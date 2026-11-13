México

Dámaso Castro enfrenta dos investigaciones en Sinaloa: por acusaciones de EEUU y el homicidio de Héctor Melesio Cuén

El exvicefiscal permanece bajo la lupa del Órgano Interno de Control pese a su renuncia

Dámaso Castro, exviefiscal de Sinaloa. Crédito: Redes Sociales
Dámaso Castro, exviefiscal de Sinaloa. Crédito: Redes Sociales
Guardar

La fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó este viernes que Dámaso Castro Zaavedra, exvicefiscal de la entidad, enfrenta dos investigaciones administrativas activas en el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado.

Los expedientes corresponden a los señalamientos de Estados Unidos sobre presuntos nexos con Los Chapitos y a su actuación en el caso del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, y continúan en trámite pese a que el exfuncionario formalizó su renuncia el 5 de noviembre.

PUBLICIDAD

“Son dos investigaciones separadas”, dijo Sánchez Kondo, quien precisó que ambos procesos iniciaron cuando Castro aún se encontraba activo dentro de la institución y que no se trata de una sola indagatoria que abarque los dos asuntos.

La fiscal distingue entre las sanciones administrativas y las responsabilidades penales

Sánchez Kondo explicó que las actuaciones del Órgano Interno de Control se limitan al ámbito administrativo. “En lo que respecta al Órgano Interno de Control es totalmente administrativo. En materia penal lo está atendiendo la investigación la Fiscalía General de la República”, señaló.

Además, explicó que el órgano puede imponer sanciones que van desde la suspensión hasta la remoción del cargo, u otras, dependiendo de los resultados de los procedimientos, aunque no precisó qué tipo de resolución correspondería en el caso de Castro Zaavedra, que ya no pertenece a la institución.

PUBLICIDAD

Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal de Sinaloa
Sánchez Kondo llegó al puesto tras la renuncia de Bruna Quiñonez, tras la polémica del caso Cuén. (Imagen Ilustrativa) Crédito: Fiscalía de Sinaloa

Según las declaraciones de la fiscal, el órgano recaba información y copias de los expedientes federales para contar con elementos que permitan emitir una resolución en su momento.

Castro Zaavedra solicitó una licencia sin goce de sueldo el 5 de mayo de 2026, después de que se dieran a conocer los señalamientos de Estados Unidos. Seis meses más tarde, al vencer el plazo legal de la licencia, presentó su renuncia formal mediante oficio, hecho que la fiscal calificó como una decisión voluntaria.

El primer expediente deriva de la acusación formal de Nueva York contra 10 funcionarios y exservidores sinaloenses

El Distrito Sur de Nueva York presentó el 29 de abril de 2026 una acusación formal contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por su presunta participación en una red de protección hacia Los Chapitos. Encabeza la lista el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalado como el principal operador político del acuerdo con el cártel, seguido del senador Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general del estado, y del empresario Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.

Rubén Rocha Moya - Sinaloa
El ahora gobernador con licencia encabezó la lista de presuntos criminales. Facebook / Rubén Rocha Moya

También figura Castro Zaavedra, entonces vicefiscal general, junto con Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, quien ocupó el mismo cargo tras Almanza Avilés; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandante de la policía municipal de Culiacán.

El expediente judicial detalló que, desde 2021 hasta septiembre de 2024, Los Chapitos pagaron aproximadamente 11 mil dólares mensuales en efectivo a Castro Zaavedra. A cambio, el funcionario proporcionó protección contra detenciones y aviso previo sobre operativos dirigidos contra laboratorios y miembros de la organización criminal.

Narconómina campratida por el DOJ de EEUU, Damaso Castro presuntamente lleva por clave "Culiacán Regio". Crédito: DOJ
Narconómina campratida por el DOJ de EEUU, Damaso Castro presuntamente lleva por clave "Culiacán Regio". Crédito: DOJ

En las listas mensuales de pagos obtenidas como parte de la investigación, Castro Zaavedra apareció bajo el alias “Culiacán Regio”, con un pago mensual de aproximadamente 200 mil pesos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que, de ser procesado y hallado culpable en ese país, enfrentaría una pena de cadena perpetua con un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

Castro defendió la actuación de la Fiscalía de Sinaloa un mes después del homicidio de Cuén Ojeda

El 23 de agosto de 2024, casi un mes después del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, Castro Zaavedra, entonces vicefiscal bajo la administración de Sara Bruna Quiñónez Estrada, rechazó ante medios de comunicación las irregularidades señaladas por la Fiscalía General de la República en el manejo de la carpeta de investigación.

La FGR había expuesto que no hubo un adecuado procesamiento del lugar de los hechos ni del vehículo en el que Cuén Ojeda fue trasladado al hospital, y acusó que las autoridades estatales no cumplieron con las medidas de preservación del cuerpo, “permitiéndose una incineración que es contraria a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios”.

Héctor Melesio Cuén Ojeda, diputado federal electo asesinado en Sinaloa
Cuén ganado un escaño en la Cámara de Diputados gracias a la alianza del PAS con el PRI,PAN y PRD, antes de ser asesinado. (Facebook Héctor Melesio Cuén Ojeda)

Castro Zaavedra negó que la Fiscalía estatal hubiera autorizado esa incineración. “Nosotros no lo permitimos, si lo incineraron es un tema que tiene que verse en otra área y en otra instancia”, sostuvo entonces ante medios de comunicación.

