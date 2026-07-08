Familia de Lorenzo Salgado señala al ICE de asesinato y encubrimiento tras el tiroteo en Houston

En una conferencia organizada por LULAC, los allegados del mexicano de 51 años rechazan el relato del DHS y piden transparencia en el caso ocurrido el martes en la calle Canal. REUTERS/Antranik Tavitian

Houston, Texas. La familia de Lorenzo Salgado Araujo, el migrante mexicano baleado por un agente de ICE el martes en el este de Houston, ofreció este miércoles una conferencia de prensa exigiendo una investigación independiente y transparente, horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciara en la mañanera que México prepara acciones jurídicas por el caso.

Lo que dice la versión oficial

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Salgado Araujo intentó evadir un operativo de arresto vehicular alrededor de las 6:50 horas del martes en la calle Canal, embistió una unidad de ICE y utilizó su auto para tratar de atropellar a un agente, quien disparó “en defensa propia”. El hombre, de 51 años y originario del Estado de México, murió horas después en el hospital Ben Taub.

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La familia rechaza la versión de ICE

En la conferencia encabezada por LULAC (Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos), el hijo de la víctima, Ronaldo Salgado, narró con detalle las horas posteriores al tiroteo: cómo buscó a su padre en su lugar de trabajo, encontró la calle cerrada y finalmente confirmó su muerte por redes sociales antes de que las autoridades o el hospital le dieran información oficial.

Salgado Araujo llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos.

Trabajaba en la construcción y era dueño de un pequeño negocio .

Se encontraba en trámite para obtener un permiso de trabajo legal .

Sus tres hijos son ciudadanos estadounidenses.

Domingo García, presidente del comité de acción política de LULAC, calificó el hecho como parte de un patrón de persecución racial y anunció una recompensa de 5 mil dólares para quien aporte videos o evidencia del incidente. La organización también comparó el caso con la muerte de Renee Good en Minneapolis hace seis meses, en la que la versión inicial de ICE —también sobre un vehículo “usado como arma”— se contradijo tras conocerse un video.

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Legisladores demócratas se suman al reclamo

La congresista Sylvia García, cuyo distrito incluye la zona del tiroteo, pidió que no se acepte automáticamente la versión de ICE y exigió la preservación de cámaras corporales, video de testigos y bitácoras de despacho. El congresista Al Green anunció el envío de una carta formal al DHS advirtiendo sobre el riesgo de un encubrimiento y adelantó que el Congreso condicionará fondos adicionales a la agencia migratoria al uso obligatorio de cámaras corporales.

La respuesta de México

En su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo instruyó al canciller Roberto Velasco a impulsar gestiones que vayan más allá de notas diplomáticas y presentaciones ante la CIDH. “No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos”, afirmó la mandataria, quien adelantó que este jueves la Cancillería presentará un informe preliminar con los detalles de las nuevas acciones jurídicas.

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El caso se suma a un contexto de creciente escrutinio sobre las muertes bajo custodia migratoria: organizaciones como Human Rights Watch han documentado un aumento sostenido en los decesos vinculados a operativos de ICE durante la actual administración estadounidense.

(Presidencia)