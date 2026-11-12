Morena conformará comisión especial para investigar el fraude electoral del 2006 tras declaraciones de Vicente Fox

La dirigencia nacional pidió a su bancada promover un órgano sobre verdad y democracia, sin informar cuándo podría instalarse ni bajo qué mecanismo se conformaría en San Lázaro durante este periodo

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La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó este jueves en la Cámara de Diputados que el Comité Ejecutivo Nacional planteó al grupo parlamentario del partido solicitar la creación de una Comisión Especial por la Verdad y la Democracia, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido en la elección presidencial de 2006.

Al responder a la prensa, Montiel afirmó que el partido no busca la judicialización del caso ni “venganza”, sino que se conozca la verdad “para la no repetición”.

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¿Qué propone Morena?

De acuerdo con Montiel, la comisión permitiría esclarecer quiénes intervinieron “desde el poder” y desde las instituciones, incluido el entonces Instituto Federal Electoral (IFE). La dirigente mencionó que Luis Carlos Ugalde, quien presidía el IFE en ese momento, ha relatado en libros y entrevistas que llegó al cargo por propuesta de Elba Esther Gordillo.

Hasta el momento, la propuesta es una solicitud al grupo parlamentario. No se informó una fecha para su eventual instalación ni cómo se integraría.

El motivo, según Montiel

Ariadna Montiel anunció que Morena propondrá una comisión especial en San Lázaro para esclarecer el fraude de 2006; dijo que no buscan judicializar

La dirigente atribuyó la iniciativa a recientes declaraciones del expresidente Vicente Fox. Según su lectura, Fox habría reconocido que intervino en el proceso electoral para favorecer al PAN. En la transcripción no se detallan las palabras exactas del exmandatario, y no se incluyó una postura suya o de su partido sobre estos señalamientos.

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Montiel calificó el caso de 2006 como “fraude electoral”, postura que Morena ha sostenido desde entonces. Afirmó que ahora existirían “pruebas supervenientes” y que, aunque “no es el tiempo legal”, considera oportuno seguir pidiendo la verdad.

Respuesta a críticas

Ante el cuestionamiento de si la iniciativa busca distraer de otros temas de la agenda nacional, Montiel respondió que “no es un distractor”, sino “una acción de justicia, de verdad, de democracia”. Añadió que la discusión sobre el pasado es válida porque el pueblo participa hoy del debate político.

Un reportero también le preguntó a Ricardo Monreal qué había cambiado en 20 años respecto de la capacidad de demostrar el presunto fraude. La transcripción disponible recoge solo la respuesta de Montiel, quien aseguró que el caso “no está cerrado”.

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En paralelo: la convocatoria para el INE

Durante la misma conferencia, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, habló sobre la convocatoria para designar a la sucesora de Guadalupe Taddei en la presidencia del INE:

Aseguró que insistirá en un acuerdo para emitir la convocatoria en este periodo de sesiones , que concluye en diciembre.

Indicó que el PRI ha dicho que no acompañará el acuerdo, y que el PAN pidió añadir ocho puntos, algunos de ellos modificaciones constitucionales y legales.

Señaló que Morena tendría mayoría para avanzar sola, pero prefiere un consenso amplio para evitar cuestionamientos al nombramiento.

Afirmó que no se ha fijado una fecha límite y que, a su juicio, el INE funciona con normalidad.