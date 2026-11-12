México

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)
Guardar

Un sismo de 4.0 de magnitud se registró en el municipio de Salina Cruz ubicado en Oaxaca, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Información oficial preliminar señala que el movimiento telúrico ocurrió a las 08:12 horas de este 12 de noviembre a 71 km al sureste de la ciudad y tuvo una profundidad de 16.2 km.

PUBLICIDAD

La zona exacta donde ocurrió el terremoto se ubica en las coordenadas 15.568 grados de latitud y -94.987 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por el sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información anunciada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo pasará un movimiento telúrico, explica el SSN.

PUBLICIDAD

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante una actividad sísmica de importancia, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) hace un llamado a no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Tras un terremoto, revisa tu casa en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular solo en caso de emergencia, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante permanecer alerta.

También puedes seguir las siguientes medidas antes de un sismo: prepara un plan de protección civil, participa en simulacros de evacuación, localiza las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia.

Durante un sismo conserva la calma y quédate en runa zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer; si estás en un transporte, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

¿Qué hacer en caso de sismo?

Aquí hay algunas sugerencias sobre qué hacer en caso de un temblor, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), precisando los pasos a seguir antes, después y durante el movimiento telúrico.

Antes de un sismo:Los sismos no se pueden predecir, por lo que es importante mantenerse preparado y cuando este ocurra estar listo para enfrentarlo de la mejor manera con las siguientes recomendaciones.

Prepara tu plan familiar de protección civil.

Organiza y participa en simulacros de evacuación

Identifica las zonas de seguridad en tu casa, escuela o lugar de trabajo.

Revisa constantemente las instalaciones de gas y luz

Prepara tu mochila de emergencia.Durante el sismoEste es el momento más complicado, cuando ocurre un sismo. Sea donde sea que te encuentres, la mejor forma de enfrentarlo es con los siguientes pasos:

Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad.

Aléjate de objetos que puedan caer y de ventanas.

Si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes.

Si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas.Después del sismo

Ya una vez pasando el evento, manteniendo la calma, sigue los siguientes pasos:

Revisa tu casa después de un sismo.

Utiliza el teléfono sólo en caso de emergencia.

No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fuga de gas.

Mantente informado, NO propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades.

Se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.

Recuerda que actualmente no existe un procedimiento confiable para predecir sismos. No es posible precisar fecha, ubicación, ni magnitud de un futuro sismo.

Es importante no caer en rumores o noticias falsas, que regularmente aparecen en medio de acontecimientos naturales como este. Infórmate únicamente en fuentes oficiales.

Temblores en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Sismo en MéxicoSismo en México hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Senado mexicano y embajador de Canadá acuerdan reforzar vínculos comerciales

El senador Higinio Martínez y el embajador Cameron Mackay se reunieron para impulsar el intercambio legislativo y la cooperación bilateral en comercio, turismo y seguridad

Senado mexicano y embajador de Canadá acuerdan reforzar vínculos comerciales

El destino de la herencia de Regina Torné: el candado legal que impediría a su hija recibir el patrimonio de la actriz

La ley mexicana no retira la herencia a Regina del Pilar por un delito contra terceros, su acceso a los bienes y regalías depende de la existencia de un testamento

El destino de la herencia de Regina Torné: el candado legal que impediría a su hija recibir el patrimonio de la actriz

Roberto Farías Laguna promueve amparo para poner fin a su proceso penal por huachicol fiscal

El recurso constitucional busca impugnar una omisión judicial concreta

Roberto Farías Laguna promueve amparo para poner fin a su proceso penal por huachicol fiscal

Función gratis del ballet “La Zapatilla de Cristal” llega a CDMX: fecha y sede

Una función de ballet con una historia de magia, sueños y danza clásica llegará con entrada libre para ofrecer una experiencia pensada para toda la familia

Función gratis del ballet “La Zapatilla de Cristal” llega a CDMX: fecha y sede

Caravana de adopción en Reforma: perritos rescatados buscan hogar en CDMX

La Torre del Caballito será el punto de partida de una jornada dedicada a perros rescatados que necesitan una familia

Caravana de adopción en Reforma: perritos rescatados buscan hogar en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: El Ejército Mexicano se enfrentó con civiles armados en Jalisco

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: El Ejército Mexicano se enfrentó con civiles armados en Jalisco

Roberto Farías Laguna promueve amparo para poner fin a su proceso penal por huachicol fiscal

César Jáuregui sí es un preso político, afirma Marco Bonilla, coordinador del PAN en Chihuahua

Ejército Mexicano se enfrenta con civiles armados en Ocotlán: gobierno local suspende clases

Capturan en Culiacán a tres integrantes de "Los Chapitos", entre ellos un menor de edad

ENTRETENIMIENTO

El destino de la herencia de Regina Torné: el candado legal que impediría a su hija recibir el patrimonio de la actriz

El destino de la herencia de Regina Torné: el candado legal que impediría a su hija recibir el patrimonio de la actriz

Función gratis del ballet “La Zapatilla de Cristal” llega a CDMX: fecha y sede

Captan supuesto Pterodáctilo volando en Ciudad Juárez: Jaime Maussan reacciona al video viral

Bobby Pulido gana Latin Grammy 2026 y anuncia retiro de la música: “Hay que usar la voz para otra cosa”

Circulan en redes señalamientos contra Iván de la Rioja por presunto acoso: la razón de la separación de Daniel, Me Estás Matando

DEPORTES

De elogiar a la afición mexicana a festejar su eliminación en el Azteca: Harry Kane revive el México vs Inglaterra como una de sus mejores noches

De elogiar a la afición mexicana a festejar su eliminación en el Azteca: Harry Kane revive el México vs Inglaterra como una de sus mejores noches

Yo soy Rocky: todas las ocasiones que Canelo Álvarez cruzó caminos con el universo de Silvester Stallone

Carlos Hermosillo cuestiona el llamado de los delanteros a la Selección Mexicana para los partidos contra Jamaica : “Es para que vayan los mejores”

Vanessa Huppenkothen alza la voz ante críticas a su físico: No voy a ser la chavita de 20 años que conocieron"

Persephone, luchadora mexicana, entra al Top 10 de las mejores del mundo en 2026