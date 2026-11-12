Recuerdan con placa a afectados por gentrificación en el Trevi

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Frente a lo que fue el edificio Trevi, a un costado de la Alameda Central, colectivos organizaron este 11 de noviembre una movilización para no olvidar a los afectados con la gentrificación capitalina.

El punto de encuentro fue la Plaza de la Solidaridad, frente al edificio estilo art déco donde hoy opera el hotel de lujo Boca Alameda.

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Como parte de las actividades se dio a conocer una placa alusiva a la lucha contra los desplazamientos inmobiliarios.

“Edificio Trevi. Colón esquina Doctor Mora. Por 60 años fue vivienda y comercio popular”, señala la inscripción.

“En 2018 Público Coworking / Inmobiliaria Iterativa y Banca Mifel lo compraron para convertirlo en “Hotel” de nómadas digitales y Airbnb. Los vecinos encabezaron una lucha emblemática contra la gentrificación en la CDMX”.

La historia del inmueble, que debe su nombre al Café Trevi que daba servicio en la planta baja, cambió en 2018, cuando fue vendido.

Sus inquilinos reclamaron entonces que se respetara su derecho de preferencia para comprar los departamentos que habitaban. En octubre de 2019 se documentaron desalojos aún cuando el litigio seguía en curso. También iniciaron trabajos de remodelación.

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En 2020, en plena pandemia, los inquilinos se dieron por vencido y alcanzaron un acuerdo los dueños para desocupar el inmueble.

Hoy el predio forma parte del hotel Boca Alameda, cuya apertura se dio a conocer a finales de octubre y que Marriott ofrece en su plataforma de reservas bajo la marca Autograph Collection.

El camino hacia esa apertura no ha sido claro. En julio de 2026, la alcaldía Cuauhtémoc colocó sellos de clausura en la obra por falta de documentación de protección civil, según informó Infobae. Una captura de un mensaje reenviado atribuye al 24 de septiembre el levantamiento de la medida por orden judicial, pero la imagen adjunta sólo muestra el encabezado de un oficio que solicita información. La resolución completa y sus efectos siguen sin corroborarse.

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Un contexto de debate sobre rentas

La colocación de la placa coincidió con la discusión de la Ley de Rentas Justas, la iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para contener el desplazamiento de habitantes en la capital.

Quedan preguntas abiertas para las autoridades. A la administración capitalina, cuyo secretario de Gobierno es César Cravioto, y a la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, les corresponde aclarar qué instancia verificó las autorizaciones del hotel y con qué resultado. Para Marriott, la duda es qué documentación revisó antes de incorporar Boca Alameda a su plataforma.

La resolución judicial, las actas de verificación y los folios de las autorizaciones permitirían esclarecer cómo el inmueble pasó de obra clausurada a hotel abierto al público.

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