El funcionario también atribuyó la hipótesis del intento de robo a un testimonio externo, no a la institución. “No fue una versión de la institución. Nosotros lo que tuvimos en ese momento fue un reporte de una persona que había fallecido. Esa es la información que el testigo dio”, sostuvo, en referencia a Fausto Ernesto Corrales, quien trasladó a Cuén Ojeda al hospital y se encuentra vinculado a proceso tras su detención en la CDMX.

La hipótesis del robo fue calificada como montaje y originó la segunda investigación del OIC

Para sustentar esa hipótesis, la Fiscalía estatal presentó días después del asesinato un video grabado en una gasolinera de la comunidad de La Presita, donde se observaba a un joven en motocicleta intentar, sin éxito, robar la camioneta en la que viajaba el cuerpo del político. La fiscalía sostuvo esa versión por más de un mes.

La Fiscalía General de la República desestimó la hipótesis y la calificó como un montaje. La autoridad federal determinó que el crimen ocurrió en la finca Huertos del Pedregal, al norte de Culiacán, el mismo lugar donde fue privado de la libertad Ismael “El Mayo” Zambada. Al día siguiente de que la FGR desmintiera la versión, Sara Bruna Quiñónez Estrada renunció y Castro Zaavedra quedó como encargado del despacho.

Ese episodio originó la segunda investigación administrativa que el Órgano Interno de Control mantiene activa contra Castro Zaavedra, independiente del expediente derivado de los señalamientos de Estados Unidos.

Temas Relacionados

Dámaso Castro ZaavedraEEUUFGE SinaloaSinaloaLos ChapitosNarco en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estatus de vuelos desde y hacia EEUU: qué pasa en los aeropuertos de Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana

Las medidas aplicadas en México surge luego de que el gobierno estadounidense detuviera por completo sus operaciones aéreas

Estatus de vuelos desde y hacia EEUU: qué pasa en los aeropuertos de Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana

Feria de Querétaro sigue encendida: Edén Muñoz busca repetir la noche triunfal de Espinoza Paz

La Feria Internacional Ganadera de Querétaro se prepara para recibir a Edén Muñoz, que acaba de ganar su primer Latin Grammy como solista

Feria de Querétaro sigue encendida: Edén Muñoz busca repetir la noche triunfal de Espinoza Paz

Shirley Manson Y Garbage llegan a México y se encuentran con Clara Brugada a horas de su concierto gratis en el Zócalo

La banda ya está en la CDMX para su mega show en la Plaza de la Constitución

Shirley Manson Y Garbage llegan a México y se encuentran con Clara Brugada a horas de su concierto gratis en el Zócalo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: el “Jefe de Jefes” es trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande a un hospital en Jalisco

Sigue las noticias más importantes sobre estos temas en tiempo real en Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: el “Jefe de Jefes” es trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande a un hospital en Jalisco

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 13 de noviembre: repartidores de aplicaciones arriban a oficinas de la SEMOVI en CDMX

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 13 de noviembre: repartidores de aplicaciones arriban a oficinas de la SEMOVI en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: el “Jefe de Jefes” es trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande a un hospital en Jalisco

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: el “Jefe de Jefes” es trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande a un hospital en Jalisco

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, es trasladado de urgencia a hospital de Jalisco

Caso Carlos Emilio: admiten demanda contra funcionarios de la SSPC por presuntas omisiones en la investigación

“Tony Montana”, hermano de “El Mencho” y líder del CJNG, recibe más de 20 años de prisión: Fiscalía pidió 30

Herido de bala, “R2” intentó sobornar a marinos durante su captura: “Tú pide, échame la mano”

ENTRETENIMIENTO

Desde daños a propiedad privada a enfrentamientos con montachoques y en teatro: el historial de acusaciones de Ari Telch por el que ya fue denunciado

Desde daños a propiedad privada a enfrentamientos con montachoques y en teatro: el historial de acusaciones de Ari Telch por el que ya fue denunciado

Feria de Querétaro sigue encendida: Edén Muñoz busca repetir la noche triunfal de Espinoza Paz

Shirley Manson Y Garbage llegan a México y se encuentran con Clara Brugada a horas de su concierto gratis en el Zócalo

HotSpanish advierte las cláusulas de La Mansión VIP tras la salida de Dani Flow y Jorge Durán: “A mí no me va importar”

Karol G en el Estadio GNP Seguros: horarios, objetos prohibidos, canciones y todo sobre sus shows en CDMX

DEPORTES

Ocho años después de dejar las aulas por las pistas, Pato O’Ward recibe su certificado de preparatoria

Ocho años después de dejar las aulas por las pistas, Pato O’Ward recibe su certificado de preparatoria

Liga MX Femenil: fechas, horarios y canales para ver EN VIVO los Cuartos de Final de Vuelta del Apertura 2026

Gilberto Mora y la millonaria cifra que pone en evidencia la diferencia entre las plantillas de México y Jamaica 

Este es el valor de los futbolistas de Jamaica que enfrentarán a la Selección Mexicana en la Concacaf Nations League

Países Bajos vs Grecia: a qué hora y dónde ver en vivo hoy desde México a los Tulipanes en la UEFA Nations League