Dámaso Castro enfrenta dos investigaciones en Sinaloa: por acusaciones de EEUU y el homicidio de Héctor Melesio Cuén

Dámaso Castro, exviefiscal de Sinaloa. Crédito: Redes Sociales

Guardar

La fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó este viernes que Dámaso Castro Zaavedra, exvicefiscal de la entidad, enfrenta dos investigaciones administrativas activas en el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado.

Los expedientes corresponden a los señalamientos de Estados Unidos sobre presuntos nexos con Los Chapitos y a su actuación en el caso del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, y continúan en trámite pese a que el exfuncionario formalizó su renuncia el 5 de noviembre.

PUBLICIDAD

“Son dos investigaciones separadas”, dijo Sánchez Kondo, quien precisó que ambos procesos iniciaron cuando Castro aún se encontraba activo dentro de la institución y que no se trata de una sola indagatoria que abarque los dos asuntos.

La fiscal distingue entre las sanciones administrativas y las responsabilidades penales

Sánchez Kondo explicó que las actuaciones del Órgano Interno de Control se limitan al ámbito administrativo. “En lo que respecta al Órgano Interno de Control es totalmente administrativo. En materia penal lo está atendiendo la investigación la Fiscalía General de la República”, señaló.

Además, explicó que el órgano puede imponer sanciones que van desde la suspensión hasta la remoción del cargo, u otras, dependiendo de los resultados de los procedimientos, aunque no precisó qué tipo de resolución correspondería en el caso de Castro Zaavedra, que ya no pertenece a la institución.

PUBLICIDAD

Sánchez Kondo llegó al puesto tras la renuncia de Bruna Quiñonez, tras la polémica del caso Cuén. (Imagen Ilustrativa) Crédito: Fiscalía de Sinaloa

Según las declaraciones de la fiscal, el órgano recaba información y copias de los expedientes federales para contar con elementos que permitan emitir una resolución en su momento.

Castro Zaavedra solicitó una licencia sin goce de sueldo el 5 de mayo de 2026, después de que se dieran a conocer los señalamientos de Estados Unidos. Seis meses más tarde, al vencer el plazo legal de la licencia, presentó su renuncia formal mediante oficio, hecho que la fiscal calificó como una decisión voluntaria.

El primer expediente deriva de la acusación formal de Nueva York contra 10 funcionarios y exservidores sinaloenses

El Distrito Sur de Nueva York presentó el 29 de abril de 2026 una acusación formal contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por su presunta participación en una red de protección hacia Los Chapitos. Encabeza la lista el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalado como el principal operador político del acuerdo con el cártel, seguido del senador Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general del estado, y del empresario Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.

PUBLICIDAD

El ahora gobernador con licencia encabezó la lista de presuntos criminales. Facebook / Rubén Rocha Moya

También figura Castro Zaavedra, entonces vicefiscal general, junto con Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, quien ocupó el mismo cargo tras Almanza Avilés; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandante de la policía municipal de Culiacán.

El expediente judicial detalló que, desde 2021 hasta septiembre de 2024, Los Chapitos pagaron aproximadamente 11 mil dólares mensuales en efectivo a Castro Zaavedra. A cambio, el funcionario proporcionó protección contra detenciones y aviso previo sobre operativos dirigidos contra laboratorios y miembros de la organización criminal.

PUBLICIDAD

Narconómina campratida por el DOJ de EEUU, Damaso Castro presuntamente lleva por clave "Culiacán Regio". Crédito: DOJ

En las listas mensuales de pagos obtenidas como parte de la investigación, Castro Zaavedra apareció bajo el alias “Culiacán Regio”, con un pago mensual de aproximadamente 200 mil pesos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que, de ser procesado y hallado culpable en ese país, enfrentaría una pena de cadena perpetua con un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

Castro defendió la actuación de la Fiscalía de Sinaloa un mes después del homicidio de Cuén Ojeda

El 23 de agosto de 2024, casi un mes después del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, Castro Zaavedra, entonces vicefiscal bajo la administración de Sara Bruna Quiñónez Estrada, rechazó ante medios de comunicación las irregularidades señaladas por la Fiscalía General de la República en el manejo de la carpeta de investigación.

PUBLICIDAD

La FGR había expuesto que no hubo un adecuado procesamiento del lugar de los hechos ni del vehículo en el que Cuén Ojeda fue trasladado al hospital, y acusó que las autoridades estatales no cumplieron con las medidas de preservación del cuerpo, “permitiéndose una incineración que es contraria a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios”.

Cuén ganado un escaño en la Cámara de Diputados gracias a la alianza del PAS con el PRI,PAN y PRD, antes de ser asesinado. (Facebook Héctor Melesio Cuén Ojeda)

Castro Zaavedra negó que la Fiscalía estatal hubiera autorizado esa incineración. “Nosotros no lo permitimos, si lo incineraron es un tema que tiene que verse en otra área y en otra instancia”, sostuvo entonces ante medios de comunicación.

El funcionario también atribuyó la hipótesis del intento de robo a un testimonio externo, no a la institución. “No fue una versión de la institución. Nosotros lo que tuvimos en ese momento fue un reporte de una persona que había fallecido. Esa es la información que el testigo dio”, sostuvo, en referencia a Fausto Ernesto Corrales, quien trasladó a Cuén Ojeda al hospital y se encuentra vinculado a proceso tras su detención en la CDMX.

PUBLICIDAD

La hipótesis del robo fue calificada como montaje y originó la segunda investigación del OIC

Para sustentar esa hipótesis, la Fiscalía estatal presentó días después del asesinato un video grabado en una gasolinera de la comunidad de La Presita, donde se observaba a un joven en motocicleta intentar, sin éxito, robar la camioneta en la que viajaba el cuerpo del político. La fiscalía sostuvo esa versión por más de un mes.

La Fiscalía General de la República desestimó la hipótesis y la calificó como un montaje. La autoridad federal determinó que el crimen ocurrió en la finca Huertos del Pedregal, al norte de Culiacán, el mismo lugar donde fue privado de la libertad Ismael “El Mayo” Zambada. Al día siguiente de que la FGR desmintiera la versión, Sara Bruna Quiñónez Estrada renunció y Castro Zaavedra quedó como encargado del despacho.

PUBLICIDAD

Ese episodio originó la segunda investigación administrativa que el Órgano Interno de Control mantiene activa contra Castro Zaavedra, independiente del expediente derivado de los señalamientos de Estados Unidos.