserva la calma y quédate en runa zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer; si estás en un transporte, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

¿Qué hacer en caso de sismo?

En muchas ocasiones, cuando ocurre un movimiento sísmico, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? Es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Movimientos sísmicos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Sismo en MéxicoSismo en México hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Popocatépetl lanza 29 exhalaciones en el último día

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl lanza 29 exhalaciones en el último día

Las más sonadas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes México

INFINITE fue el primero en encabezar la lista de artistas emergentes de Billboard en 2014 con su canción Last Romeo, abriendo oportunidades a más grupos del género

Las más sonadas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes México

Asesinan al periodista Eduardo Flores Salado en Acapulco: fiscalía de Guerrero abre carpeta de investigación

La Federación de Periodistas de Acapulco confirmó la identidad del comunicador y externó sus condolencias; la FGE inició una carpeta por homicidio calificado tras los hechos ocurridos la noche del 14 de noviembre

Asesinan al periodista Eduardo Flores Salado en Acapulco: fiscalía de Guerrero abre carpeta de investigación

Buen Fin 2026: qué pasa si compraste un producto y la tienda no lo entrega

Antes de pagar, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda revisar las condiciones de entrega, devolución, garantía y contacto

Buen Fin 2026: qué pasa si compraste un producto y la tienda no lo entrega

Ari Telch estalla contra Gustavo Adolfo Infante, admite haber lanzado un camastro y pide ayuda a la gobernadora de Morelos

El actor publicó un explosivo video en redes sociales para responder a los señalamientos de sus vecinos, cuestionar la cobertura televisiva y defender su comportamiento

Ari Telch estalla contra Gustavo Adolfo Infante, admite haber lanzado un camastro y pide ayuda a la gobernadora de Morelos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan al periodista Eduardo Flores Salado en Acapulco: fiscalía de Guerrero abre carpeta de investigación

Asesinan al periodista Eduardo Flores Salado en Acapulco: fiscalía de Guerrero abre carpeta de investigación

FGR va de nuevo contra 10 exfuncionarios del ISSSTE por el “Cártel de la Sangre”

Gabito Ballesteros: de las historias detrás de sus narcocorridos para “El Chapo” Guzmán a sus polémicas amistades

“El Raptor” obtuvo condena condicional en 2025: vuelve a prisión señalado como jefe regional del CJNG

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de noviembre: identifican a Eduardo Flores Salado, periodista asesinado la noche del sábado en Acapulco

ENTRETENIMIENTO

“Es lo peor que te puede pasar”: Doña Alegría recuerda la muerte de su hijo Toño de Nigris en La Mansión VIP 2

“Es lo peor que te puede pasar”: Doña Alegría recuerda la muerte de su hijo Toño de Nigris en La Mansión VIP 2

Ari Telch estalla contra Gustavo Adolfo Infante, admite haber lanzado un camastro y pide ayuda a la gobernadora de Morelos

Gabito Ballesteros: de las historias detrás de sus narcocorridos para “El Chapo” Guzmán a sus polémicas amistades

Alejandra Guzmán confiesa que llegó a “desayunar” cocaína para tener una vida de rockstar: “Era muy normal”

¿Quién es Paulina Villarreal? La baterista de The Warning que conquistó a Garbage en el Zócalo y ganó un Latin Grammy

DEPORTES

Nacho Beristáin se queda sin otro campeón mundial: Yuberjen Martínez pierde ante Anthony Olascuaga 

Nacho Beristáin se queda sin otro campeón mundial: Yuberjen Martínez pierde ante Anthony Olascuaga 

Quién es Roberto Medina, el DT detrás de la clasificación histórica de Pumas Femenil

Chávez Jr. cuestiona quién puede tomar el lugar de Canelo Álvarez: “No hay mucha tela de donde cortar”

Quién es Priscila Chinchilla, la costarricense que se convirtió en figura de Pumas Femenil este torneo

España vs Inglaterra: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Nations League en México