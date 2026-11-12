Murió Regina Torné: así fue el crimen que cometió su única hija y que la condenó a 35 años de prisión

Hija de Regina Torné, Regina del Pilar. (Redes sociales)

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Regina Torné, primera actriz del cine mexicano y recordada por interpretar a Mamá Elena en Como agua para chocolate, murió este 11 de noviembre en su domicilio de la Ciudad de México a los 82 años. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte.

Su fallecimiento ha vuelto a poner en el centro el caso de su única hija, Regina del Pilar Campos Incháustegui, condenada a 35 años de prisión por el secuestro y homicidio de una mujer en 2006. La sentencia, dictada por el Juzgado 62 Penal el 18 de septiembre de 2007, incluyó el pago de 163,249.10 pesos por reparación del daño.

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Amenazas, secuestro y el homicidio a la esposa de su amante

MÈXICO, D.F. 24ENERO2006.- Regina del Pilar Campos, presuntamente hija de la actriz Regina Torne junto con Jorge Salazar fueron detenidos por la policia cuando se disponían a tirar el cuerpo de una mujer en una camioneta Quest, a la que secuestraron y mataron a golpes en la colonia Lomas de San Bernabé. FOTO:Pedro Marrufo/CUARTOSCURO.COM

Maribel Flores Monroy tenía 26 años y una hija de seis cuando empezó a recibir amenazas de muerte por parte de la hija de Regina Torné. Desde octubre de 2005, la amante de su esposo le exigía el divorcio con la advertencia de que, si no aceptaba, moriría.

Regina del Pilar, hija de la actriz, mantenía una relación con Édgar Rogelio Eslava Sánchez, taxista y esposo de Maribel, a quien había conocido por los traslados constantes que él le hacía por la ciudad. Las amenazas se prolongaron tres meses hasta que el 23 de enero de 2006 dejaron de ser palabras.

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Esa mañana, Maribel llevó a su hija a la primaria como todos los días. Su esposo se fue a trabajar mientras ella regresaba a su domicilio en la calle Manzanastitla, en el pueblo de San Miguel Ajusco, entonces delegación Tlalpan.

Al llegar, vio una camioneta roja con tres hombres y una mujer. Era Regina del Pilar. Intentó refugiarse dentro de su casa y cerró la puerta, pero la camioneta embistió el zaguán hasta abrirlo. Los tres hombres sometieron a Maribel y la subieron a la parte trasera de una camioneta. Durante el trayecto hacia un paraje de la delegación Magdalena Contreras la golpearon.

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La actriz Regina Torné murió este 11 de noviembre. FOTO: FRANCISCO RODRIGUEZ/CUARTOSCURO.COM

Según los reportes policiacos del expediente MC1/T1/64/06-01, le enredaron una cadena en el cuello y la estrangularon. Murió asfixiada antes de llegar al destino final.

Los responsables abandonaron el cuerpo en un camino de terracería cerca de Prolongación Niños Héroes, en la colonia Ampliación Lomas de San Bernabé. Lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Vecinos de la zona vieron el humo y llamaron a la policía. Cuando los agresores notaron la llegada de las patrullas, intentaron huir.

Regina del Pilar y un menor de edad identificado como Jorge fueron detenidos en el lugar. Los otros dos hombres lograron escapar esa misma noche, aunque fueron capturados después conforme avanzó la investigación.

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Ante los policías, Regina del Pilar se presentó primero como víctima de un secuestro. La versión se derrumbó cuando le preguntaron por qué tenía el cabello y una pierna quemados, y por qué era ella quien conducía el vehículo. Terminó por aceptar su participación.

El menor detenido confesó el crimen completo y señaló a Regina del Pilar como la persona que había organizado el plan para eliminar a Maribel.

La condena y el distanciamiento con su madre

Regina del Pilar Campos habría recibido una condena de 35 años de prisión en septiembre de 2007 por el homicidio calificado de Maribel Monroy Flores, lo cual la mantendría recluida en Santa Martha Acatitla. (Foto: Archivo)

El 18 de septiembre de 2007, un juez del Reclusorio Sur sentenció a Regina del Pilar Campos Incháustegui a 35 años de prisión por homicidio calificado. Eslava Sánchez recibió 26 años de cárcel por el mismo caso.

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Regina Torné visitó a su hija durante los primeros años de la condena. Según declaraciones posteriores de la actriz, nunca justificó el crimen, pero mantuvo su apoyo moral mientras Regina del Pilar cumplía la sentencia en Santa Martha Acatitla.

El acercamiento se rompió en 2014. Ese año, la actriz anunció su retiro de los escenarios y se trasladó a vivir a Puebla, donde fundó una academia de artes escénicas. Desde entonces, de acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, dejó de visitar a su hija en prisión.

“Actualmente Regina tiene bastante tiempo, años, que ya no la visitan, la dejaron sola”, declaró Alvarado, quien agregó que Regina del Pilar tiene también dos hijas que tampoco acuden a verla. “Cometió un crimen, un asesinato, y ahora que lleva 20 años en prisión, el juez le dio la oportunidad de por buen comportamiento solicitar que pueda salir ya cumplidos los 20 años”, señaló la comunicadora.

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La actriz Regina Torné murió el 11 de noviembre en su residencia en Ciudad de México a la edad de 82 años. (facebook: El Mundo de Elioth)

Regina del Pilar, hoy de 55 años, debe aún parte de los 163,249 pesos de reparación del daño, requisito pendiente para poder solicitar un beneficio de preliberación. En junio de 2024, un juez negó esa solicitud precisamente por la deuda no saldada.

Dentro del penal, Regina del Pilar imparte clases de inglés a otras internas y participa en el centro escolar como parte de sus actividades cotidianas, según Alvarado, con el objetivo de reunir el dinero que le permita cubrir el monto faltante.

En enero de 2026, la cuenta de TikTok Reas de Turquesa (@reasdeturquesa) filtró fotografías recientes de Regina del Pilar dentro de Santa Martha Acatitla. En las imágenes aparece sonriente, vestida con jeans y un suéter azul, durante lo que parecen actividades del penal.

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Hasta el momento se desconoce si Regina del Pilar ya fue informada de la muerte de su madre.