Póliza de arrendamiento: su importancia para proteger el patrimonio y brindar certeza jurídica en México

La importancia de la póliza de arrendamiento para dueños y arrendatarios

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La póliza de arrendamiento se ha convertido en una herramienta de gran importancia para el mercado inmobiliario, debido a que permite fortalecer la seguridad jurídica de los contratos de renta y ofrecer mecanismos de protección ante posibles incumplimientos.

En un entorno donde propietarios y arrendadores buscan reducir riesgos al poner sus inmuebles en renta, contar con instrumentos especializados representa un paso importante para proteger el patrimonio, destacó el líder de Segurenta, José Antonio Valle Aguilar.

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Ante este panorama, se busca impulsar una nueva etapa en el mercado de arrendamiento en el país, con el respaldo de Afianzadora Sofimex, para fortalecer el posicionamiento de la póliza de arrendamiento y promover una mayor cultura de prevención entre quienes participan en estas operaciones.

La iniciativa parte de una necesidad concreta: rentar una vivienda, un local comercial o cualquier otro inmueble no debe significar una exposición innecesaria a riesgos económicos o legales. Por ello, contar con mecanismos de respaldo permite establecer relaciones contractuales con mayor certidumbre.

¿Por qué es importante esta póliza?

La póliza de arrendamiento permite prevenir riesgos al rentar (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Uno de los principales riesgos para los propietarios es el incumplimiento de las obligaciones establecidas en un contrato. Entre las situaciones que pueden presentarse se encuentran:

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El retraso o falta de pago de las rentas El incumplimiento de determinadas cláusulas Los conflictos derivados de la ocupación del inmueble

La Póliza de Arrendamiento busca ofrecer herramientas de protección frente a estos escenarios, de acuerdo con las coberturas y condiciones contratadas.

Su importancia radica en que permite fortalecer la prevención desde antes de entregar una propiedad. Mediante los mecanismos de evaluación y respaldo que contemple el servicio, los propietarios pueden contar con mayores elementos para tomar decisiones informadas sobre sus futuros inquilinos.

Además, este tipo de instrumentos puede contribuir a establecer condiciones más claras entre las partes y reducir la incertidumbre durante la relación contractual.

Protección para propietarios y arrendadores

Un inmueble representa una inversión económica y por ello se debe proteger y también implica considerar los posibles escenarios de incumplimiento y contar con mecanismos adecuados para atenderlos (Gob. de México)

Para quienes tienen una propiedad destinada a la renta, la seguridad patrimonial es una prioridad. Un inmueble representa una inversión económica que, en muchos casos, constituye parte importante del patrimonio familiar o empresarial.

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Por esta razón, Valle Aguilar señaló que protegerlo requiere más que encontrar un inquilino y firmar un contrato. También implica considerar los posibles escenarios de incumplimiento y contar con mecanismos adecuados para atenderlos.

La póliza de arrendamiento representa una alternativa para fortalecer esa protección, ya que puede incluir servicios de asesoría jurídica, acompañamiento y respaldo ante determinadas contingencias, dependiendo de las condiciones del producto.

De esta manera, los propietarios tienen la posibilidad de enfrentar con mayor preparación los problemas que pudieran surgir durante el arrendamiento.

Certeza jurídica para fortalecer el mercado de rentas

La importancia de estos instrumentos también se relaciona con la profesionalización del sector inmobiliario. Un mercado de rentas más sólido requiere contratos claros, acuerdos transparentes y mecanismos que permitan atender controversias sin dejar desprotegidas a las partes.

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En este sentido, la Póliza de Arrendamiento no solamente representa una herramienta para los propietarios, sino también una oportunidad para fomentar relaciones contractuales mejor estructuradas.

Para Segurenta, el reto consiste en contribuir a transformar la cultura del arrendamiento en México, colocando la prevención, la seguridad jurídica y la protección patrimonial como elementos fundamentales.

Esta nueva etapa representa una apuesta por desarrollar soluciones que respondan a las necesidades actuales de propietarios y arrendadores, en un contexto donde la confianza y la certeza jurídica adquieren cada vez mayor relevancia.

El objetivo es contribuir a que rentar una propiedad deje de percibirse como una operación que implica riesgos difíciles de controlar y se convierta en un proceso respaldado por herramientas de prevención y protección.

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La Póliza de Arrendamiento cobra así un papel estratégico: proteger el patrimonio, fortalecer los acuerdos y generar mayor confianza entre quienes ofrecen y buscan inmuebles en renta.