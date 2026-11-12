Sheinbaum pide a los estados atender taxis pirata en aeropuertos y advierte por las altas tarifas

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los gobiernos estatales atender la operación de taxis irregulares (Foto: Archivo)

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La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los gobiernos estatales atender la operación de taxis irregulares en los aeropuertos del país, luego de que se reportaran vehículos que ofrecen servicios de traslado sin contar con los permisos correspondientes y sus tarifas son demasiado caras en las terminales de Guadalajara, Monterrey y el sur del país.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 11 de noviembre, la mandataria federal explicó que en los aeropuertos pueden operar distintas modalidades de transporte, entre ellas taxis que cuentan con autorización federal y unidades que tienen permisos otorgados por autoridades estatales.

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Ante esta situación, indicó que corresponde a los gobiernos de las entidades intervenir cuando se detecten servicios irregulares que operan fuera de la normativa, por lo que llamó a reforzar la vigilancia y supervisión en las inmediaciones de las terminales aéreas.

“Está trabajando la Subsecretaría de Transporte de la SICT para poder garantizar mejores tarifas en diálogo con los taxistas, de los que llegan a los aeropuertos, porque, en efecto, son muy altas”, dijo la mandataria.

La discusión surgió a partir de reportes sobre taxis piratas que ofrecen traslados a pasajeros sin contar con las autorizaciones necesarias, una práctica que, además de afectar la regulación del transporte, puede generar situaciones de riesgo para quienes utilizan estos servicios.

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La preocupación se centra especialmente en la seguridad de mujeres que viajan solas, así como de turistas nacionales y extranjeros que llegan a las ciudades y requieren trasladarse desde los aeropuertos hacia hoteles, domicilios u otros destinos.

“Algunos son taxistas estatales, o sea, que da el estado el permiso, y otros son federales. Y Tania Carro, que es la subsecretaria, está trabajando en ello, que es importante”, destacó.

Sheinbaum también reconoce tarifas elevadas de taxis en aeropuertos

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este miércoles en Palacio Nacional. (Crédito: Gobierno de México)

Además del problema de los taxis pirata, durante la conferencia presidencial se abordó el costo de los traslados desde las terminales aéreas, debido a las inconformidades de pasajeros por las tarifas que cobran los servicios autorizados.

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Sheinbaum reconoció que los precios de los taxis que operan en los aeropuertos son elevados y señaló que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes mantiene conversaciones con los prestadores del servicio para buscar mejores tarifas.

La mandataria indicó que Tania Carro Toledo, subsecretaria de Transporte de la dependencia, participa en estos trabajos, que buscan mejorar las condiciones del transporte terrestre en las terminales aéreas.

“Pero sí es cierto que hay tarifas altas en muchos de los transportes que salen del aeropuerto”, destacó.

“Bueno, ahí ya tienen que intervenir las entidades de la República”, mencionó al referirse a la responsabilidad de las autoridades locales frente a los taxis irregulares.

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La presidenta también señaló que la revisión contempla otros aspectos relacionados con el servicio de transporte público federal, aunque no presentó una fecha para la aplicación de posibles ajustes en los precios.

Buscan mayor seguridad para pasajeros nacionales y extranjeros

La problemática de los taxis irregulares cobra relevancia ante el movimiento de viajeros en los aeropuertos de Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, donde las autoridades buscan evitar que los pasajeros contraten servicios sin garantías de seguridad.

El llamado de Sheinbaum coloca a los gobiernos estatales como actores centrales en la supervisión de las unidades que operan bajo permisos locales, mientras que la autoridad federal mantiene su intervención en los servicios sujetos a su jurisdicción.

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El objetivo es fortalecer la coordinación entre dependencias para detectar vehículos sin autorización, prevenir posibles delitos y ofrecer alternativas de transporte confiables a quienes llegan a las principales terminales aéreas del país.

Aeropuerto de Guadalajara recibe denuncias por taxis pirata

(Foto: especial)

Uno de los casos que evidencia la problemática es el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde se reciben al menos una denuncia diaria relacionada con servicios de transporte irregular.

El pasado 4 de noviembre, Raúl Revuelta, director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), informó que los reportes incluyen posibles fraudes, robos y extorsiones cometidos por conductores que ofrecen traslados sin autorización.

El directivo advirtió que los pasajeros pueden ponerse en riesgo al abordar vehículos que no cuentan con los permisos correspondientes, por lo que consideró necesario reforzar las medidas de vigilancia y evitar que los usuarios contraten servicios fuera de la regulación.

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Como parte de las acciones para combatir esta actividad, durante octubre se realizaron operativos en el aeropuerto tapatío, mediante los cuales fueron retirados vehículos que prestaban servicios de transporte sin autorización.

De acuerdo con reportes sobre estos operativos, las acciones involucraron a autoridades federales, estatales y representantes aeroportuarios para detectar unidades irregulares y evitar que continuaran ofreciendo traslados a los viajeros.