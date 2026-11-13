Inicia el Buen Fin 2026: guía para encontrar ofertas, comercios participantes y apoyo de Profeco

Una computadora con el logotipo de El Buen Fin reúne cajas de envío, tarjetas y recibos en una mesa preparada para la planificación del gasto durante la temporada de promociones comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Buen Fin 2026 comenzó este viernes 13 de noviembre con una plataforma web oficial que concentra precios, comercios registrados y herramientas de Profeco, además de un nuevo requisito: el uso de un código QR obligatorio para que los negocios participantes validen su registro ante los consumidores.

La edición número 16 del programa se extenderá hasta el martes 17 de noviembre, con el sitio www.elbuenfin.org como eje central de consulta para quienes buscan ofertas, verificar comercios o acceder a la guía de compras en línea.

PUBLICIDAD

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presenta durante una conferencia de prensa los reportes de la sección "Quién es Quién en los Precios". (Facebook/Profeco)

Qué es y cuándo se celebra El Buen Fin 2026

El Buen Fin 2026 se realiza del viernes 13 al martes 17 de noviembre en todo México, con una duración de cinco días consecutivos que, por primera vez, incluyen el puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana. Se trata de un esquema de descuentos generalizados impulsado de forma conjunta por el Gobierno federal y el sector empresarial, vigente desde 2011, cuyo objetivo es incentivar el mercado interno y acrecentar el comercio formal.

Para esta edición se espera una derrama de 235 mil millones de pesos, de acuerdo con las Reglas de Operación publicadas por la Secretaría de Economía. Se proyecta la participación de 200 mil negocios, entre grandes cadenas, plataformas digitales y pequeñas y medianas empresas.

PUBLICIDAD

Entre las marcas y cadenas con mayor demanda destacan Amazon, Mercado Libre, Liverpool, El Palacio de Hierro, Walmart, Bodega Aurrera, Sam’s Club, Coppel, Elektra, Sears, Sanborns y Home Depot, además de aerolíneas, agencias de viajes y comercios locales afiliados. Las categorías con mayor participación incluyen electrónica, electrodomésticos, ropa, calzado, muebles, artículos para el hogar, viajes y servicios diversos.

Cada comercio participante define las condiciones, restricciones y vigencia de sus propias promociones. No todas las ofertas aplican durante los cinco días completos: la publicidad puede anunciar días específicos para descuentos en categorías o productos concretos, de acuerdo con el portal oficial de El Buen Fin.

PUBLICIDAD

Una mujer consulta ofertas comerciales de El Buen Fin en su computadora portátil y sostiene una tarjeta bancaria para realizar compras por internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién organiza el programa

La campaña funciona como una alianza entre los sectores público y privado de México. Del lado gubernamental participan la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Turismo (SECTUR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por el sector privado intervienen el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) como coordinadora general, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), la Asociación de Bancos de México (ABM), la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y la Asociación Mexicana de Internet (AIMX), junto con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) como invitada permanente.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Economía coordina el grupo de trabajo general. El programa no fija qué productos entran en descuento: cada comercio decide sus condiciones y las publica en su sitio, en sus tiendas físicas o en otros medios.

La Secretaría de Economía coordina el grupo de trabajo general. El programa no fija qué productos entran en descuento: cada comercio decide sus condiciones y las publica en su sitio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plataforma oficial y código QR obligatorio para comercios

El registro de comercios en elbuenfin.org es gratuito y se mantuvo abierto del 8 de septiembre al 12 de noviembre. Al completar su inscripción, cada negocio obtiene el derecho a usar la identidad gráfica oficial del programa.

El mecanismo de verificación mediante QR funciona en cuatro pasos para las empresas: registrarse en el sitio web, llenar los datos del negocio, descargar la imagen del código QR desde la sección “Empresas registradas” y colocar ese código en materiales promocionales, tanto físicos como virtuales.

PUBLICIDAD

El uso del código QR por parte de las empresas es obligatorio para la edición 2026 de El Buen Fin. El objetivo declarado del requisito es generar confianza en el consumidor, al permitirle confirmar con rapidez si un comercio cuenta con registro oficial dentro del programa.

En el directorio oficial del sitio, los usuarios también pueden consultar el registro de una tienda por nombre comercial o ubicación, una función que complementa la verificación mediante el escaneo del QR en el punto de venta o en sitios web.

Una guía informativa de la Procuraduría Federal del Consumidor detalla los pasos para la verificación mediante código QR de las empresas participantes en El Buen Fin en México. (El Buen Fin 2026)

Herramientas de Profeco para evitar fraudes

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) monitorea desde septiembre los precios de 490 productos de alta demanda en 400 establecimientos de todo el país, entre ellos electrodomésticos, celulares, computadoras y línea blanca. El monitoreo se realiza a través de la herramienta “Quién es Quién en los Precios para El Buen Fin”.

PUBLICIDAD

Esta herramienta permite comparar el histórico semanal de cada artículo antes de concretar una compra. Con este seguimiento, los consumidores pueden verificar si un descuento anunciado durante el evento representa una reducción real o si el comercio elevó el precio semanas antes para simular una rebaja.

