Buen Fin 2026: las ofertas que pueden terminar en deudas y afectar tu bolsillo

Una computadora con el logotipo de El Buen Fin reúne cajas de envío, tarjetas y recibos en una mesa preparada para la planificación del gasto durante la temporada de promociones comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Buen Fin es una de las temporadas comerciales más esperadas del año por las promociones, descuentos y facilidades de pago que ofrecen establecimientos físicos y plataformas digitales. Sin embargo, detrás de los anuncios de rebajas y las compras a meses sin intereses también existen riesgos para quienes adquieren productos sin revisar sus precios o calcular cuánto pueden gastar.

Aunque encontrar un artículo con 40% de descuento o tener la posibilidad de comenzar a pagarlo varios meses después puede parecer una oportunidad conveniente, estas ofertas no siempre representan un ahorro. En algunos casos, las estrategias comerciales pueden incentivar adquisiciones innecesarias o comprometer parte de los ingresos futuros.

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Ante este panorama, César Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, compartió algunas recomendaciones para identificar promociones verdaderas, evitar el sobreendeudamiento y tomar mejores decisiones durante esta jornada de descuentos.

¿Cómo identificar descuentos reales durante el Buen Fin?

Una de las principales recomendaciones del especialista es dar seguimiento al costo de los productos antes de que comience la temporada de ofertas. Esto permite detectar si las rebajas anunciadas representan una disminución efectiva o si el establecimiento incrementó previamente el precio de referencia.

Por ejemplo, una pantalla que semanas antes tenía determinado costo podría aparecer durante el Buen Fin con una reducción del 40%, aunque su precio original haya sido elevado antes de anunciar la promoción.

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Para evitar caer en estas prácticas, Salazar sugirió definir primero qué artículo se desea adquirir y consultar su valor en diferentes establecimientos, tanto físicos como digitales. De esta manera, será posible comparar alternativas y determinar si existe un beneficio económico.

También es importante distinguir entre lo que realmente se necesita y aquello que se compra por impulso. El hecho de que un teléfono tenga un modelo más reciente no significa que sea necesario sustituir el anterior, especialmente si todavía funciona adecuadamente.

Una infografía de Infobae detalla pautas para verificar rebajas comerciales y prevenir endeudamientos durante la temporada de promociones del Buen Fin en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meses sin intereses y pagos diferidos pueden comprometer tus ingresos

Las facilidades de financiamiento representan otro aspecto que requiere atención. Aunque los meses sin intereses permiten distribuir el costo de una adquisición sin pagar intereses adicionales, acumular varias compras puede generar dificultades para cubrir las mensualidades.

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El investigador advirtió que los pagos pequeños pueden dar una falsa sensación de capacidad económica y llevar a las personas a adquirir más productos de los que pueden pagar.

Además, incumplir con las fechas establecidas puede ocasionar intereses sobre los saldos vencidos, así como comisiones o cargos adicionales, dependiendo de las condiciones del crédito.

Una situación similar puede presentarse con las promociones de pago diferido. Al posponer el inicio de las mensualidades, algunas personas pueden realizar nuevas compras sin considerar que posteriormente tendrán que cubrir varias obligaciones al mismo tiempo. Por ello, es necesario revisar los contratos, identificar las fechas de pago y conocer el monto total que deberá destinarse a cada adquisición.

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¿Cómo evitar compras impulsivas y deudas después de las ofertas?

El Buen Fin también coincide con los preparativos de las fiestas decembrinas y la llegada de ingresos adicionales, como el aguinaldo. Este contexto puede aumentar la intención de gastar, especialmente cuando las tiendas ofrecen promociones por tiempo limitado.

Ante ello, Salazar recomendó establecer un presupuesto antes de comenzar las compras, revisar los ingresos disponibles y determinar cuánto dinero puede destinarse a productos sin afectar los gastos habituales del hogar.

Asimismo, aconsejó pagar puntualmente las mensualidades y, cuando se utiliza una tarjeta de crédito, procurar ser totalero, es decir, cubrir el monto necesario antes de la fecha límite para evitar intereses.

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El especialista señaló que las promociones pueden aprovecharse cuando representan un ahorro verdadero y corresponden a una necesidad. De lo contrario, lo más conveniente es evitar adquisiciones motivadas únicamente por la publicidad.

Así, el objetivo durante esta temporada no debe ser comprar la mayor cantidad de artículos, sino aprovechar los descuentos sin comprometer la estabilidad de las finanzas personales.