Para la atención de quejas durante los cinco días del evento, Profeco desplegará más de 1,000 servidores públicos organizados en 350 brigadas en distintos puntos del país.

Esta herramienta permite comparar el histórico semanal de cada artículo antes de concretar una compra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sorteo El Buen Fin del SAT

De manera paralela a las promociones comerciales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) organiza el Sorteo El Buen Fin 2026, cuyo propósito es promover la formalidad fiscal y el uso de medios de pago electrónicos. El sorteo reparte una bolsa total de 500 millones de pesos en más de 300 mil premios.

PUBLICIDAD

Los tarjetahabientes participan de forma automática si realizan compras de 250 pesos o más con tarjeta de crédito o débito de una institución bancaria participante, en comercios registrados, durante el periodo del 13 al 17 de noviembre. No requieren inscripción previa.

Los micro y pequeños comercios, por su parte, debían registrarse en elbuenfin.org a más tardar el 12 de noviembre. Además del registro, para participar en el sorteo necesitan tener habilitado su Buzón Tributario con datos de contacto actualizados, contar con opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales, haber reportado ingresos acumulables de hasta cinco millones de pesos en 2025, contar con una terminal punto de venta activa y recibir al menos una venta de 250 pesos o más con medios de pago electrónicos participantes durante el evento.

PUBLICIDAD

A partir del 27 de noviembre, tanto consumidores como comercios podrán consultar si su compra o registro quedó integrado al sorteo: los primeros con el número de su tarjeta, los segundos con su RFC. La transmisión en vivo del sorteo está programada para el 4 de diciembre, y la lista de resultados estará disponible a partir del 7 de diciembre en los canales oficiales del SAT.

Entre los beneficios adicionales, las instituciones financieras ofrecen esquemas de meses sin intereses, que van de tres hasta 18 o 24 mensualidades según el comercio, además de bonificaciones directas en el estado de cuenta y puntos dobles o triples. Para hacer válidas estas condiciones, los bancos suelen exigir montos mínimos de compra y el registro previo de las tarjetas en sus aplicaciones.

Una infografía detalla las previsiones de la Concanaco Servytur de 235 mil millones de pesos para El Buen Fin 2026 en México junto con recomendaciones de seguridad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para comprar en línea con seguridad

Ante el crecimiento de las compras digitales durante el evento, se recomienda comprar únicamente en páginas reconocidas y con buena reputación. Antes de finalizar cualquier transacción conviene verificar que existan redes sociales, dirección física o alguna otra forma de contacto del vendedor.

Otra recomendación es confirmar que la dirección del sitio incluya “HTTPS” o muestre un candado cerrado antes de enviar cualquier información personal o de pago. En compras digitales también se sugiere revisar el dominio del sitio y los datos del vendedor, así como sus políticas de devoluciones.

Antes de concretar la compra, se aconseja revisar con cuidado los datos de entrega y la forma de pago seleccionada. El uso de medios de pago seguros, como PayPal o MercadoPago, figura entre las medidas recomendadas para reducir riesgos.

Si una oferta resulta demasiado buena para ser verdad, probablemente no lo sea. Ante la duda sobre un sitio desconocido, se sugiere buscar el nombre del comercio en redes sociales para conocer experiencias previas de otros usuarios antes de realizar el pago.

Una infografía detalla medidas de precaución y verificación digital para realizar compras seguras en internet durante El Buen Fin en México. (El Buen Fin 2026)

Paso a paso para consultar el portal oficial y verificar comercios registrados

Para comprobar si una tienda participa oficialmente en El Buen Fin 2026, el primer paso es ingresar al sitio www.elbuenfin.org, el portal central del programa donde se concentra la información de precios, promociones y negocios inscritos.

Dentro del sitio, los usuarios pueden acceder al directorio de comercios registrados y realizar la búsqueda de dos formas: por nombre comercial o por ubicación. Esta función permite confirmar si un negocio específico cuenta con registro formal antes de realizar una compra, tanto en tienda física como en línea.

El segundo paso de verificación es el código QR. Los comercios inscritos deben exhibir este código en sus materiales promocionales, ya sea de forma física en el establecimiento o de manera digital en su sitio web y redes sociales. Escanear el QR con el celular permite confirmar que el negocio completó su registro oficial en el programa.

Para consultar precios antes de comprar, el tercer paso consiste en usar la herramienta “Quién es Quién en los Precios para El Buen Fin”, disponible dentro del ecosistema de Profeco. Ahí se puede buscar un producto de alta demanda (electrodomésticos, celulares, computadoras o línea blanca) y revisar su histórico semanal de precios en distintos establecimientos.

Ese cruce de información permite detectar si el descuento anunciado por una tienda representa una reducción real respecto a las semanas previas, o si el precio fue elevado artificialmente antes del evento para simular una rebaja mayor.

Si la compra se realiza en línea, se recomienda sumar una verificación adicional dentro del propio sitio del comercio: confirmar que la dirección incluya “HTTPS” o un candado cerrado, y revisar que existan datos de contacto, redes sociales o dirección física visibles antes de ingresar información de pago.